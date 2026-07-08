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Хари Стайлс пя с разкопчан цип пред 90 000 човека в последната си вечер на "Уембли" (ВИДЕО)

Хари Стайлс пя с разкопчан цип пред 90 000 човека в последната си вечер на "Уембли" (ВИДЕО)

8 Юли, 2026 15:58 809 9

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  • концерт

Певецът постигна нов рекорд с 12 последователни концертни вечери на лондонския стадион, но гафът не му се размина

Хари Стайлс пя с разкопчан цип пред 90 000 човека в последната си вечер на "Уембли" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records / Sony Music
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хари Стайлс привлече вниманието на феновете с неочакван момент по време на последния концерт от серията си Together, Together на стадион „Уембли“ в Лондон. По време на изпълнението на „As It Was“ певецът забеляза, че ципът на панталона му е разкопчан, и спокойно го закопча, докато десетки хиляди зрители реагираха с възгласи. Кадри от случката бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Инцидентът се случи в края на 12-ата и последна вечер от концертната му резиденция на „Уембли“. Според Entertainment Weekly серията е била рекордна, като Хари Стайлс е станал първият изпълнител с 12 концерта на стадиона в рамките на една резиденция, надминавайки предишното постижение на Coldplay от 10 дати през 2025 г.

В същата вечер Хари отдели време и за обръщение към бившите си колеги от One Direction. Той благодари на Найл Хоран, Луи Томлинсън, Зейн Малик и Лиъм Пейн, като заяви, че не би бил на тази сцена без тяхната роля в общото им начало. В изказването си певецът спомена Пейн като „скъп приятел“. Лиъм Пейн почина през октомври 2024 г. след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес.

32-годишният поп изпълнител придоби световна популярност с One Direction след участието на групата в „The X Factor“ през 2010 г. След обявената през 2016 г. пауза в дейността на бандата, всеки от членовете разви самостоятелна кариера.

Концертите на „Уембли“ бяха част от турнето Together, Together, което започна в Амстердам през май.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    Шумов само ципове са ти в главата.Пфу... Пусни нещо за Деми Роуз вече де уф.

    16:00 08.07.2026

  • 2 Голям Прас

    1 0 Отговор
    Някои са пикали на сцената.

    16:25 08.07.2026

  • 3 В Х фактор на Хари му казаха

    0 0 Отговор
    Че не става за певец, но той показа, че с упоритост и амбиция може да се постигне всичко. Талантът няма как да го спреш. Как ли гледат от журито сега?

    Коментиран от #8

    16:33 08.07.2026

  • 4 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Добре е, че не го е развял 🤣

    16:36 08.07.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Rammstein - "Bück dich" - от 1998 година в Берлин
    има много повече от разкопчан цип...

    16:48 08.07.2026

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    То хубаво дюкяна отворен, ама птиченцето излезе ли или се крие, дребосъченцето?

    17:01 08.07.2026

  • 7 Асан Насилев

    1 0 Отговор
    Ние от ПП-ЛГБТ подкрепяме идеята всички мъже да ходят с разкопчани ципове!

    17:04 08.07.2026

  • 8 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "В Х фактор на Хари му казаха":

    Вие на това талант ли му казвате?

    17:13 08.07.2026

  • 9 Пряко

    0 0 Отговор
    Концертите на това нещо не са били дванадесет поредни вечери! Някой пак е преписвал без да провери!

    17:16 08.07.2026