Хари Стайлс пя с разкопчан цип пред 90 000 човека в последната си вечер на "Уембли" (ВИДЕО)

Хари Стайлс привлече вниманието на феновете с неочакван момент по време на последния концерт от серията си Together, Together на стадион „Уембли“ в Лондон. По време на изпълнението на „As It Was“ певецът забеляза, че ципът на панталона му е разкопчан, и спокойно го закопча, докато десетки хиляди зрители реагираха с възгласи. Кадри от случката бързо се разпространиха в социалните мрежи.
Инцидентът се случи в края на 12-ата и последна вечер от концертната му резиденция на „Уембли“. Според Entertainment Weekly серията е била рекордна, като Хари Стайлс е станал първият изпълнител с 12 концерта на стадиона в рамките на една резиденция, надминавайки предишното постижение на Coldplay от 10 дати през 2025 г.
dios harry styles pic.twitter.com/DjbA69DLrx— ؘjuandi (@poxelse) July 8, 2026
В същата вечер Хари отдели време и за обръщение към бившите си колеги от One Direction. Той благодари на Найл Хоран, Луи Томлинсън, Зейн Малик и Лиъм Пейн, като заяви, че не би бил на тази сцена без тяхната роля в общото им начало. В изказването си певецът спомена Пейн като „скъп приятел“. Лиъм Пейн почина през октомври 2024 г. след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес.
32-годишният поп изпълнител придоби световна популярност с One Direction след участието на групата в „The X Factor“ през 2010 г. След обявената през 2016 г. пауза в дейността на бандата, всеки от членовете разви самостоятелна кариера.
Концертите на „Уембли“ бяха част от турнето Together, Together, което започна в Амстердам през май.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
16:00 08.07.2026
2 Голям Прас
16:25 08.07.2026
3 В Х фактор на Хари му казаха
Коментиран от #8
16:33 08.07.2026
4 Хи хи хи
16:36 08.07.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
има много повече от разкопчан цип...
16:48 08.07.2026
6 Механик
17:01 08.07.2026
7 Асан Насилев
17:04 08.07.2026
8 Име
До коментар #3 от "В Х фактор на Хари му казаха":Вие на това талант ли му казвате?
17:13 08.07.2026
9 Пряко
17:16 08.07.2026