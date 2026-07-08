Хари Стайлс пя с разкопчан цип пред 90 000 човека в последната си вечер на "Уембли" (ВИДЕО)

Хари Стайлс привлече вниманието на феновете с неочакван момент по време на последния концерт от серията си Together, Together на стадион „Уембли“ в Лондон. По време на изпълнението на „As It Was“ певецът забеляза, че ципът на панталона му е разкопчан, и спокойно го закопча, докато десетки хиляди зрители реагираха с възгласи. Кадри от случката бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Инцидентът се случи в края на 12-ата и последна вечер от концертната му резиденция на „Уембли“. Според Entertainment Weekly серията е била рекордна, като Хари Стайлс е станал първият изпълнител с 12 концерта на стадиона в рамките на една резиденция, надминавайки предишното постижение на Coldplay от 10 дати през 2025 г.

В същата вечер Хари отдели време и за обръщение към бившите си колеги от One Direction. Той благодари на Найл Хоран, Луи Томлинсън, Зейн Малик и Лиъм Пейн, като заяви, че не би бил на тази сцена без тяхната роля в общото им начало. В изказването си певецът спомена Пейн като „скъп приятел“. Лиъм Пейн почина през октомври 2024 г. след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес.

32-годишният поп изпълнител придоби световна популярност с One Direction след участието на групата в „The X Factor“ през 2010 г. След обявената през 2016 г. пауза в дейността на бандата, всеки от членовете разви самостоятелна кариера.

Концертите на „Уембли“ бяха част от турнето Together, Together, което започна в Амстердам през май.