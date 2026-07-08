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Никол Кидман отбеляза 18-ия рожден ден на дъщеря си с детски СНИМКИ

Никол Кидман отбеляза 18-ия рожден ден на дъщеря си с детски СНИМКИ

8 Юли, 2026 16:58 939 4

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Дъщерята на актрисата вече развива кариера на модел

Никол Кидман отбеляза 18-ия рожден ден на дъщеря си с детски СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никол Кидман поздрави дъщеря си Сънди Роуз за 18-ия ѝ рожден ден с две архивни снимки, публикувани в Instagram. На първия кадър актрисата държи дъщеря си като бебе, облечена в бяла рокля, а на втория Сънди е заснета като малко дете с бели ангелски крила.

„Честит 18-и рожден ден, мой ангел, не би могла да бъдеш по-обичана“, написа 59-годишната звезда от „Мулен Руж“ към публикацията. Сред известните личности, които изпратиха поздравления, беше и Рийз Уидърспун, която написа: „Честит рожден ден, Съни“.

Никол Кидман има две дъщери, Сънди Роуз и 15-годишната Фейт Маргарет, от брака си с кънтри музиканта Кийт Ърбан. Двамата се разделиха през септември след 19 години брак. Актрисата е майка и на Бела, 33 г., и Конър, 31 г., от брака си с Том Круз, който продължи от 1990 до 2001 г.

Сънди Роуз отбеляза навършването на пълнолетие и с нова важна стъпка в модната си кариера. Във вторник тя излезе на подиума за ревюто висша мода есен/зима 2026 на Dior по време на Седмицата на модата в Париж. Младият модел дефилира със сиво рипсено палто с розови пера, черен панталон, бели обувки и бродиран клъч.

Това не е първата ѝ поява за голяма модна къща. Сънди направи дебюта си на ревю на Dior през януари, отново по време на Седмицата на модата в Париж, а през март присъства и на вечеря на марката преди церемонията за наградите „Оскар“.

Първото ѝ дефиле на Седмицата на модата в Париж беше през октомври 2024 г., когато участва в ревюто на Miu Miu за сезон пролет/лято 2025. Тогава Кидман беше сред гостите на първия ред, за да подкрепи дъщеря си. По-късно актрисата разказа, че ѝ е казала само: „Ще се справиш, миличка“, като подчерта, че се опитва да ѝ даде лично пространство и да не бъде прекалено настойчива.

През тази година Сънди Роуз направи още няколко публични появи. През май тя присъства за първи път на Met Gala заедно с майка си, а по-късно същия месец беше на абитуриентския си бал, облечена в архивна рокля на Oscar de la Renta.

Публикация, споделена от sunday rose🧚🏻‍♀️ (@sundayrose)


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    17:38 08.07.2026

  • 4 И още мисирки ООД

    0 0 Отговор
    Никол Кидман е по-красива и по-сексапилна от дъщеря си!

    18:42 08.07.2026