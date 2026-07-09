Започва работата по биографичен филм за Бритни Спиърс по мемоарите ѝ

Биографичният филм за Бритни Спиърс по мемоарите ѝ „Жената в мен“ вече има нов важен участник в творческия екип. Елизабет Мериветър, създателка на сериала „Новото момиче“ и сценаристка, работила по проекти като „The Dropout“ и „Dying for Sex“, е избрана да подготви ранен вариант на сценария за продукцията на Universal Pictures.

Филмът ще бъде базиран на автобиографията на Спиърс, публикувана през октомври 2023 г. от Gallery Books. Книгата се превърна в едно от най-обсъжданите мемоарни заглавия на десетилетието и продаде 1,1 млн. копия в САЩ само през първата седмица във всички формати, включително предварителни поръчки, печатни издания, електронни книги и аудиокнига.

Universal придоби правата върху „Жената в мен“ през 2024 г. Режисьор на проекта ще бъде Джон М. Чу, познат с „Луди богаташи“ и филмовата версия на „Злосторница“, а продуцент е Марк Плат, чието име стои зад продукции като „Професия блондинка“, „Ла ла ленд“ и „Злосторница“.

Все още не е обявено коя актриса ще изпълни ролята на Спиърс. Самият Чу вече отхвърли слухове, че е водил разговори за кастинг, като уточни, че проектът е в твърде ранен етап на разработка. Това означава, че изборът на актриса тепърва ще бъде една от най-наблюдаваните теми около филма.

„Жената в мен“ проследява възхода на Спиърс от дете звезда до една от най-разпознаваемите фигури в поп музиката, но централно място в книгата заемат и темите за контрола, публичното унижение, отношенията със семейството, майчинството, връзката ѝ с Джъстин Тимбърлейк и продължилото 13 години съдебно попечителство. То беше прекратено през ноември 2021 г. след силен обществен натиск и движението #FreeBritney.

Аудиоверсията на мемоарите, прочетена от Мишел Уилямс, също имаше значителен успех и допринесе за широкия отзвук около книгата. Текстът беше възприет не само като лична изповед, а и като документ за начина, по който развлекателната индустрия, медиите и правните механизми могат да ограничат живота на една от най-успешните жени в поп културата.

Биографичният филм идва в период, в който Холивуд продължава да търси силни музикални истории с вече изградена публика. Успехът на продукции за Елвис Пресли, Елтън Джон, Queen, Боб Дилън и Майкъл Джексън показа, че биографичният музикален жанр остава търговски привлекателен. Историята на Бритни обаче се отличава с това, че голяма част от драмата ѝ се разви в реално време пред глобална публика, първо чрез таблоидите, а по-късно и чрез социалните мрежи.

Бритни Спиърс е носителка на „Грами“ и има редица глобални хитове, сред които „...Baby One More Time“, „Oops!... I Did It Again“, „Toxic“ и „Gimme More“. Дебютът ѝ в края на 90-те години промени посоката на тийн попа, а образът ѝ се превърна в един от най-разпознаваемите символи на масовата култура от началото на XXI век.

Очаква се филмът да проследи не само музикалния ѝ възход, но и цената на славата, ранното сексуализиране на публичния ѝ образ, медийния натиск, личните ѝ отношения и битката за контрол върху собствения ѝ живот. Именно тези теми превърнаха „Жената в мен“ в повече от стандартни звездни мемоари и обясняват защо екранизацията вече предизвиква голям интерес преди началото на снимките.