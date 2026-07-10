Дъщерята на Гала Мари Константин показа стряскаща СНИМКА от операционната зала

Дъщерята на Гала – Мари Константин изуми мрежата с кадри, които малцина се осмеляват да покажат – моменти от самото раждане на втората си дъщеря. Младата майка сподели кадър директно от операционната зала, където въпреки тежкия момент позира усмихната към камерата.
Феновете останаха без думи от смелостта ѝ да покаже толкова личен и емоционален миг, като мнозина и я поздравиха за появата на детенцето.
Към снимките Мари добави закачлив текст, с който подсказа и името на новороденото – "Със специалното участие на Джина", която вече радва семейството, а бабата Гала вече сподели в ефира на "На кафе", че не е на себе си от щастие.
Бебето е второ дете за Мари и съпруга ѝ Константин, а първородната Лора вече влиза в ролята на горда и грижовна кака. Водещата на "На кафе" сподели, че младите родители са търсили съветите на психолог, за да открият правилния подход как да запознаят бебето с по-голямата му сестра, за да не се чувства тя изместена. Ако можем да съдим по снимките запознанството и прибирането вкъщи са минали благополучно, защото каката Лора се е настанила в кошчето на бебето и го гали грижовно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
12:02 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шоо
12:05 10.07.2026
4 Отец Гагарин
Коментиран от #10
12:06 10.07.2026
5 По - скоро
12:07 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соваж бейби
Коментиран от #22
12:07 10.07.2026
8 Злобаря
Коментиран от #19
12:08 10.07.2026
9 ха ха
12:09 10.07.2026
10 така е
До коментар #4 от "Отец Гагарин":А Баба Джуджи още повече.
12:11 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Богатихораса
12:23 10.07.2026
14 Е кое
Как може да правите новини от нещо ежедневно ?Толкова много жени разждат по тоя начин,някои по лекарско предписание ,други от глезотия ....ай сега !
12:23 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ццццццццц
До коментар #8 от "Злобаря":Работят и печелят, какъв е проблемът...ти ще можеш ли да извадиш за доброутро мин 4 бона за раждане и още 5 бона, за да замразят стволови клетки?
Коментиран от #23
12:27 10.07.2026
20 боли ни...
Коментиран от #27, #28
12:33 10.07.2026
21 бай Шиле
12:46 10.07.2026
22 Всичко
До коментар #7 от "Соваж бейби":на показ, това е девиза на новото време. Скоро ще почнат да пуликуват и кадри от WC-то, само и само да са на вниманието на обществото.
12:49 10.07.2026
23 И какво
До коментар #19 от "Ццццццццц":работят ? Лекари, учители, инжинери или бла бла "бизнес"?
12:51 10.07.2026
24 Съчувствам но
Гала ли е фотографа-
Жалка работа
Жълтении
12:59 10.07.2026
25 бушприт
13:04 10.07.2026
26 Не виждам стреснати
13:08 10.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И да изтривате истински оценки
До коментар #20 от "боли ни...":Яко плаща и в натура вероятно същата дърта чанта
13:10 10.07.2026
29 Кой
13:27 10.07.2026