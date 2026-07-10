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Дъщерята на Гала Мари Константин показа стряскаща СНИМКА от операционната зала

Дъщерята на Гала Мари Константин показа стряскаща СНИМКА от операционната зала

10 Юли, 2026 12:01 1 590 29

  • мари константин-
  • гала-
  • на кафе-
  • бебе-
  • операционна

Мари Константин сподели кадри от раждането на второто си дете

Дъщерята на Гала Мари Константин показа стряскаща СНИМКА от операционната зала - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Гала – Мари Константин изуми мрежата с кадри, които малцина се осмеляват да покажат – моменти от самото раждане на втората си дъщеря. Младата майка сподели кадър директно от операционната зала, където въпреки тежкия момент позира усмихната към камерата.

Феновете останаха без думи от смелостта ѝ да покаже толкова личен и емоционален миг, като мнозина и я поздравиха за появата на детенцето.

Към снимките Мари добави закачлив текст, с който подсказа и името на новороденото – "Със специалното участие на Джина", която вече радва семейството, а бабата Гала вече сподели в ефира на "На кафе", че не е на себе си от щастие.

Бебето е второ дете за Мари и съпруга ѝ Константин, а първородната Лора вече влиза в ролята на горда и грижовна кака. Водещата на "На кафе" сподели, че младите родители са търсили съветите на психолог, за да открият правилния подход как да запознаят бебето с по-голямата му сестра, за да не се чувства тя изместена. Ако можем да съдим по снимките запознанството и прибирането вкъщи са минали благополучно, защото каката Лора се е настанила в кошчето на бебето и го гали грижовно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 1 Отговор
    Хич не ми драматизирайте!!! Това нещо каквато и снимка да покаже - все е стряскаща!!!

    12:02 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шоо

    16 0 Отговор
    И от къв зор?

    12:05 10.07.2026

  • 4 Отец Гагарин

    12 0 Отговор
    браво , още поне 2-3... баба Гала има пари

    Коментиран от #10

    12:06 10.07.2026

  • 5 По - скоро

    16 0 Отговор
    е стряскащо , че пет човека екип има за секцио ! Пет се виждат , може и повече да са били . Е , според цената....

    12:07 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соваж бейби

    18 0 Отговор
    Живи и здрави да са семейството ,ама може ли такива лични моменти да се показват онлайн бе хора 😵‍💫?Не е нито първа ни последната жена с секцио минали сме доста жени по този начин ,апартурата в болницата е много старатова в някой село ли е ?

    Коментиран от #22

    12:07 10.07.2026

  • 8 Злобаря

    20 0 Отговор
    Какво ми ги показвате тия платени ky-p-вu.Те ли.са най- доброто което може да намерите

    Коментиран от #19

    12:08 10.07.2026

  • 9 ха ха

    17 1 Отговор
    Е как няма да се усмихва като не ражда а вадят бебето със секцио,тя е под упойка. Нищо не усеща мамината лигла която незнайно защо натрапвате.

    12:09 10.07.2026

  • 10 така е

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Гагарин":

    А Баба Джуджи още повече.

    12:11 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Богатихораса

    8 0 Отговор
    Хубаво е направила, че е запазила стволови клетки, това трябва да се финансира от касата - непосилно е за повечето хора, а е много важна застраховка за детето.

    12:23 10.07.2026

  • 14 Е кое

    16 0 Отговор
    е стряскащото ?Нормална операционна зала ,като за всяка операция ,просто дъшерята на Гала е с епидурална упойка и затова е будна !
    Как може да правите новини от нещо ежедневно ?Толкова много жени разждат по тоя начин,някои по лекарско предписание ,други от глезотия ....ай сега !

    12:23 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ццццццццц

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Злобаря":

    Работят и печелят, какъв е проблемът...ти ще можеш ли да извадиш за доброутро мин 4 бона за раждане и още 5 бона, за да замразят стволови клетки?

    Коментиран от #23

    12:27 10.07.2026

  • 20 боли ни...

    10 0 Отговор
    За сляндурките, които направиха България на дармадан от чалга, проститутки и гнусни и долни интересчийки - парцали, даващи вулви на комунистическото отродие за да живеят добре на гърба на работещите. Без тази и майка, сигурно народът би бил по сериозен и образован. Гунусно семе, долно семе, комунистическа изродщина.

    Коментиран от #27, #28

    12:33 10.07.2026

  • 21 бай Шиле

    10 0 Отговор
    Точно така се прави: раждат със секцио за да не се повреди банкомата на Читал Банк и го оповестяват публично.

    12:46 10.07.2026

  • 22 Всичко

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    на показ, това е девиза на новото време. Скоро ще почнат да пуликуват и кадри от WC-то, само и само да са на вниманието на обществото.

    12:49 10.07.2026

  • 23 И какво

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ццццццццц":

    работят ? Лекари, учители, инжинери или бла бла "бизнес"?

    12:51 10.07.2026

  • 24 Съчувствам но

    9 0 Отговор
    През такива моменти минава всяка майка
    Гала ли е фотографа-
    Жалка работа
    Жълтении

    12:59 10.07.2026

  • 25 бушприт

    5 0 Отговор
    Дъщерята на Гала – Мария- Константина...

    13:04 10.07.2026

  • 26 Не виждам стреснати

    4 1 Отговор
    тъдява

    13:08 10.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И да изтривате истински оценки

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "боли ни...":

    Яко плаща и в натура вероятно същата дърта чанта

    13:10 10.07.2026

  • 29 Кой

    0 0 Отговор
    Още внуци та дано спрат тази боза на кафе

    13:27 10.07.2026