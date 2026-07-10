Дъщерята на Гала Мари Константин показа стряскаща СНИМКА от операционната зала

Дъщерята на Гала – Мари Константин изуми мрежата с кадри, които малцина се осмеляват да покажат – моменти от самото раждане на втората си дъщеря. Младата майка сподели кадър директно от операционната зала, където въпреки тежкия момент позира усмихната към камерата.

Феновете останаха без думи от смелостта ѝ да покаже толкова личен и емоционален миг, като мнозина и я поздравиха за появата на детенцето.

Към снимките Мари добави закачлив текст, с който подсказа и името на новороденото – "Със специалното участие на Джина", която вече радва семейството, а бабата Гала вече сподели в ефира на "На кафе", че не е на себе си от щастие.

Бебето е второ дете за Мари и съпруга ѝ Константин, а първородната Лора вече влиза в ролята на горда и грижовна кака. Водещата на "На кафе" сподели, че младите родители са търсили съветите на психолог, за да открият правилния подход как да запознаят бебето с по-голямата му сестра, за да не се чувства тя изместена. Ако можем да съдим по снимките запознанството и прибирането вкъщи са минали благополучно, защото каката Лора се е настанила в кошчето на бебето и го гали грижовно.