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Рокади в панела: Юлиан Константинов напуска "На кафе" след 8 години?

Рокади в панела: Юлиан Константинов напуска "На кафе" след 8 години?

20 Юли, 2026 15:31 1 369 16

  • на кафе-
  • гала-
  • водеща-
  • панелисти-
  • панел-
  • токшоу-
  • сутрешно шоу

Участието и на още двама панелисти е под въпрос за следващата година

Рокади в панела: Юлиан Константинов напуска "На кафе" след 8 години? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емблематичното сутрешно шоу "На кафе" по Нова телевизия се готви за грандиозни промени за новия телевизионен сезон от септември. Продуцентите планират сериозна реорганизация, която ще засегне както панелистите, така и позицията на основния водещ, или поне такава е мълвата от известно време насам в светските среди.

Една от най-изненадващите раздели е тази с оперния певец Юлиан Константинов, който е част от екипа вече осем години, твърдят от "Уикенд". Въпреки дългогодишното си приятелство и близките отношения с водещата Гала извън екрана, се говори упорито, че това е последният сезон на Константинов в ефира на "На кафе". Към момента липсва официално потвърждение дали решението е на ръководството на медията, или Константинов сам е избрал да се посвети на други творчески проекти.

Това не е единствената промяна в токшоуто. След две години в ефир предаването напуска и инфлуенсърката Лора Капустина. Младата дама, която се премести от Бургас в София специално заради позицията, така и не успя да спечели категорично симпатиите на аудиторията.

Под въпрос остава и участието на актьора Дарин Ангелов. Причината при Дарко обаче е претовареният му график в Народния театър и ангажиментите му в множество филмови и частни театрални проекти, които той все по-трудно съчетава с ежедневното живо излъчване сутрин.

Най-голямата интрига обаче остава около мястото на самата Гала. Въпреки нейните по-ранни уверения, че няма кой да я мръдне, столът на емблематичната водеща се клати сериозно, като усилено се говори, че от есента нейното място може да бъде заето от актрисата Ралица Паскалева, която вече беше внедрена в екипа. Припомняме, че в продължение на една седмица бившата водеща на "Игри на волята" се включи в панела, а зрителите, които все още страдат заради липсата ѝ в екстремното шоу, вече изразиха желанието си да я видят в сутрешния ефир.

Единствените панелисти, чиито позиции за следващия сезон изглеждат сигурни на този етап, са журналистката Кристина Патрашкова и писателят Георги Блажев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички да изгодните няма да ни липсват

    29 1 Отговор
    Некадърни и пошлия са всички ведно с водещата

    15:34 20.07.2026

  • 2 Всички да изгоните няма да ни липсват

    24 1 Отговор
    Некадърни и пошли са всички ведно с водещата

    15:35 20.07.2026

  • 3 от село

    25 1 Отговор
    Това не са панелисти ,а едни миризливи и долни глисти !!!Панелисти се наричат рези които строят панели за блокове !!

    15:39 20.07.2026

  • 4 честен ционист

    16 1 Отговор
    ИИ ще вземе работата на тия хрантутници от На Кафе веднага след като убеди човек, че сексът с робот е по-приятен от този с проститутка.

    15:42 20.07.2026

  • 5 муцунка

    14 0 Отговор
    А Христо Изпъдев какво прави там?!

    15:45 20.07.2026

  • 6 лют пипер

    14 0 Отговор
    В България няма официално проститутки,проституцията не е разрешена със закон.От НС не бафкат по въпроса.

    15:46 20.07.2026

  • 7 хъхъ

    24 0 Отговор
    Кой талантлив оперен певец ще се завре в някакъв "панел на Гала"?
    Патрашкова е ясна, тя няма какво да прави.

    15:52 20.07.2026

  • 8 А аз от девет години

    12 0 Отговор
    НЯМАМ НИКАКВА ТЕЛЕВИЗИЯ,НИТО ПАНЕЛИ И СИ ГЛЕДАМ САМО РАХЪТЛЪКА НА СЕЛО...
    ИНТЕРНЕТА МИ СТИГА ЗА ДА СЪМ ИНФОРМИРАН...
    ПОНЕ ЗА СЕГА ИМАМ ИЗБОР

    15:52 20.07.2026

  • 9 ТВ зрител

    20 0 Отговор
    Какво стана с Гала? Изчерпа се напълно. Преди години, когато нямаше така наречения "панел от коментатори", беше по-интересна, в предаването гостуваха интересни гости. Сега е една махленска седянка и се коментират основно събития около "звезди" от тик-ток и инстаграм, които 90% от населението изобщо не познава.

    15:54 20.07.2026

  • 10 баба Вуна

    18 0 Отговор
    Бил семеен приятел на Гала, затова бил в панела. Тя преди години набута и мъжа си в предаването, а сега сигурно плете кошницата дъщеря й да я смени. Да не говорим, че и лиглата Джуджи, която й е сватя, е там. Потрес.

    15:56 20.07.2026

  • 11 Пенчо

    7 0 Отговор
    Ужас....ами сега!?

    16:08 20.07.2026

  • 12 Сийка

    10 0 Отговор
    А участващата доста възрастна жена кога ще я оттеглят? Омръзна ми нейното поведение на незрял тинейджър. За Лора е ясно - тоз чичак, който я пробута в готварското предаване и след това в Кафето, вероятно има вече нещо по младо . За Ангелов - добре е да се маха, защото все повече заприличва на тичащ по левия бряг мъж на средна възраст.

    16:09 20.07.2026

  • 13 ха, ха

    13 0 Отговор
    Никой отдавна не си пие кафето с Гала.Крайно време е Нова тв да му хлопне кепенците.

    16:13 20.07.2026

  • 14 Сега вече

    6 0 Отговор
    си загубих съня от кахър...

    16:19 20.07.2026

  • 15 ОБЕКТИВНИЯ

    9 0 Отговор
    Какво значи "панелисти" ???
    Тъпо и безвкусно предаване което
    вече малко хора гледат!До кога ще
    ни занимавате с тези индивиди
    на които ние им плащаме заплати и гледаме тъпотиите???

    16:27 20.07.2026

  • 16 Хйкш

    3 0 Отговор
    Къде да се обадим дали искаме Гала. Защото ние НЕ Я ИСКАМЕ. КЪДЕ ДА Видим като вас колко я искат скумриятс

    16:54 20.07.2026