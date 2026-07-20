Рокади в панела: Юлиан Константинов напуска "На кафе" след 8 години?

Емблематичното сутрешно шоу "На кафе" по Нова телевизия се готви за грандиозни промени за новия телевизионен сезон от септември. Продуцентите планират сериозна реорганизация, която ще засегне както панелистите, така и позицията на основния водещ, или поне такава е мълвата от известно време насам в светските среди.
Една от най-изненадващите раздели е тази с оперния певец Юлиан Константинов, който е част от екипа вече осем години, твърдят от "Уикенд". Въпреки дългогодишното си приятелство и близките отношения с водещата Гала извън екрана, се говори упорито, че това е последният сезон на Константинов в ефира на "На кафе". Към момента липсва официално потвърждение дали решението е на ръководството на медията, или Константинов сам е избрал да се посвети на други творчески проекти.
Това не е единствената промяна в токшоуто. След две години в ефир предаването напуска и инфлуенсърката Лора Капустина. Младата дама, която се премести от Бургас в София специално заради позицията, така и не успя да спечели категорично симпатиите на аудиторията.
Под въпрос остава и участието на актьора Дарин Ангелов. Причината при Дарко обаче е претовареният му график в Народния театър и ангажиментите му в множество филмови и частни театрални проекти, които той все по-трудно съчетава с ежедневното живо излъчване сутрин.
Най-голямата интрига обаче остава около мястото на самата Гала. Въпреки нейните по-ранни уверения, че няма кой да я мръдне, столът на емблематичната водеща се клати сериозно, като усилено се говори, че от есента нейното място може да бъде заето от актрисата Ралица Паскалева, която вече беше внедрена в екипа. Припомняме, че в продължение на една седмица бившата водеща на "Игри на волята" се включи в панела, а зрителите, които все още страдат заради липсата ѝ в екстремното шоу, вече изразиха желанието си да я видят в сутрешния ефир.
Единствените панелисти, чиито позиции за следващия сезон изглеждат сигурни на този етап, са журналистката Кристина Патрашкова и писателят Георги Блажев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички да изгодните няма да ни липсват
15:34 20.07.2026
2 Всички да изгоните няма да ни липсват
15:35 20.07.2026
3 от село
15:39 20.07.2026
4 честен ционист
15:42 20.07.2026
5 муцунка
15:45 20.07.2026
6 лют пипер
15:46 20.07.2026
7 хъхъ
Патрашкова е ясна, тя няма какво да прави.
15:52 20.07.2026
8 А аз от девет години
ИНТЕРНЕТА МИ СТИГА ЗА ДА СЪМ ИНФОРМИРАН...
ПОНЕ ЗА СЕГА ИМАМ ИЗБОР
15:52 20.07.2026
9 ТВ зрител
15:54 20.07.2026
10 баба Вуна
15:56 20.07.2026
11 Пенчо
16:08 20.07.2026
12 Сийка
16:09 20.07.2026
13 ха, ха
16:13 20.07.2026
14 Сега вече
16:19 20.07.2026
15 ОБЕКТИВНИЯ
Тъпо и безвкусно предаване което
вече малко хора гледат!До кога ще
ни занимавате с тези индивиди
на които ние им плащаме заплати и гледаме тъпотиите???
16:27 20.07.2026
16 Хйкш
16:54 20.07.2026