Рокади в панела: Юлиан Константинов напуска "На кафе" след 8 години?

Емблематичното сутрешно шоу "На кафе" по Нова телевизия се готви за грандиозни промени за новия телевизионен сезон от септември. Продуцентите планират сериозна реорганизация, която ще засегне както панелистите, така и позицията на основния водещ, или поне такава е мълвата от известно време насам в светските среди.

Една от най-изненадващите раздели е тази с оперния певец Юлиан Константинов, който е част от екипа вече осем години, твърдят от "Уикенд". Въпреки дългогодишното си приятелство и близките отношения с водещата Гала извън екрана, се говори упорито, че това е последният сезон на Константинов в ефира на "На кафе". Към момента липсва официално потвърждение дали решението е на ръководството на медията, или Константинов сам е избрал да се посвети на други творчески проекти.

Това не е единствената промяна в токшоуто. След две години в ефир предаването напуска и инфлуенсърката Лора Капустина. Младата дама, която се премести от Бургас в София специално заради позицията, така и не успя да спечели категорично симпатиите на аудиторията.

Под въпрос остава и участието на актьора Дарин Ангелов. Причината при Дарко обаче е претовареният му график в Народния театър и ангажиментите му в множество филмови и частни театрални проекти, които той все по-трудно съчетава с ежедневното живо излъчване сутрин.

Най-голямата интрига обаче остава около мястото на самата Гала. Въпреки нейните по-ранни уверения, че няма кой да я мръдне, столът на емблематичната водеща се клати сериозно, като усилено се говори, че от есента нейното място може да бъде заето от актрисата Ралица Паскалева, която вече беше внедрена в екипа. Припомняме, че в продължение на една седмица бившата водеща на "Игри на волята" се включи в панела, а зрителите, които все още страдат заради липсата ѝ в екстремното шоу, вече изразиха желанието си да я видят в сутрешния ефир.

Единствените панелисти, чиито позиции за следващия сезон изглеждат сигурни на този етап, са журналистката Кристина Патрашкова и писателят Георги Блажев.