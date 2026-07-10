Какво причинява на ноктите продължителното използване на гел лак?

Гел лакът се превърна в една от най-предпочитаните процедури за маникюр, защото издържа по-дълго, запазва блясъка си и позволява ръцете да изглеждат поддържани седмици наред. Зад този ефект обаче стои комбинация от химични вещества, UV или LED лампа и процес на премахване, който при честа употреба може да отслаби естествената нокътна плочка.

Дерматолозите не определят гел лака като автоматично опасен, но предупреждават, че проблемите най-често се появяват при продължително носене без паузи, агресивно изпиляване, неправилно сваляне и домашни комплекти, използвани без достатъчно знания. Cleveland Clinic посочва, че гел маникюрът не е най-здравословният избор за ноктите основно заради UV експозицията и риска от увреждане при премахването му.

Рисковете от продължителното ползване на гел лак

При редовно поставяне ноктите могат да станат по-тънки, сухи, чупливи и склонни към разслояване. Причината не е само самият лак, а целият процес: повърхността на нокътя често се матира, върху нея се нанасят няколко слоя продукт, които се втвърдяват под лампа, а при сваляне се използват ацетон, пилене или електрическа пила. Ако гелът се отлепя насила, заедно с него може да се откъснат и повърхностни слоеве от нокътната плочка.

Друг важен риск е алергията към акрилати и метакрилати – химичните съединения, които осигуряват твърдостта и трайността на гел продуктите. Британската асоциация на дерматолозите предупреждава, че неправилното изпичане на продукта, особено при използване на неподходяща лампа, увеличава вероятността от алергична реакция. Специалистите препоръчват да се избягва контакт на продукта с кожата и да се използва лампа, съвместима с конкретната система гел лак.

Тези алергии не са само козметичен проблем. Amsterdam UMC обръща внимание, че чувствителността към акрилати може да бъде трайна и да има значение при бъдещи медицински процедури, тъй като подобни вещества се използват и в стоматологията, ортопедията и някои медицински лепила. Симптомите могат да включват зачервяване, сърбеж, парене, подуване около ноктите, отлепване на нокътя от леглото, обрив по клепачите, лицето или шията, защото ръцете често пренасят алергена към други части на тялото.

UV лампите също остават тема на дебат. Те излъчват предимно UVA лъчи, които са свързани с фотостареене на кожата и риск от увреждане на ДНК. Harvard Health отбелязва, че според изследване в JAMA Dermatology експозицията при гел маникюр на всеки две седмици вероятно не е достатъчна, за да увеличи значително риска от рак на кожата, но въпросът заслужава внимание. Cleveland Clinic също посочва, че UV светлината от лампите може да причинява ДНК увреждания в клетките, макар че все още не е ясно как това се превежда в реален индивидуален риск при хора.

Как да предпазим ръцете и ноктите?

Практичните мерки са сравнително прости: слънцезащитен крем върху ръцете около 20 минути преди процедурата, ръкавици с UV защита с открити върхове на пръстите и избягване на прекалено чести процедури без пауза. Skin Cancer Foundation посочва, че рискът от UV лампите е значително по-нисък от този при солариумите, но те все пак излъчват UVA лъчи и не бива да се възприемат като напълно безобидни.

Продължителното използване на гел лак може да прикрие и ранни признаци на проблеми. Под плътното покритие трудно се виждат промени в цвета, петна, удебеляване, отлепване или инфекция. Ако гелът се носи непрекъснато месеци наред, човек може да забележи късно, че ноктите са пожълтели, изтънели или болезнени.

Специалистите съветват да се търси дерматолог при болка, зачервяване, подуване, сърбеж, отделяне на нокътя от кожата, зеленикав или тъмнокафяв цвят, кървене, секрет или промени, които не изчезват след сваляне на лака. Това е особено важно при хора с диабет, автоимунни заболявания, отслабен имунитет или предишни алергични реакции към козметика.

Добрата новина е, че ноктите могат да се възстановят, но това изисква време. Нокътят на ръката расте бавно и пълната подмяна на нокътната плочка обикновено отнема няколко месеца. Затова кратка почивка от една седмица невинаги е достатъчна, ако плочката вече е силно изтънена. В такъв случай е по-разумно да се даде по-дълъг период без гел, с подхранващо масло за кожичките, нежен крем за ръце и избягване на допълнително пилене.

За хората, които не искат да се отказват напълно от гел лака, най-безопасният подход е умереността. По-добре е процедурата да се прави при обучен специалист, с качествени продукти, тънки слоеве, правилна лампа и професионално сваляне. Не бива да се допуска гелът да попада върху кожата, нито да се носи, докато започне да се отлепя и да събира влага под себе си.

Гел лакът може да бъде удобна и естетична процедура, но не е без последствия при продължителна и неправилна употреба. Най-често ноктите страдат не от едно поставяне, а от натрупването на малки увреждания: прекалено често пилене, силен ацетон, насилствено сваляне, UV експозиция и контакт на химични вещества с кожата. Затова красивият маникюр трябва да върви с паузи, внимателно премахване и наблюдение на естественото състояние на ноктите.