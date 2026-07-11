Защо любимият маникюр на принцеса Даяна отново е сред най-желаните тенденции

Френският маникюр, превърнал се в запазена марка на принцеса Даяна, отново е сред най-предпочитаните тенденции в света на красотата. Независимо дали носеше официална вечерна рокля, елегантен костюм или ежедневен тоалет, принцесата на Уелс неизменно избираше класическата комбинация от нежнорозова основа и бели върхове, превърнала се в символ на изискан стил.

Създаден през 1976 г. от Джеф Пинк, основател на Orly, френският маникюр се превръща в истински хит през 90-те години благодарение на модни икони като Даяна, супермодела Клаудия Шифър и певицата Мадона.

В по-късните години принцеса Даяна понякога залага на червен лак, но класическият френски маникюр остава нейният най-разпознаваем избор. Характерни за визията ѝ са къси до средно дълги нокти със заоблена квадратна форма (squoval).

Популярността на този стил е толкова трайна, че той присъства и в сериала The Crown, където героинята на Елизабет Дебики почти винаги носи емблематичния маникюр на Даяна.

Според Дейзи Калнина, основател на The GelBottle Inc., френският маникюр остава актуален заради своята универсалност.

„Подходящ е както за ежедневието, така и за сватби или специални поводи. Това е класически стил, който винаги изглежда изискан“, казва тя.

Маникюристката Джулия Диого, сред чиито клиентки са Роузи Хънтингтън-Уайтли и Мая Джама, допълва, че именно този дизайн кара ноктите да изглеждат чисти, елегантни и визуално издължава пръстите.

Звездният маникюрист Ким Труонг също определя стила като непреходен, тъй като неутралните нюанси подхождат на всеки тен, всяка форма на ноктите и всяко облекло.

След като популярността му намаля в началото на новия век, френският маникюр преживява силно завръщане през последните сезони. Днес той вече не се ограничава до класическата комбинация от бяло и розово.

Все по-популярни стават цветните върхове, хромираните покрития, преливащите ефекти и минималистичните декоративни елементи. Сред актуалните нюанси са маслено жълто, небесносиньо и различни пастелни цветове.

Според специалистите модерният вариант изглежда най-елегантно с по-тънък бял връх и внимателно подбран телесен нюанс, съобразен с цвета на кожата.

За хората, които предпочитат сами да оформят маникюра си у дома, експертите препоръчват използването на специални шаблони за оформяне на белите върхове, както и гел лакове, които позволяват повече време за корекции преди окончателното втвърдяване.

Почти 50 години след създаването си и десетилетия след като принцеса Даяна го превърна в своя запазена марка, френският маникюр продължава да бъде едно от най-разпознаваемите и елегантни решения в света на красотата.

Източник: Vesti.bg.