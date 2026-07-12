Климатикът в жегите: спасение от топлината, но и скрити рискове за здравето

В летните жеги климатикът често изглежда като истинско спасение. Той помага да поддържаме комфортна температура у дома и на работното място и предпазва организма от опасно прегряване. Лекарите обаче предупреждават, че неправилната употреба на климатичните системи може да има и нежелани последици.

Защо климатикът е важен в горещото време

Основното предимство на охлаждането е, че намалява риска от топлинно изтощение и топлинен удар. Прохладните помещения са особено важни за възрастните хора, малките деца и хората със сърдечносъдови заболявания, при които високите температури могат да бъдат сериозен риск.

Освен че предпазва тялото, по-ниската температура може да подобри и умствената дейност. Изследвания показват, че учениците и работещите в по-хладни помещения се справят по-добре с различни задачи в сравнение с хората, които са изложени на силна жега.

Прохладната среда има значение и за качеството на съня. Според експерти оптималната температура за почивка е между 15 и 19 градуса, тъй като тя съответства на естествените процеси в организма и може да помогне за по-бързо заспиване. Лекото охлаждане дори може да повлияе на метаболизма чрез активиране на кафявата мастна тъкан.

Скритите опасности от климатизацията

Въпреки ползите, климатикът може да създаде проблеми, ако не се използва правилно. Липсата на достатъчно свеж въздух и замърсените филтри често са свързани със синдрома на „болната сграда“ - състояние, при което хората започват да изпитват главоболие, умора, гадене, раздразнителност и проблеми с концентрацията.

Един от най-честите ефекти на климатизацията е изсушаването на въздуха. Това може да доведе до суха кожа, раздразнени очи, дискомфорт и дори временно замъглено зрение.

Продължителното излагане на студена въздушна струя може да раздразни дихателните пътища и да предизвика суха кашлица или усещане за дискомфорт в гърлото. Ако климатикът не се почиства редовно, той може да се превърне в място за натрупване на прах, бактерии и алергени, които се разпространяват в помещението.

Специалистите обръщат внимание и на адаптацията на организма. Когато прекарваме прекалено много време в силно охладени помещения, тялото ни по-трудно се приспособява към високите температури навън.

Как да използваме климатика безопасно

За да се възползваме от предимствата на охлаждането без излишни рискове, експертите препоръчват няколко лесни правила:

Не насочвайте студената въздушна струя директно към лицето или тялото си.

Почиствайте и сменяйте филтрите редовно според указанията на производителя.

Проветрявайте помещенията периодично, като изключвате климатика и отваряте прозорците.

Следете влажността на въздуха и приемайте достатъчно течности.

Не превръщайте помещението в прекалено студена зона - разликата между вътрешната и външната температура не трябва да бъде драстична.

Климатикът остава един от най-ефективните начини за защита от опасните летни горещини. Ключът е в умереното използване, редовната поддръжка и създаването на комфортна, а не прекалено студена среда.

Източник: Vesti.bg.