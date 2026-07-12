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Климатикът в жегите: спасение от топлината, но и скрити рискове за здравето

Климатикът в жегите: спасение от топлината, но и скрити рискове за здравето

12 Юли, 2026 09:56, обновена 12 Юли, 2026 09:57 982 14

  • климатик-
  • топлина-
  • рискове-
  • здраве-
  • жеги

Неправилната употреба и липсата на поддръжка могат да доведат до сух въздух, дихателни проблеми и синдром на „болна сграда“

Климатикът в жегите: спасение от топлината, но и скрити рискове за здравето - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В летните жеги климатикът често изглежда като истинско спасение. Той помага да поддържаме комфортна температура у дома и на работното място и предпазва организма от опасно прегряване. Лекарите обаче предупреждават, че неправилната употреба на климатичните системи може да има и нежелани последици.

Защо климатикът е важен в горещото време

Основното предимство на охлаждането е, че намалява риска от топлинно изтощение и топлинен удар. Прохладните помещения са особено важни за възрастните хора, малките деца и хората със сърдечносъдови заболявания, при които високите температури могат да бъдат сериозен риск.

Освен че предпазва тялото, по-ниската температура може да подобри и умствената дейност. Изследвания показват, че учениците и работещите в по-хладни помещения се справят по-добре с различни задачи в сравнение с хората, които са изложени на силна жега.

Прохладната среда има значение и за качеството на съня. Според експерти оптималната температура за почивка е между 15 и 19 градуса, тъй като тя съответства на естествените процеси в организма и може да помогне за по-бързо заспиване. Лекото охлаждане дори може да повлияе на метаболизма чрез активиране на кафявата мастна тъкан.

Скритите опасности от климатизацията

Въпреки ползите, климатикът може да създаде проблеми, ако не се използва правилно. Липсата на достатъчно свеж въздух и замърсените филтри често са свързани със синдрома на „болната сграда“ - състояние, при което хората започват да изпитват главоболие, умора, гадене, раздразнителност и проблеми с концентрацията.

Един от най-честите ефекти на климатизацията е изсушаването на въздуха. Това може да доведе до суха кожа, раздразнени очи, дискомфорт и дори временно замъглено зрение.

Продължителното излагане на студена въздушна струя може да раздразни дихателните пътища и да предизвика суха кашлица или усещане за дискомфорт в гърлото. Ако климатикът не се почиства редовно, той може да се превърне в място за натрупване на прах, бактерии и алергени, които се разпространяват в помещението.

Специалистите обръщат внимание и на адаптацията на организма. Когато прекарваме прекалено много време в силно охладени помещения, тялото ни по-трудно се приспособява към високите температури навън.

Как да използваме климатика безопасно

За да се възползваме от предимствата на охлаждането без излишни рискове, експертите препоръчват няколко лесни правила:

  • Не насочвайте студената въздушна струя директно към лицето или тялото си.

  • Почиствайте и сменяйте филтрите редовно според указанията на производителя.

  • Проветрявайте помещенията периодично, като изключвате климатика и отваряте прозорците.

  • Следете влажността на въздуха и приемайте достатъчно течности.

  • Не превръщайте помещението в прекалено студена зона - разликата между вътрешната и външната температура не трябва да бъде драстична.

Климатикът остава един от най-ефективните начини за защита от опасните летни горещини. Ключът е в умереното използване, редовната поддръжка и създаването на комфортна, а не прекалено студена среда.

Източник: Vesti.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня същия

    8 2 Отговор
    ... БГ законите за конфискация бяха променени така, че държавата може да запорира цялото ти имущество и да те остави без средства за защита, преди изобщо да е доказано, че си извършил престъпление!..."

    09:59 12.07.2026

  • 2 Умен атлантик

    5 3 Отговор
    Може ли една статия как да дишаме правилно или как безопасно да използваме остри ножове????

    Коментиран от #4

    10:03 12.07.2026

  • 3 Термопомпа

    1 8 Отговор
    Освен тлъстата сметка за ток, най-гадния ефект е конденза.

    Коментиран от #6

    10:03 12.07.2026

  • 4 Палатка с климатик

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Умен атлантик":

    Намери из нетя наръчника за йоги, нинджи и джедаи. Там си пише и за дишането през чорап и за острите предмети.

    Коментиран от #8

    10:06 12.07.2026

  • 5 Искра войнството

    1 5 Отговор
    Ще гласувам за демократична България и след това с удоволствие ще си пусна порно с гейове 🥳🐐

    10:09 12.07.2026

  • 6 кое не е така

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Термопомпа":

    Явно си виждал климатик само на картинка

    Коментиран от #11, #13, #14

    10:10 12.07.2026

  • 7 Без

    1 3 Отговор
    Климатик не се търпи да се рендосват красавици! Може, но нощен на плажа и в морето! И без друго, като строшиш два три шезлонги със секс, сутринта си си ги платил, като си ги "наел"!

    10:15 12.07.2026

  • 8 Умен атлантик

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Палатка с климатик":

    Има четох ама искам тук да го прочета със съвети от експерти,доктори и други мислители.

    Коментиран от #10

    10:18 12.07.2026

  • 9 Удри евраста с лопатЕто

    4 2 Отговор
    Май се канят да сложат данък климатик, почнат ли да говорят за вреди и рискове за здравето и обикновено се стига до нов данък спасение, сега от климатиците ли ще ни спасяват, както от захар, сол, олио, месо, алкохол, цигари, горива, ток и квото се сетите, те все са ни спасили с някой данък.

    10:20 12.07.2026

  • 10 Функционална неграмотност

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Умен атлантик":

    Климатиците преди 50-60 години са предизвиквали тежки белодробни инфекции, както и обостряне на някои други хронични заболявания.

    10:36 12.07.2026

  • 11 Субзироу

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "кое не е така":

    Явно не си просто тъп, а вдлъбнат дълбоко.

    10:38 12.07.2026

  • 12 Бети петроханската

    0 0 Отговор
    Малко йога малко Буда после си пускам бангаранга и накрая едно порно с лесбийки 🥳

    10:38 12.07.2026

  • 13 Маймунарник

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "кое не е така":

    Ако лаптопа или телофоня ти е на температура 20°С и го изкараш на 35 градуса и висока влажност, познай какво ще се случи идиотчеситно.

    10:41 12.07.2026

  • 14 Тролей

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "кое не е така":

    След като още не са ти изтрили тъпнята, ще те светна, че гадната миризма, поради което хората те избягват, не идва само от боклуците, които ядеш. Имаш умряла мишка в климатика.

    10:44 12.07.2026