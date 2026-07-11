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Кристофър Нолан представя „Одисея“ - най-мащабният филм в кариерата му

Кристофър Нолан представя „Одисея“ - най-мащабният филм в кариерата му

11 Юли, 2026 09:54 459 9

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  • кариера-
  • одисея

Епосът на Омир оживява на IMAX лента с Мат Деймън в ролята на Одисей и снимачен процес, продължил шест месеца в шест държави.

Кристофър Нолан представя „Одисея“ - най-мащабният филм в кариерата му - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Носителят на „Оскар“ Кристофър Нолан определи новия си филм „Одисея“ като „невероятна приключенска история“, която трябва да отговори на мащаба и значението на едно от най-великите произведения на античната литература - епоса на Омир. Световната премиера на продукцията е насрочена за 17 юли, а филмът ще бъде първият пълнометражен проект, заснет изцяло на IMAX лента, предава dir.bg.

В главната роля на легендарния герой Одисей влиза Мат Деймън, а в звездния актьорски състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая, Чарлийз Терон и Робърт Патинсън.

Подготовката за мащабната продукция включва задълбочени изследвания на древногръцката митология и Бронзовата епоха. Снимките продължават шест месеца в шест различни държави, като екипът използва реални локации, плавателни съдове и минимално количество дигитални декори.

Кадри от филма са заснети в Мароко, Гърция, Исландия и на италианския остров Фавиняна край Сицилия. Историята проследява дългото завръщане на Одисей към дома след Троянската война, по време на което той се изправя срещу магьосници, митични същества и гнева на боговете.

Нолан обяснява, че целта му е била да представи древния свят по по-реалистичен и достъпен начин, като избегне някои от традиционните холивудски представи за античността. Режисьорът комбинира реални ефекти с компютърно генерирани изображения, за да пресъздаде чудовищата и фантастичните места от поемата на Омир.

Мат Деймън разказва, че още в началото Нолан го е предупредил, че това ще бъде най-трудният снимачен процес в кариерата му. Въпреки сложните условия обаче продукцията приключва девет дни по-рано от планирания график.

„Одисея“ идва след огромния успех на „Опенхаймер“, който спечели „Оскар“ за най-добър филм през 2023 г. С бюджет около 250 милиона долара новият проект е сред най-скъпите и амбициозни продукции на Нолан.

Интересът към филма вече е огромен - първите билети за избрани IMAX прожекции са разпродадени месеци преди премиерата. Според анализатори „Одисея“ може да реализира приходи между 80 и 100 милиона долара през дебютния си уикенд в САЩ и Канада.

За Нолан обаче истинският финал на един филм идва едва когато той достигне до публиката. „Публиката е тази, която определя какъв е филмът“, заяви режисьорът пред Асошиейтед прес, признавайки, че моментът е едновременно вълнуващ и притеснителен, защото след премиерата историята вече принадлежи на зрителите.


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  • 6 историк

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    Коментиран от #8

    10:04 11.07.2026

  • 7 Не мерси

    6 1 Отговор
    Няма да гледам тази политкоректна боза, дори и безплатно. Новите "филми" са такава досада! Много пари и ефекти, а сценария кръгла нула. Така и не разбраха че сценария прави филма.

    10:05 11.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "историк":

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  • 9 Отговор

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    Омир описва хубавата Елена като "белоръка", миличък. Иначе да, умишлено не дава подробно описание, за да може всеки да си представи съвършената хубост. Само споменава, че е красива като богините. Споменава и за "златокъдрия" Ахил. Така че спести ни пропагандата си, понякога и ние четем произведенията в оригинал.

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