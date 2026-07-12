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Лили Иванова излиза на сцената в Бургас тази вечер

Лили Иванова излиза на сцената в Бургас тази вечер

12 Юли, 2026 08:46 647 12

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  • бургас

Концертът в Летния театър е част от последното голямо национално турне на примата

Лили Иванова излиза на сцената в Бургас тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова ще изнесе концерт в Летния театър в Бургас тази вечер от 20:30 часа. Изявата е част от националното ѝ турне за 2026 година, съобщиха от екипа на примата, предава БТА.

Морският град е поредната спирка от лятната концертна обиколка на певицата, която вече премина през Добрич, Русе, Горна Оряховица и Варна.

След Бургас турнето ще продължи с концерти в София на 2 септември, Пловдив на 7 септември, Плевен на 10 септември, Шумен на 22 октомври, Хасково на 16 ноември, Пазарджик на 18 ноември и Ямбол на 23 ноември.

По-рано тази година екипът на Лили Иванова обяви, че това ще бъде последното ѝ голямо национално турне. За 2027 г. са планирани само пет ексклузивни концерта в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За тях вече е създаден специален сайт, чрез който почитателите могат предварително да се регистрират, за да получават информация за билетите и събитията.

БТА припомня, че на 24 май Лили Иванова изнесе концерт в престижната зала "Олимпия" в Париж, превръщайки се в първата българска изпълнителка с две самостоятелни изяви на тази сцена. На 12 юни тя откри и концерта „БГ радио“ - „25 години само българска музика“ на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.


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