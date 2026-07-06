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Лили Иванова останала на огромна загуба след концерта в парижката зала "Олимпия"

Лили Иванова останала на огромна загуба след концерта в парижката зала "Олимпия"

6 Юли, 2026 12:29 1 643 23

  • лили иванова-
  • певица-
  • концерт-
  • париж-
  • олимпия-
  • загуба

За естрадната ни легенда концертът е имал повече морална стойност и престиж

Лили Иванова останала на огромна загуба след концерта в парижката зала "Олимпия" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Концертът на Лили Иванова в легендарната парижка зала „Олимпия“ може да е донесъл престиж, но не и финансова печалба, пише "Уикенд", позовавайки се на източници от екипа на певицата.

Според изданието историческото изпълнение, състояло се на 24 май, е приключило със загуба от над 100 000 евро, след като приходите от продажбата на билети не успели да покрият разходите по организацията.

По информация на седмичника за концерта са били продадени по-малко от 850 билета, а част от местата в залата били заети с покани за официални гости. Според същия източник непосредствено преди събитието са били раздавани и безплатни билети на българи, живеещи във Франция. Според публикацията основните разходи са били за наема на престижната зала, транспорта, настаняването на изпълнителката, музикантите и целия организационен екип.

Близки до певицата обаче коментират, че финансовият резултат не е бил водещата цел.

„За Лили този концерт има преди всичко морална и символична стойност“, цитират думите им от „Уикенд“, като припомнят, че тя остава единствената българска поп изпълнителка с два самостоятелни концерта в „Олимпия“.

През миналата седмица стана ясно, че Лили Иванова ще бъде удостоена с престижния френски Орден за изкуство и литература, степен „Офицер“.

Новината беше съобщена лично от певицата в социалните мрежи, където тя благодари на френската държава, на посланика на Франция в България Мари Дюмулен и за оказаното доверие.

В мотивите към отличието се посочва, че Франция отдава почит на изключителната ѝ кариера, на приноса ѝ към музикалното изкуство и на ролята ѝ за културния диалог между двете държави.

Орденът за изкуство и литература е едно от най-престижните отличия на френското Министерство на културата. Сред българските му носители са още Соня Йончева, Георги Господинов, Камен Калев, Галин Стоев, Найден Тодоров и Аделина Филева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаджи Генчо

    28 0 Отговор
    Бълха я ухапала

    12:32 06.07.2026

  • 2 честен ционист

    30 2 Отговор
    Време е бабето да припява стари градски в някое читалище.

    Коментиран от #3, #20

    12:32 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    22 1 Отговор
    Тази огромна загуба баба Лили ще я избие само от един концерт в НДК-то в София

    Коментиран от #7, #10

    12:35 06.07.2026

  • 5 хахаха

    31 2 Отговор
    И каква морална и символична стойност има в това да пееш в празна зала:)

    12:37 06.07.2026

  • 6 мучо

    17 1 Отговор
    само печалби не може....

    12:37 06.07.2026

  • 7 честен ционист

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Радевисти ще мъчат женицата на всяка годишнина на партията да им пее без пари, поне докато изкара до 120.

    12:38 06.07.2026

  • 8 Табаков

    4 18 Отговор
    Честито френско признание за нашата невероятно талантлива певица! Лили заслужава престижния френски "Орден за изкуство и литература"- на степен „Офицер“. Лили е перфектна певица с прекрасен глас и прекрасни песни!

    12:38 06.07.2026

  • 9 Предложение

    16 0 Отговор
    Е па саберете й капачки с СМС-и тогава.

    12:39 06.07.2026

  • 10 123

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Само трябва да намери десетина хиляди живи нейни набори да отидат да я гледат:))) От друга страна наборите и взимат по 300 евро пенсии и ще трябва да пусне билетите по 1 евро.

    Коментиран от #12, #13

    12:40 06.07.2026

  • 11 Стига сте писали глупости

    8 11 Отговор
    Само престижни певци биват качени в Олимпия.
    Никой друг.
    Тава не се купува с никакви пари

    12:40 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хехе

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    Трябва да те разочаровам за разлика от Дара с нейната Бангаранга на концертите на баба Лили ходят и млади, и стари.

    Коментиран от #14, #15

    12:44 06.07.2026

  • 14 Така е

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "хехе":

    В сравнение с баба Лили има и млади на концертите и - 75 - 80 годишни:)
    Но да продадеш едва 800 билета е тотална излагация, че те чалга певиците продават по 10 000.

    12:50 06.07.2026

  • 15 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "хехе":

    Това са тия същите, дето се радват и на Кокорчо. За някой и друг пробит долар ще пеят шлагерите и на Кобзон.

    12:51 06.07.2026

  • 16 редко

    5 4 Отговор
    тъп бабестър се оказа на старост, още в младост помазана от престъпните комуняги.....
    на кого доказва и какво, освен да избива комплекси ?...

    12:51 06.07.2026

  • 17 Ура,,Ура

    8 1 Отговор
    Чест и почитания! Обаче време е за заслужена почивка. Крайно време е.

    12:51 06.07.2026

  • 18 Роза

    11 0 Отговор
    Лили няма вече същия глас,какъвто имаше на млади години.Това,което пее сега, е само бледа сянка на някогашните и възможности.Не бих отишла на неин концерт дори безплатно,защото не е приятно да гледаш безплодни те усилия на един възрастен човек да покаже нещо.Съжалявам,но такива са законите на природата!

    12:53 06.07.2026

  • 19 ГРОБаджия на загуба??!

    3 0 Отговор
    Не може да бъде!!!

    12:57 06.07.2026

  • 20 Уточнавай, бе бастун

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да пее в селско читалище!

    12:59 06.07.2026

  • 21 скарлет

    5 4 Отговор
    Писна ми всяка година по това време да изнася концерти а дъртаците да и се възхищава т 😄

    13:00 06.07.2026

  • 22 Е. Начеса си

    2 0 Отговор
    Ето
    Такъв е животът

    13:12 06.07.2026

  • 23 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор
    Възможно е,... кой я познава в Париж, и колко ли българи са жертвали по една заплата за билети...

    13:15 06.07.2026