Лили Иванова останала на огромна загуба след концерта в парижката зала "Олимпия"

Концертът на Лили Иванова в легендарната парижка зала „Олимпия“ може да е донесъл престиж, но не и финансова печалба, пише "Уикенд", позовавайки се на източници от екипа на певицата.
Според изданието историческото изпълнение, състояло се на 24 май, е приключило със загуба от над 100 000 евро, след като приходите от продажбата на билети не успели да покрият разходите по организацията.
По информация на седмичника за концерта са били продадени по-малко от 850 билета, а част от местата в залата били заети с покани за официални гости. Според същия източник непосредствено преди събитието са били раздавани и безплатни билети на българи, живеещи във Франция. Според публикацията основните разходи са били за наема на престижната зала, транспорта, настаняването на изпълнителката, музикантите и целия организационен екип.
Близки до певицата обаче коментират, че финансовият резултат не е бил водещата цел.
„За Лили този концерт има преди всичко морална и символична стойност“, цитират думите им от „Уикенд“, като припомнят, че тя остава единствената българска поп изпълнителка с два самостоятелни концерта в „Олимпия“.
През миналата седмица стана ясно, че Лили Иванова ще бъде удостоена с престижния френски Орден за изкуство и литература, степен „Офицер“.
Новината беше съобщена лично от певицата в социалните мрежи, където тя благодари на френската държава, на посланика на Франция в България Мари Дюмулен и за оказаното доверие.
В мотивите към отличието се посочва, че Франция отдава почит на изключителната ѝ кариера, на приноса ѝ към музикалното изкуство и на ролята ѝ за културния диалог между двете държави.
Орденът за изкуство и литература е едно от най-престижните отличия на френското Министерство на културата. Сред българските му носители са още Соня Йончева, Георги Господинов, Камен Калев, Галин Стоев, Найден Тодоров и Аделина Филева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаджи Генчо
12:32 06.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #3, #20
12:32 06.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
Коментиран от #7, #10
12:35 06.07.2026
5 хахаха
12:37 06.07.2026
6 мучо
12:37 06.07.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "хехе":Радевисти ще мъчат женицата на всяка годишнина на партията да им пее без пари, поне докато изкара до 120.
12:38 06.07.2026
8 Табаков
12:38 06.07.2026
9 Предложение
12:39 06.07.2026
10 123
До коментар #4 от "хехе":Само трябва да намери десетина хиляди живи нейни набори да отидат да я гледат:))) От друга страна наборите и взимат по 300 евро пенсии и ще трябва да пусне билетите по 1 евро.
Коментиран от #12, #13
12:40 06.07.2026
11 Стига сте писали глупости
Никой друг.
Тава не се купува с никакви пари
12:40 06.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хехе
До коментар #10 от "123":Трябва да те разочаровам за разлика от Дара с нейната Бангаранга на концертите на баба Лили ходят и млади, и стари.
Коментиран от #14, #15
12:44 06.07.2026
14 Така е
До коментар #13 от "хехе":В сравнение с баба Лили има и млади на концертите и - 75 - 80 годишни:)
Но да продадеш едва 800 билета е тотална излагация, че те чалга певиците продават по 10 000.
12:50 06.07.2026
15 честен ционист
До коментар #13 от "хехе":Това са тия същите, дето се радват и на Кокорчо. За някой и друг пробит долар ще пеят шлагерите и на Кобзон.
12:51 06.07.2026
16 редко
на кого доказва и какво, освен да избива комплекси ?...
12:51 06.07.2026
17 Ура,,Ура
12:51 06.07.2026
18 Роза
12:53 06.07.2026
19 ГРОБаджия на загуба??!
12:57 06.07.2026
20 Уточнавай, бе бастун
До коментар #2 от "честен ционист":Да пее в селско читалище!
12:59 06.07.2026
21 скарлет
13:00 06.07.2026
22 Е. Начеса си
Такъв е животът
13:12 06.07.2026
23 ЗРИТЕЛ
13:15 06.07.2026