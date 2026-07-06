Лили Иванова останала на огромна загуба след концерта в парижката зала "Олимпия"

Концертът на Лили Иванова в легендарната парижка зала „Олимпия“ може да е донесъл престиж, но не и финансова печалба, пише "Уикенд", позовавайки се на източници от екипа на певицата.

Според изданието историческото изпълнение, състояло се на 24 май, е приключило със загуба от над 100 000 евро, след като приходите от продажбата на билети не успели да покрият разходите по организацията.

По информация на седмичника за концерта са били продадени по-малко от 850 билета, а част от местата в залата били заети с покани за официални гости. Според същия източник непосредствено преди събитието са били раздавани и безплатни билети на българи, живеещи във Франция. Според публикацията основните разходи са били за наема на престижната зала, транспорта, настаняването на изпълнителката, музикантите и целия организационен екип.

Близки до певицата обаче коментират, че финансовият резултат не е бил водещата цел.

„За Лили този концерт има преди всичко морална и символична стойност“, цитират думите им от „Уикенд“, като припомнят, че тя остава единствената българска поп изпълнителка с два самостоятелни концерта в „Олимпия“.

През миналата седмица стана ясно, че Лили Иванова ще бъде удостоена с престижния френски Орден за изкуство и литература, степен „Офицер“.

Новината беше съобщена лично от певицата в социалните мрежи, където тя благодари на френската държава, на посланика на Франция в България Мари Дюмулен и за оказаното доверие.

В мотивите към отличието се посочва, че Франция отдава почит на изключителната ѝ кариера, на приноса ѝ към музикалното изкуство и на ролята ѝ за културния диалог между двете държави.

Орденът за изкуство и литература е едно от най-престижните отличия на френското Министерство на културата. Сред българските му носители са още Соня Йончева, Георги Господинов, Камен Калев, Галин Стоев, Найден Тодоров и Аделина Филева.