7 неща, които е по-добре да спрете да купувате, за да разчистите дома си

Въпреки че сезонът на пролетното почистване вече е отминал, това не означава, че домът ни не се нуждае от периодично разчистване и организация. Редовното премахване на ненужни предмети помага не само за по-подредено пространство, но и за по-лесно поддържане на чистота.

Един от най-лесните начини да избегнем натрупването на вещи е просто да ограничим покупките на определени предмети, които често се оказват излишни. Ето седем примера:

Множество почистващи препарати

Добрата хигиена у дома изисква подходящи препарати, но в днешно време много от тях са многофункционални и могат да се използват върху различни повърхности.

Вместо да трупаме десетки специализирани продукти, е по-разумно да изберем няколко, които използваме най-често, и винаги да разполагаме с тях.

Няколко различни комплекта съдове

Много домакинства пазят отделни комплекти съдове - един за ежедневна употреба и друг за специални случаи. Често обаче вторият комплект остава почти неизползван и просто заема място в шкафовете.

По-добрият вариант е да инвестираме в един качествен комплект, който действително използваме всеки ден, вместо постоянно да купуваме отделни чинии, чаши и прибори.

Торбички за еднократна употреба с цип

Пластмасовите торбички с цип са удобни за съхранение на храна, но не са най-устойчивото решение и създават допълнителни разходи.

Алтернативите за многократна употреба са по-практични - могат да се почистват, перат и използват в продължение на години.

Излишни кабели

Кабелите са сред предметите, които най-често се натрупват в чекмеджета и шкафове. Част от тях остават от стари телефони, компютри и други устройства, които вече не използваме.

Добре е периодично да преглеждаме електрониката си и да запазим само кабелите, за които знаем, че имат реално предназначение.

Модерна и сезонна декорация

Интериорните тенденции се променят постоянно, а магазините предлагат все повече сезонни декоративни елементи. Въпреки това не всяка красива вещ има място в дома ни.

Препоръчително е да избягваме покупки, които служат единствено за украса, освен ако нямат сантиментална стойност или специално значение за нас.

Специализирани кухненски джаджи

Много кухненски уреди и приспособления изглеждат полезни в момента на покупката, но често остават неизползвани.

Ако вече имаме такива предмети, които отдавна стоят недокоснати, може би е време да се разделим с тях. В повечето случаи стандартните и многофункционални кухненски пособия вършат същата работа.

Прекалено много кутии за съхранение на храна

Кутиите за храна са практични и необходими, но лесно можем да прекалим с количеството им. Различните размери и форми често водят до претрупване на кухненските шкафове.

Най-доброто решение е да запазим няколко кутии с различен размер, които използваме редовно, и да премахнем останалите.

Според експертите от The Spruce именно ограничаването на подобни покупки е един от най-лесните начини да поддържаме дома си по-подреден и функционален.

Източник: Lifestyle.bg.