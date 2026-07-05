Виктория Бекъм планира разширяване на бизнес империята си с домашни потреби

Виктория Бекъм подготвя навлизане в нова категория продукти, след като според британски медии е регистрирала търговски марки за широка гама артикули за дома. Бившата членка на Spice Girls, която през последните години изгради разпознаваем моден и козметичен бизнес, планира да разшири луксозния си бранд извън облеклото, аксесоарите и грима.

По информация на The Sun бъдещата линия може да включва прибори за хранене, купи, ножове, вилици, лъжици, чаши и порцеланови изделия. В заявките попадат още резачки за зеленчуци, поставки за торти, вази, саксии, мебели и декоративни възглавници. Представители на Виктория Бекъм не са коментирали публично информацията.

Новината идва в момент, когато бизнесът ѝ отчита значително по-стабилни резултати след години на финансов натиск. Модната линия Victoria Beckham беше основана през 2008 г. с малка колекция от десет прилепнали рокли, но постепенно се разрасна до пълна гама от дамско облекло, чанти, палта, обувки и аксесоари. Пътят до печалба обаче се оказа дълъг. Компанията години наред работеше на загуба, а през 2022 г. задълженията ѝ бяха оценявани на 53,9 млн. паунда.

Промяната настъпи след силно представяне на колекциите ѝ и по-добро позициониране на козметичната линия Victoria Beckham Beauty, стартирана през 2019 г. Именно бизнесът за красота се смята за един от основните двигатели на ръста, като продукти като молива за очи Satin Kajal Liner се посочват сред най-продаваните артикули на марката. През 2022 г. приходите на групата нараснаха с 44% до 58,8 млн. паунда спрямо 40,9 млн. паунда година по-рано, а резултатите бяха определени като повратна точка за компанията.

През май Виктория Бекъм заяви пред Financial Times, че не изключва възможността един ден да продаде модния си бизнес. „Никога не казвам никога и обичам да разглеждам възможности“, казва тя, като уточнява, че фокусът ѝ в момента е върху растежа. Дизайнерката посочва, че след успеха на магазина ѝ в Лондон планира откриване на обекти в Ню Йорк и Маями, тъй като иска да контролира преживяването на клиента не само онлайн, но и във физическа търговска среда.

Пош спайс определя следващия етап като „разширяване в търговията на дребно“ и допълва, че вижда възможности в категории, в които марката ѝ все още не е навлязла. „Искам да изградя цялостна къща“, казва тя, формулировка, която сега се вписва в информацията за планирана линия за дома.

Въпреки периодичните надежди на феновете за завръщане към музиката, Виктория Бекъм отново заявява, че тази част от кариерата ѝ е приключила. По думите ѝ музиката е била важна част от живота ѝ, но вече е „предала щафетата“ на сина си Круз, когото определя като много талантлив.

Разширяването на бизнеса ѝ съвпада и с нов етап във финансовия профил на семейство Бекъм. Според The Sunday Times Rich List Виктория и Дейвид Бекъм вече са сред милиардерите, след като общото им състояние е оценено на 1,185 млрд. паунда. Това е значителен ръст спрямо предходната оценка от около 500 млн. паунда.

Двамата натрупват богатството си чрез различни кариери и бизнеси. Дейвид Бекъм, израснал в Източен Лондон, превърна футболната си кариера в глобален търговски бранд чрез договори с клубове като „Манчестър Юнайтед“, „Реал Мадрид“ и „Лос Анджелис Галакси“, както и чрез мащабни рекламни партньорства. Виктория започва като част от Spice Girls, една от най-комерсиално успешните поп групи на 90-те години, след което постепенно изгражда втория си публичен образ като дизайнер.

Този преход не беше безпроблемен. Дълго време модната индустрия гледаше на нея с резерви, а компанията ѝ премина през преструктуриране, загуби и необходимост от финансова подкрепа. В документалната поредица на Netflix за семейство Бекъм беше засегнат и въпросът за високите разходи в бизнеса, включително признание на инвеститора Дейвид Белхасен, че е трябвало да ограничи част от разточителните практики.

Ключов момент за марката стана дебютът на Виктория Бекъм в Парижката седмица на модата през 2022 г. Колекцията получи положителен отзвук, а зелена миди рокля, носена от Бела Хадид на подиума, се превърна в един от най-разпознаваемите и продавани модели на бранда. По-късно самата Бекъм определи достигането до печалба като голямо постижение след години на трудности, спадове и преструктуриране.