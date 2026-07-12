Тайният коловоз под „Уолдорф Астория“, по който са пристигали президенти и генерали

Под един от най-известните хотели в Ню Йорк се крие малко позната част от историята на града - тайният железопътен коловоз Track 61, създаден за дискретното пристигане на президенти, генерали и други високопоставени гости.

Разположен под легендарния хотел „Уолдорф Астория“ (Waldorf Astoria), подземният перон е бил използван от личности като президента Франклин Делано Рузвелт и генералите Джон Пършинг и Дъглас Макартър, които са можели да достигнат директно до хотела, без да преминават през тълпите и вниманието на обществеността.

Днес Track 61 остава почти забравено и недостъпно място, но продължава да бъде символ на епохата на лукса, дискретността и тайните пътувания в Ню Йорк през XX век.

Историята на необичайната железопътна връзка започва още в края на 20-те години на миналия век, когато е проектирана новата сграда на „Уолдорф Астория“, открита официално през 1931 г.

Статия в The New York Times от септември 1929 г., цитирана от Колумбийския университет, съобщава, че хотелът ще разполага със „собствен частен железопътен коловоз под сградата“.

Идеята била гостите, които пристигат със собствени железопътни вагони, да могат да слязат директно под хотела. Оттам специален асансьор ги отвеждал направо до апартаментите им или до фоайето.

Хотел, построен над железопътни линии

Създаването на Track 61 било възможно благодарение на местоположението на хотела. Под сградата преминавали линиите на железопътната компания New York Central Railroad, а хотелът получил правата за строеж над инфраструктурата.

В пътеводителя WPA New York City Guide се посочва, че около 80% от сградата се намира над железопътни линии и че частни вагони могат да бъдат насочвани към специален вход под хотела.

Историкът на железниците Уилям Д. Мидълтън описва съоръжението в книгата си Grand Central: The World's Greatest Railway Terminal, като отбелязва, че именно разположението над релсите дава на хотела уникалната възможност да разполага със собствен железопътен коловоз в мазето.

Официалното име на съоръжението е Track 61, а връзката с хотела се осъществявала чрез товарен асансьор. Макар да не е бил използван ежедневно, коловозът служел за специални гости, които искали максимална дискретност.

Президентски пристигания под земята

Един от първите известни гости, използвали Track 61, е генерал Джон Дж. Пършинг през 1938 г.

По това време той се възстановявал след инфаркт. Според публикации в The New York Times личният му вагон бил преместен на рампа под хотела - съоръжение, което дотогава не било използвано.

Пършинг останал във вагона, докато лекарите го прегледат, след което под охрана бил качен с асансьора директно в хотела.

Сред най-известните личности, свързвани с тайния коловоз, е и президентът Франклин Делано Рузвелт.

Според Уилям Мидълтън Рузвелт използва Track 61 по време на президентската си кампания през 1944 г. след реч за външната политика, произнесена в „Уолдорф Астория“.

Други историци обаче твърдят, че президентът е използвал съоръжението многократно. Според историка Кърт К. Шлихтинг, когато Рузвелт отсядал в хотела, влакът му спирал директно под сградата, а помощниците му го отвеждали с асансьор до апартамента му, далеч от общественото внимание.

От генерали до Анди Уорхол

Track 61 не бил предназначен само за политици и военни.

През 1947 г. на мястото бил представен нов дизелов локомотив, а през 1965 г. легендарният попарт художник Анди Уорхол организирал подземно парти именно там.

Сред известните посетители бил и генерал Дъглас Макартър, който през 1951 г. пристига директно под хотела след пътуване от Бостън.

Според тогавашни публикации на The New York Times неговият влак бил насочен към т.нар. „президентски коловоз“, където бил поставен червен килим до асансьора, отвел генерала и неговата свита до специалния апартамент „Макартър“.

Забравена тайна под Ню Йорк

Днес Track 61 практически не е достъпен за посетители.

Преди години говорител на нюйоркската транспортна агенция MTA заявява пред Gothamist, че през последните десетилетия „нищо не се е променило, освен че има повече прах“.

Въпреки това тайният коловоз под „Уолдорф Астория“ остава едно от най-мистериозните скрити места в Ню Йорк - последен спомен от време, когато президенти, генерали и знаменитости са можели да пристигат в един от най-луксозните хотели в света, без никой на улицата да разбере.

Източник: Vesti.bg.