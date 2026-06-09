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Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха дебюта си като двойка на червения килим (СНИМКИ)

Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха дебюта си като двойка на червения килим (СНИМКИ)

9 Юни, 2026 14:31 860 8

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  • червен килим-
  • дебют

Двойката се появи заедно на документалния филм за турнето на певицата

Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха дебюта си като двойка на червения килим (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо направиха първата си официална публична поява като двойка, след като се появиха заедно на червения килим по време на световната премиера на концертния документален филм „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris“ в рамките на кинофестивала „Трайбека“ в Ню Йорк.

За събитието 41-годишната попзвезда избра ретро рокля на Lanvin в бяло, докато 54-годишният Трюдо се появи в класически смокинг. Двамата позираха пред фотографите, като не скриха близостта си и често разменяха усмивки и погледи. На част от снимките те са заснети в непринудени моменти, а в един от кадрите се навеждат един към друг и допират чела.

Публикация, споделена от ALEM (@alemdergisi)

Слуховете за връзка между Кейти Пери и Джъстин Трюдо се появиха за първи път през юли 2025 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Монреал. По-късно същия месец бившият министър-председател присъства на концерт от турнето „Lifetimes“ в канадския град заедно с дъщеря си Ела-Грейс.

Макар в началото отношенията им да изглеждаха предпазливи, през есента двойката започна да се появява все по-често заедно. През октомври те бяха заснети да се държат за ръце по време на празненство за рождения ден на певицата в Париж. Същия месец фенове предположиха, че костюмът на Трюдо за Хелоуин – акула – е препратка към прочутата "лява акула“ от шоуто на Кейти Пери на полувремето на Супербоул през 2015 г.

В края на годината двамата официализираха отношенията си в социалните мрежи, публикувайки снимки от съвместно пътуване до Токио. След като посрещнаха заедно празниците и Нова година, през април бяха забелязани и на фестивала Coachella, където присъстваха на изпълнение на Джъстин Бийбър.

Според публикации в американските медии връзката между певицата и бившия канадски премиер постепенно е обхванала и семействата им. Източници твърдят, че Кейти Пери вече е запознала своята дъщеря Дейзи, която има от бившия си годеник Орландо Блум, с трите деца на Трюдо от брака му със Софи Грегоар Трюдо.

По информация на близки до двойката хора отношенията им остават стабилни въпреки натоварените им графици. Според източник на Page Six след първата им среща в Монреал миналото лято двамата са станали неразделни и продължават да намират време един за друг независимо от професионалните си ангажименти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    2 1 Отговор
    Белото им изпива мозъка.
    Този човек, не беше ли ляво колело?

    14:45 09.06.2026

  • 2 Ужас

    3 0 Отговор
    Този съсипа Канада като вкара рекорден брой емигранти от индийски и африкански произход след КОВИД-а и така официално смени генетичния код на Канада от бели хора към цветни.
    Вкара в затвора за "вътрешен тероризъм" протестиращите шофьори.
    Въведе официално като "медицинска асистенция за самоубийство" за хора, които не могат да си поемат здравните разходи.
    Вкара в затвора за "език на омразата" и "тормоз" всички журналисти, които го критикуваха.
    При него външните дългове на Канада се увеличиха неколкократно като всичките тия дългове се крадяха много по-нагло дори от правителството на Борисов в България

    Коментиран от #3, #4, #5, #6, #7

    15:17 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Абсолютно!
    Такива като Трюдо, Макрон, Мерц, Стармър и Урсулите (плюс бг евроатлантиците), са марионетки на конци, които изпълняват чужди нареждания против интересите на народите си!

    Въпросният Трюдо отдавна трябваше да е в затвора за г... .цid срещу народа си (интересно, че поради тази дума с "г", съобщението ми го премахват автоматично)!
    Същият индивид наистина блокираше сметките на тираджиите и хората, които им помагаха, понеже въпросните тираджии имали наглостта да не се ваксат с експерименталки (от които такива като Урсулите презабогатяха)???!!!

    15:49 09.06.2026

  • 8 Млади, красиви

    1 0 Отговор
    и успешни!

    И щастливи!

    Кошмар за завистливия Ганчо!👹

    15:52 09.06.2026