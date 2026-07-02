62 години от Акта за гражданските права: Денят, в който САЩ обявиха расовата дискриминация за незаконна

На днешната дата, 2 юли, отбелязваме една от най-значимите повратни точки в съвременната световна история.
На този ден през 1964 г. американският президент Линдън Джонсън подписва Закона за гражданските права (Civil Rights Act). Този законодателен акт официално слага край на законната расова сегрегация и забранява дискриминацията въз основа на раса, цвят на кожата, религия, пол или национален произход.
Приемането на закона е резултат от десетилетия на масови протести, гражданско неподчинение и неуморна борба, предвождана от фигури като д-р Мартин Лутър Кинг-младши. Документът премахва несправедливите изисквания за гласуване, които лишаваха афроамериканците от право на глас, и криминализира сегрегацията в училищата, на работното място и в обществените заведения. Подписването му в Белия дом, в присъствието на ключови лидери на движението за граждански права, остава в историята като триумф на справедливостта над институционалния расизъм.
Източник: The U.S. National Archives and Records Administration
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