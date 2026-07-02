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62 години от Акта за гражданските права: Денят, в който САЩ обявиха расовата дискриминация за незаконна

62 години от Акта за гражданските права: Денят, в който САЩ обявиха расовата дискриминация за незаконна

2 Юли, 2026 09:00 655 3

  • линдън джонсън-
  • президент-
  • дискриминация-
  • сащ-
  • граждански права

На 2 юли 1964 г. президентът Линдън Джонсън подписва историческия документ, който променя изцяло социалния и политически пейзаж на Америка

62 години от Акта за гражданските права: Денят, в който САЩ обявиха расовата дискриминация за незаконна - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешната дата, 2 юли, отбелязваме една от най-значимите повратни точки в съвременната световна история.

На този ден през 1964 г. американският президент Линдън Джонсън подписва Закона за гражданските права (Civil Rights Act). Този законодателен акт официално слага край на законната расова сегрегация и забранява дискриминацията въз основа на раса, цвят на кожата, религия, пол или национален произход.

Приемането на закона е резултат от десетилетия на масови протести, гражданско неподчинение и неуморна борба, предвождана от фигури като д-р Мартин Лутър Кинг-младши. Документът премахва несправедливите изисквания за гласуване, които лишаваха афроамериканците от право на глас, и криминализира сегрегацията в училищата, на работното място и в обществените заведения. Подписването му в Белия дом, в присъствието на ключови лидери на движението за граждански права, остава в историята като триумф на справедливостта над институционалния расизъм.

Източник: The U.S. National Archives and Records Administration


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настоящето доказва,

    4 1 Отговор
    че е било груба грешка

    09:09 02.07.2026

  • 2 Долу САЩ

    1 0 Отговор
    Фашисти сте и такива ще си останете

    10:05 02.07.2026

  • 3 Ехо

    1 0 Отговор
    До тогава не са били демокрация!

    10:40 02.07.2026