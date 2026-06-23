Брад Пит и Инес де Рамон са се оженили тайно?

Слуховете за тайна сватба на Брад Пит и Инес де Рамон отново се засилиха, след като в американските медии се появиха твърдения, че актьорът е започнал да нарича своята партньорка „съпруга“ в разговори с близки хора.

Според публикации в развлекателните издания, източници от обкръжението на носителя на „Оскар“ твърдят, че отношенията между двамата са навлезли в нов етап. Други обаче посочват, че коментарът може да е бил свързан с роля на Пит в предстоящ филмов проект, а не с реална промяна в семейното му положение.

61-годишният Брад Пит и 35-годишната Инес де Рамон са заедно от края на 2022 г. и постепенно се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки в Холивуд. След дълъг период, в който пазеха връзката си далеч от публичното внимание, двамата започнаха все по-често да се появяват заедно на официални събития. Инес придружи актьора на няколко филмови премиери и международни прояви, а близки до двойката неведнъж са коментирали, че отношенията им са сериозни и стабилни.

Връзката идва след един от най-трудните периоди в личния живот на Брад Пит. В края на 2024 г. официално приключи продължилата осем години съдебна сага около развода му с Анджелина Джоли. Въпреки че бившата двойка финализира бракоразводното дело, спорът около френското имение и лозе „Шато Миравал“ продължава да се разглежда в съда.

Американски издания отбелязват, че след години на публични конфликти и съдебни битки звездата от "Боен клуб" подхожда значително по-предпазливо към темата за брака. Според публикации в близкото му обкръжение той не изключва нова сватба, но при евентуална церемония би настоявал за ясен предбрачен договор.

За разлика от бурните отношения, които белязаха последното десетилетие от живота му, връзката с Инес де Рамон се определя като спокойна и лишена от излишно медийно напрежение. Бизнесдамата и дизайнер на бижута предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите, въпреки че през последните години неизменно е в центъра на вниманието заради връзката си с една от най-големите холивудски звезди.

Засега няма официално потвърждение нито за годеж, нито за сключен брак между Пит и Инес де Рамон. Въпреки това продължаващите спекулации показват, че интересът към личния живот на холивудския актьор остава толкова силен, колкото и към професионалните му успехи.