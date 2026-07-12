Джорджина Родригес стартира собствен моден бранд

Съперничеството между Кристиано Роналдо и Лионел Меси отдавна надхвърля рамките на футболните игрища и разделя милиони фенове по света. Техните половинки обаче показват, че спортната конкуренция няма място в личните им отношения и демонстрират уважение и топлота една към друга.

Партньорката на португалската футболна звезда Джорджина Родригес направи поредна важна крачка в развитието на собствената си кариера, независимо от популярността на Роналдо. Испанският модел и инфлуенсър стартира своя собствена марка за дрехи, наречена MIMOA.

Брандът е вдъхновен от личния стил на Джорджина и залага на съчетание между спортна визия и елегантност за ежедневието. Колекцията е създадена с идеята да бъде удобна, практична и едновременно с това стилна – подходяща за динамичното ежедневие на съвременната жена.

Първата поява на новата марка предизвика сериозен интерес още преди официалното ѝ представяне. На 4 май Джорджина се появи в хотел преди престижното събитие Met Gala, облечена в комплект от все още необявения бранд.

Този ход веднага привлече вниманието на медиите и предизвика вълна от любопитство около проекта. Официалният профил на MIMOA в социалните мрежи успя да събере над 25 000 последователи още преди старта на продажбите.

Като част от популяризирането на своя бизнес Джорджина реши да изпрати модели от колекцията си на Антонела Рокуцо - съпругата на Лионел Меси.

Жестът показа, че извън футболните спорове между феновете отношенията между двете жени са далеч по-различни. Вместо съперничество, те демонстрираха взаимно уважение и подкрепа.

Антонела прие подаръка с благодарност и сподели публикация в социалните мрежи, с която публично благодари на Джорджина за красивия жест.

Така двете показаха, че легендарното противопоставяне между Роналдо и Меси остава само част от спорта, а техните семейства могат да поддържат добри отношения далеч от напрежението на футболното съперничество.

Източник: Vesti.bg.