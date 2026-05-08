Виктория Бекъм за пръв път отвърна на обвиненията на сина си Бруклин

Виктория Бекъм отговори публично на критиките на най-големия си син Бруклин Бекъм, след като той обвини семейството си, че поставя „брандът Бекъм“ и публичния имидж над личните отношения.

В интервю за подкаста на предприемачката Ема Грийд, известно лице от Dragons' Den, Виктория Бекъм категорично отхвърли твърденията, че семейната им империя е била внимателно планиран проект.

„Когато с Дейвид се запознахме, никога не сме имали намерение да създаваме бранд“, заяви тя. „Хората говорят за „бранда Бекъм“ . Това се случи напълно естествено.“

Бившата звезда от Spice Girls припомни, че още преди брака им двамата вече са били свързани с глобални рекламни кампании и популярни марки.

„Когато срещнах Дейвид, той вече беше рекламно лице на Brylcreem. Работеше с Adidas и Pepsi, а аз бях в Spice Girls. Именно там научих толкова много за изграждането на бранд и маркетинг“, каза Виктория. „Докато Дейвид снимаше реклами за Brylcreem и Adidas, Spice Girls правехме кампании за Walkers, Pepsi, Chupa Chups и дезодоранти.“

Тя дори разказа с усмивка: „Истинска история — майка ми още пази пица на Spice Girls във фризера си вече повече от 30 години.“

Коментарите ѝ идват след като Бруклин Бекъм заяви, че се чувства „контролиран от семейство, което цени публичната реклама над всичко останало“, а животът му е бил изпълнен с „перформативни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични отношения“.

В интервюто Виктория подчерта, че тя и Дейвид Бекъм отдавна развиват отделни професионални проекти и никога не са разглеждали семейството си като единна корпоративна структура.

„Дейвид прави това, което прави Дейвид, а аз правя това, което правя аз“, заяви тя. В момента бившият капитан на Англия е фокусиран върху футболните си проекти, включително Inter Miami CF, докато Виктория ръководи модната си марка Victoria Beckham.

Дизайнерката коментира и обвиненията, че е прекалено взискателен родител към четирите си деца — Бруклин, Ромео Бекъм, Круз Бекъм и Харпър Бекъм.

„В крайна сметка искаме децата ни да бъдат трудолюбиви и добри хора“, каза тя. „Винаги съм искала да бъда възможно най-добрата майка и да се грижа за тях, но също така смятам, че част от моята работа е да им помогна да развият пълния си потенциал и да открият собствената си цел. Никога не е ставало дума за натиск или принуда.“

Напрежението около семейство Бекъм остава сред най-коментираните теми в британските медии, особено след като Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц категорично се отделиха от останалите членове на семейството.