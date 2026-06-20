Годеницата на Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес, е звездата на юлско-августовския брой на испанското издание на Harper’s Bazaar. Моделът и инфлуенсър позира за списанието на борда на луксозна яхта, представяйки новата си роля като посланик на марката Calzedonia в Испания.

32-годишната Джорджина демонстрира серия от летни визии и бански костюми, като в интервюто за изданието споделя, че се идентифицира с философията на бранда и с усещането за свобода, което морето носи.

„За мен морето е свобода, енергия и женственост“, казва тя пред списанието.

Джорджина и Роналдо продължават да бъдат една от най-популярните двойки в света на спорта и шоубизнеса. Двамата са заедно от близо десет години и се сгодиха на 11 август 2025 г. Новината, че са сгодени пък беше съобщена от Джорджина в социалните мрежи с краткото послание: „Да, съгласна съм“.

По-късно Роналдо разкри любопитни подробности около предложението за брак. Футболистът призна, че не е планирал да зададе въпроса точно тогава, но моментът се е оказал подходящ.

„Беше около един часа през нощта. Дъщерите ми вече спяха. Един приятел ми беше дал пръстена, а когато се канех да го подаря на Джорджина, две от децата ми влязоха и казаха: „Татко, ще дадеш пръстена на мама и ще я помолиш да се омъжи за теб“. Тогава си казах, че това е правилният момент“, сподели португалецът.

Той разказа още, че е отделил много време, за да избере годежния пръстен. „Тя винаги е мечтала за красив камък. Работих усилено, за да намеря точно това, което ще ѝ хареса“, каза Роналдо.

Двойката има две общи дъщери – Алана Мартина и Бела Есмералда. Семейството отглежда още близнаците Ева Мария и Матео, родени чрез сурогатна майка. През 2022 г. Джорджина и Роналдо преживяха тежка лична трагедия, когато братът близнак на Бела – Анджел, почина малко след раждането си. Футболистът е баща и на най-големия си син Кристиано-младши от предишна връзка.

Любовната история на Джорджина и Роналдо започва през 2016 г., когато тя работи като консултант в магазин на Gucci в Мадрид. Именно там привлича вниманието на португалската футболна суперзвезда.