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Любимата на Роналдо Джорджина Родригес демонстрира секси форми на корицата на Harper's Bazaar (СНИМКИ)

Любимата на Роналдо Джорджина Родригес демонстрира секси форми на корицата на Harper's Bazaar (СНИМКИ)

20 Юни, 2026 16:53 1 008 5

  • джорджина родригес-
  • роналдо-
  • кристиано роналдо-
  • фотосесия-
  • бански-
  • корица

Фотосесията е заснета на луксозна яхта

Любимата на Роналдо Джорджина Родригес демонстрира секси форми на корицата на Harper's Bazaar (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Годеницата на Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес, е звездата на юлско-августовския брой на испанското издание на Harper’s Bazaar. Моделът и инфлуенсър позира за списанието на борда на луксозна яхта, представяйки новата си роля като посланик на марката Calzedonia в Испания.

32-годишната Джорджина демонстрира серия от летни визии и бански костюми, като в интервюто за изданието споделя, че се идентифицира с философията на бранда и с усещането за свобода, което морето носи.

„За мен морето е свобода, енергия и женственост“, казва тя пред списанието.

Джорджина и Роналдо продължават да бъдат една от най-популярните двойки в света на спорта и шоубизнеса. Двамата са заедно от близо десет години и се сгодиха на 11 август 2025 г. Новината, че са сгодени пък беше съобщена от Джорджина в социалните мрежи с краткото послание: „Да, съгласна съм“.

По-късно Роналдо разкри любопитни подробности около предложението за брак. Футболистът призна, че не е планирал да зададе въпроса точно тогава, но моментът се е оказал подходящ.

„Беше около един часа през нощта. Дъщерите ми вече спяха. Един приятел ми беше дал пръстена, а когато се канех да го подаря на Джорджина, две от децата ми влязоха и казаха: „Татко, ще дадеш пръстена на мама и ще я помолиш да се омъжи за теб“. Тогава си казах, че това е правилният момент“, сподели португалецът.

Той разказа още, че е отделил много време, за да избере годежния пръстен. „Тя винаги е мечтала за красив камък. Работих усилено, за да намеря точно това, което ще ѝ хареса“, каза Роналдо.

Публикация, споделена от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Двойката има две общи дъщери – Алана Мартина и Бела Есмералда. Семейството отглежда още близнаците Ева Мария и Матео, родени чрез сурогатна майка. През 2022 г. Джорджина и Роналдо преживяха тежка лична трагедия, когато братът близнак на Бела – Анджел, почина малко след раждането си. Футболистът е баща и на най-големия си син Кристиано-младши от предишна връзка.

Любовната история на Джорджина и Роналдо започва през 2016 г., когато тя работи като консултант в магазин на Gucci в Мадрид. Именно там привлича вниманието на португалската футболна суперзвезда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бети от панелката

    0 0 Отговор
    Герб ме изпраска в задния двор и побегна с 200 🐐🥳

    17:24 20.06.2026

  • 2 Нито е секси,

    1 1 Отговор
    нито е нищо.Най обикновенни моме от село.

    17:35 20.06.2026

  • 3 Животното от снимките

    0 1 Отговор
    е по дебелогъзо и от Дара. Нищо лично ......обикновенна констатация

    Коментиран от #4

    17:40 20.06.2026

  • 4 А у нас Столипиново

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Животното от снимките":

    има и по-надарени ,, девойки ,, . Тарифата зависи от предпочитанията на ползвателя.

    17:51 20.06.2026

  • 5 Ама..

    0 0 Отговор
    За Роналдо се пише за жена му гледайте Меси какво прави и това световно! Ако го спечелят отново Роналдо трябва да се простреля в коляното и да приключва. А за булката и по-грозни сме имали и по-красиви са ни връщали . Сега за на Гришо жена му нещо напишете щото за тия двамата освен за жените им, аа ,и за бившите им жени друго няма какво да се напише а предполагам ,че за напред няма и да има

    17:57 20.06.2026