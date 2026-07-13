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Катето Евро се оплака от сериозен здравословен проблем: три операции и инжекции всеки ден (ВИДЕО)

Катето Евро се оплака от сериозен здравословен проблем: три операции и инжекции всеки ден (ВИДЕО)

13 Юли, 2026 12:31 596 9

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  • катерина евро-
  • здравословни проблеми-
  • остеопороза-
  • гръб-
  • кръст-
  • болки

Актрисата призна, че я мъчи остеопороза, от която изпитва тежки болки

Катето Евро се оплака от сериозен здравословен проблем: три операции и инжекции всеки ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вечно усмихнатата Катето Евро призна открито за едно от най-тежките изпитания в живота си. Oбичаната актриса разкри, че през последната година е преживяла сериозни здравословни проблеми, след като без видима причина са се спукали пет прешлена на гръбначния ѝ стълб.

Причината се оказала тежка остеопороза - заболяване, за което тя реши да предупреди и други жени, особено тези на нейната възраст.

"Искам да кажа на жените, които пушат, че пушачките много често боледуват от тежка остеопороза. Така че не трябва да се пуши“, призова Катето Евро пред Лора Крумова в студиото на NOVA.

Актрисата разказа, че е претърпяла три операции, при които лекарите са стабилизирали увредените прешлени със специален медицински цимент. Вече година тя провежда ежедневно лечение.

"Всеки ден си поставям инжекция в корема. Вече една година. Лечението е скъпо, но Здравната каса го отпуска. Въпреки това още ме боли гърбът, изморявам се и вече не мога да ходя на Витоша, което ми беше любимо“, сподели още тя.

Освен физическите болки, Евро призна, че е преминала и през тежък психологически период.

"Бях в страхотна депресия. Снимах "България търси талант“ на инжекции и с много сериозни болки. Знам какво очакват хората от мен, но не можех да бъда 100% себе си“, разказа актрисата.

По думите ѝ натрупаният стрес е довел и до силен косопад, което допълнително е утежнило състоянието ѝ. Заради това ѝ се е наложило и да подстриже косата си късо.

Въпреки тежките месеци Катерина Евро има и повод за голяма радост. През ноември тя ще стане баба на второ внуче.

"Много се вълнувам. Ще е момченце. Знам колко много го искаха и ще помагам с каквото мога“, каза тя с усмивка. И допълни, че въпреки здравословните трудности продължава да работи активно, да се грижи за дома и градината си, както и да поддържа профилите си в социалните мрежи, където я следват над 200 хиляди души.


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  • 1 Река

    5 1 Отговор
    Дъртизмът не прощава!

    12:33 13.07.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    Дано се оправи жената!

    12:34 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защо ли

    3 0 Отговор
    Ме и вярвам

    12:39 13.07.2026

  • 5 и аз имам

    8 0 Отговор
    сериозен проблем - като я вдя тази и отрочето ѝ, ми се доповръщва.

    12:41 13.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Имаме и ние сериозен проблем с простотиите тук ,Сашка да си я вземе у дома и да се погрижи за мамиту си

    12:48 13.07.2026

  • 7 Механик

    3 0 Отговор
    Да си натрапчив до погнуса се иска невероятен талант.
    Катето го има в излишък. А синчето и.. там нямам думи. Най-известен е с тоа, че ще има бебе-момченце. Ама то вероятно не е от него, щом и Катето вика "знам, че много хора го искаха". Кои са тия много хора? Щото ако са само мама, тате и баба, това не са много хора, а са точно 3-ма. Но явно тя знае повече от нас.

    12:56 13.07.2026

  • 8 Сашко съм

    1 0 Отговор
    Мамее, лошичко ли ти е 😱

    12:59 13.07.2026

  • 9 ЕЙ КАТЕ, КАТЕ

    1 0 Отговор
    А на младини колко хора направи щастливи. Не пропускаше.
    Сега на стари години болежки и инжекции.

    12:59 13.07.2026