Катето Евро се оплака от сериозен здравословен проблем: три операции и инжекции всеки ден (ВИДЕО)

Вечно усмихнатата Катето Евро призна открито за едно от най-тежките изпитания в живота си. Oбичаната актриса разкри, че през последната година е преживяла сериозни здравословни проблеми, след като без видима причина са се спукали пет прешлена на гръбначния ѝ стълб.

Причината се оказала тежка остеопороза - заболяване, за което тя реши да предупреди и други жени, особено тези на нейната възраст.

"Искам да кажа на жените, които пушат, че пушачките много често боледуват от тежка остеопороза. Така че не трябва да се пуши“, призова Катето Евро пред Лора Крумова в студиото на NOVA.

Актрисата разказа, че е претърпяла три операции, при които лекарите са стабилизирали увредените прешлени със специален медицински цимент. Вече година тя провежда ежедневно лечение.

"Всеки ден си поставям инжекция в корема. Вече една година. Лечението е скъпо, но Здравната каса го отпуска. Въпреки това още ме боли гърбът, изморявам се и вече не мога да ходя на Витоша, което ми беше любимо“, сподели още тя.

Освен физическите болки, Евро призна, че е преминала и през тежък психологически период.

"Бях в страхотна депресия. Снимах "България търси талант“ на инжекции и с много сериозни болки. Знам какво очакват хората от мен, но не можех да бъда 100% себе си“, разказа актрисата.

По думите ѝ натрупаният стрес е довел и до силен косопад, което допълнително е утежнило състоянието ѝ. Заради това ѝ се е наложило и да подстриже косата си късо.

Въпреки тежките месеци Катерина Евро има и повод за голяма радост. През ноември тя ще стане баба на второ внуче.

"Много се вълнувам. Ще е момченце. Знам колко много го искаха и ще помагам с каквото мога“, каза тя с усмивка. И допълни, че въпреки здравословните трудности продължава да работи активно, да се грижи за дома и градината си, както и да поддържа профилите си в социалните мрежи, където я следват над 200 хиляди души.