Лайнъл Ричи прекъсна първия концерт от турнето си заради прилошаване (ВИДЕО)

Първият концерт от северноамериканското турне на Лайънъл Ричи с Earth, Wind & Fire беше прекратен преждевременно, след като 77-годишният певец се почувства зле на сцената.

Музикалната легенда изнасяше концерт в Grand Casino Arena в Сейнт Пол, Минесота, когато около час след началото на шоуто започна да изпитва затруднения по време на изпълнението на „Dancing on the Ceiling“. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват как Лайнъл Ричи сяда няколко пъти по време на песента.

„Когато ти се завие свят, сядаш“, казал изпълнителят пред публиката, според Minnesota Star Tribune.

След това Ричи седнал на пианото и изпълнил „Three Times a Lady“, преди да бъде обявен антракт. Музикантите от бенда му останали на сцената около 15 минути, след което също се оттеглили.

Около 40 минути по-късно саксофонистът Дино Солдо се обърнал към публиката и съобщил, че концертът няма да продължи.

„За съжаление, Лайънъл не се чувства добре. Той няма да може да продължи. Допълнителна информация ще бъде предоставена“, заявил Солдо.

Преди да излезе на сцената, Лайнъл Ричи беше споделил в Instagram вълнението си от началото на турнето. „Първа вечер. Репетиции. Саундчек. Шоу тази вечер. Сейнт Пол, ваш ред е“, написа певецът.

По-рано през седмицата изпълнителят на „All Night Long“ благодари и на екипа, и на музикантите, които работят по подготовката на турнето.

„Благодаря на всички в моя бенд и екип за усилията, отдадеността и дългите часове работа, за да бъдем готови за това турне. Зад кулисите стои невероятен екип, който прави всичко възможно, и съм благодарен на всеки един от вас“, написа той в Instagram Stories.

Концертът в четвъртък беше първата дата от новото северноамериканско турне на Лайънъл Ричи и Earth, Wind & Fire, което включва 26 града. Следващото шоу е планирано за петък вечер в United Center в Чикаго, но към момента не е ясно дали звездата ще бъде в състояние да излезе на сцената.

Въпреки инцидента, носителят на „Грами“ неведнъж е заявявал, че не планира да се оттегля от музикалната сцена. В интервю за Rolling Stone през 2020 г. той каза, че пенсионирането не е част от плановете му.

„Ще трябва да ме изнесат от сцената. Преди години някой ме попита кога смятам да се пенсионирам, а аз отговорих: „От какво?“ Никога не съм имал работа. Хората, които работят, искат да се пенсионират“, каза тогава Ричи.

Певецът допълни, че все още се чувства като 19-годишен и продължава да намира удоволствие в пътуванията, концертите и живота на турне.

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026