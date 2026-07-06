Новини
Любопитно »
Катето Евро показа най-милото си творение (ВИДЕО)

Катето Евро показа най-милото си творение (ВИДЕО)

6 Юли, 2026 06:48 546 10

  • катето евро-
  • градина-
  • творение

„Каква хубава градинка“, казва с усмивка актрисата във видеото

Катето Евро показа най-милото си творение (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Катето Евро отново показа, че освен талантлива актриса е и запален градинар. В социалните мрежи тя се похвали с богатата си реколта в двора на къщата си в Кокаляне, където с много грижи отглежда зеленчуци и цветя.

Най-голямо впечатление правят доматите, които вече са достигнали почти човешки ръст и обещават богата реколта.

Освен тях Катето се грижи и за босилек, люти чушлета и красиви лилиуми, които внасят още повече цвят в градината.

„Каква хубава градинка“, казва с усмивка актрисата във видеото, докато с гордост показва оранжерията си.


Верен спътник в обиколката е и любимото ѝ куче Рей, което неотлъчно я следва между лехите.

През последните години Катето Евро неведнъж е споделяла, че спокойствието извън града и работата в градината са сред любимите ѝ начини да се откъсне от натовареното ежедневие. А по всичко личи, че усилията ѝ вече дават повече от добри резултати, пише show.blitz.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Тази пък коя е

    06:50 06.07.2026

  • 2 глоги

    0 2 Отговор
    Катето със сто Евро отново се показа, че освен талантлива актриса е и запаленА градинарКА.

    06:52 06.07.2026

  • 3 Стас

    0 2 Отговор
    Каква хубавагъзинка!-казвам аз на жена си.

    06:53 06.07.2026

  • 4 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Ми нали най-милото ни творение е детето?! А? Или нещо вече не е тъй?Ще кОпаме в градината и ще садим чушки.Ястнооо!

    07:01 06.07.2026

  • 5 Коко Долара

    2 0 Отговор
    Тази играе ли въобще в някой театър, или се препитава само от телевизия?

    07:02 06.07.2026

  • 6 павела митова

    4 0 Отговор
    талантлива актриса ...вие т@шак ли си правите ...хахаха сигурен съм ,че тази връща половината от хонорарите само и само да гризне нещо - я в гз

    07:08 06.07.2026

  • 7 Чудя се коя

    4 1 Отговор
    е по-бездарна. Тая или щерка й Сашка Кандиева? Т.пунгери.

    07:09 06.07.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Откачалка

    07:11 06.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Днес пак ще е ден на глупостта

    07:11 06.07.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    Това нищо не е. Вие да видите какви "творения оставя заран в 00-та, направо свят ще ви се завие. Лъскави, навити, миризливи еврейско-шиптарски творения.

    07:14 06.07.2026