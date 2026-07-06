Катето Евро показа най-милото си творение (ВИДЕО)

Катето Евро отново показа, че освен талантлива актриса е и запален градинар. В социалните мрежи тя се похвали с богатата си реколта в двора на къщата си в Кокаляне, където с много грижи отглежда зеленчуци и цветя.

Най-голямо впечатление правят доматите, които вече са достигнали почти човешки ръст и обещават богата реколта.

Освен тях Катето се грижи и за босилек, люти чушлета и красиви лилиуми, които внасят още повече цвят в градината.

„Каква хубава градинка“, казва с усмивка актрисата във видеото, докато с гордост показва оранжерията си.

Верен спътник в обиколката е и любимото ѝ куче Рей, което неотлъчно я следва между лехите.

През последните години Катето Евро неведнъж е споделяла, че спокойствието извън града и работата в градината са сред любимите ѝ начини да се откъсне от натовареното ежедневие. А по всичко личи, че усилията ѝ вече дават повече от добри резултати, пише show.blitz.bg.