Катето Евро показа най-милото си творение (ВИДЕО)

Катето Евро отново показа, че освен талантлива актриса е и запален градинар. В социалните мрежи тя се похвали с богатата си реколта в двора на къщата си в Кокаляне, където с много грижи отглежда зеленчуци и цветя.
Най-голямо впечатление правят доматите, които вече са достигнали почти човешки ръст и обещават богата реколта.
Освен тях Катето се грижи и за босилек, люти чушлета и красиви лилиуми, които внасят още повече цвят в градината.
„Каква хубава градинка“, казва с усмивка актрисата във видеото, докато с гордост показва оранжерията си.
Верен спътник в обиколката е и любимото ѝ куче Рей, което неотлъчно я следва между лехите.
През последните години Катето Евро неведнъж е споделяла, че спокойствието извън града и работата в градината са сред любимите ѝ начини да се откъсне от натовареното ежедневие. А по всичко личи, че усилията ѝ вече дават повече от добри резултати, пише show.blitz.bg.
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1 Красимир Петров
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