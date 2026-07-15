Покойната Дейви Чейс е оставила имущество за 6-цифрена сума

Майката на покойната актриса Дейви Чейс разкри, че дъщеря ѝ, която към момента на смъртта си е живеела в каравана близо до района Скид Роу в Лос Анджелис, е оставила имущество на стойност 400 000 долара, съобщи изданието TMZ, цитирано от Nova.bg.

Съгласно съдебни документи, Кати Чейс е поискала от съда да бъде назначена за администратор на имуществото на дъщеря си, като е уточнила, че Дейви не е имала деца и никога не е била омъжена. Тя е посочила също, че бащата на актрисата – Джон Швайлер, пребивава между Лас Вегас и Филипините, но тя не разполага с точния му адрес зад граница.

Дейви Чейс почина на 16 юни на 35-годишна възраст. Като причина за смъртта ѝ беше посочен синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) в комбинация с употреба на наркотици, а кончината беше класифицирана като настъпила по естествени причини.

Приятели на актрисата са я издирвали отчаяно през последните месеци от живота ѝ, след като са получили видео, на което се вижда как тя живее в нищета в близост до Скид Роу.