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Покойната Дейви Чейс е оставила имущество за 6-цифрена сума

Покойната Дейви Чейс е оставила имущество за 6-цифрена сума

15 Юли, 2026 07:42 1 545 5

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  • спин

През последните месеци от живота ѝ тя живеела в нищета в близост до Скид Роу

Покойната Дейви Чейс е оставила имущество за 6-цифрена сума - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майката на покойната актриса Дейви Чейс разкри, че дъщеря ѝ, която към момента на смъртта си е живеела в каравана близо до района Скид Роу в Лос Анджелис, е оставила имущество на стойност 400 000 долара, съобщи изданието TMZ, цитирано от Nova.bg.

Съгласно съдебни документи, Кати Чейс е поискала от съда да бъде назначена за администратор на имуществото на дъщеря си, като е уточнила, че Дейви не е имала деца и никога не е била омъжена. Тя е посочила също, че бащата на актрисата – Джон Швайлер, пребивава между Лас Вегас и Филипините, но тя не разполага с точния му адрес зад граница.

Дейви Чейс почина на 16 юни на 35-годишна възраст. Като причина за смъртта ѝ беше посочен синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) в комбинация с употреба на наркотици, а кончината беше класифицирана като настъпила по естествени причини.

Приятели на актрисата са я издирвали отчаяно през последните месеци от живота ѝ, след като са получили видео, на което се вижда как тя живее в нищета в близост до Скид Роу.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Като

    5 3 Отговор
    Се пердаши с разни случайници, какво да очаква? И презервативите се късат.

    07:49 15.07.2026

  • 2 Име

    2 1 Отговор
    Няма да го позволим!

    07:54 15.07.2026

  • 3 северна

    3 0 Отговор
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    08:11 15.07.2026

  • 4 Хубавица,

    3 1 Отговор
    Обичала секса, обичала наркотиците - обяснима развръзка и естествен процес!

    Коментиран от #5

    08:12 15.07.2026

  • 5 Нее!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хубавица,":

    Тъпотията и зависимостите от секса и наркотиците не са естествен процес! А оправданията на зависимите не могат да излъжат никого, те са си за тях самите, за да се лъжат сами, че не са пълно падение!

    08:17 15.07.2026