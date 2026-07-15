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Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се отдадоха на любов и водни приключения (СНИМКИ)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се отдадоха на любов и водни приключения (СНИМКИ)

15 Юли, 2026 13:31 846 10

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Двойката и семейството на Ким се радват на почивка край езерото, от където споделиха куп кадри

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се отдадоха на любов и водни приключения (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън се присъедини към Ким Кардашиян и нейното семейство за лятна почивка край езеро в щата Айдахо, по време на която демонстрира уменията си по уейкборд.

41-годишният пилот от Формула 1 публикува в Instagram видео, на което се движи зад моторна лодка и изпълнява завъртане върху водата. Сред хората, които наблюдават изпълнението му, е и 45-годишната Кардашиян, която го аплодира от лодката.

Майката на Ким, Крис Дженър, също коментира публикацията, като написа: „Разбира се, че успя.“ Реакцията ѝ предизвика редица отговори от потребители, които я призоваха да използва популярната си реплика: „Справяш се чудесно, скъпа.“

Ким Кардашиян също публикува кадри от пътуването. На една от снимките тя позира заедно с Хамилтън и осемгодишната си дъщеря Чикаго. Пилотът е облегнал глава на рамото ѝ, а публикацията е придружена от текста: „Лято край езерото с любимите ми хора.“

В почивката са участвали и останалите деца на Кардашиян от брака ѝ с Кание Уест – 13-годишната Норт, 10-годишният Сейнт и 7-годишният Псалм. Към групата са се присъединили още Клои Кардашиян и близки приятели на семейството.

Пътуването до Айдахо е поредната публична поява на новата светска двойка през последните месеци. Двамата по-рано посетиха Япония, а впоследствие Ким Кардашиян присъства на Гран при на Монако, където подкрепи британския пилот.

Люис Хамилтън, който в миналото е имал връзки с певицата Никол Шерцингер и актрисата София Вергара, познава Ким от години.

Източник, цитиран от Us Weekly, твърди, че отношенията им са започнали като приятелство и според близките им могат да се развият в дългосрочна връзка.

„И двамата са решени да направят всичко възможно отношенията им да се развиват, независимо от разстоянието и натоварените им графици“, заявява източникът.

Според друга информация Ким Кардашиян приема връзката сериозно, а семейството ѝ одобрява Хамилтън.

„Той е спокоен човек с положителна енергия. Семейството ѝ го харесва, а Ким проявява сериозен интерес към него“, заявява източник пред People.

По думите му двамата имат повече от неангажираща връзка и се стремят да прекарват възможно най-много време заедно въпреки професионалните си ангажименти.


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