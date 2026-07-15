Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се отдадоха на любов и водни приключения (СНИМКИ)

Люис Хамилтън се присъедини към Ким Кардашиян и нейното семейство за лятна почивка край езеро в щата Айдахо, по време на която демонстрира уменията си по уейкборд.
41-годишният пилот от Формула 1 публикува в Instagram видео, на което се движи зад моторна лодка и изпълнява завъртане върху водата. Сред хората, които наблюдават изпълнението му, е и 45-годишната Кардашиян, която го аплодира от лодката.
Майката на Ким, Крис Дженър, също коментира публикацията, като написа: „Разбира се, че успя.“ Реакцията ѝ предизвика редица отговори от потребители, които я призоваха да използва популярната си реплика: „Справяш се чудесно, скъпа.“
Ким Кардашиян също публикува кадри от пътуването. На една от снимките тя позира заедно с Хамилтън и осемгодишната си дъщеря Чикаго. Пилотът е облегнал глава на рамото ѝ, а публикацията е придружена от текста: „Лято край езерото с любимите ми хора.“
В почивката са участвали и останалите деца на Кардашиян от брака ѝ с Кание Уест – 13-годишната Норт, 10-годишният Сейнт и 7-годишният Псалм. Към групата са се присъединили още Клои Кардашиян и близки приятели на семейството.
Пътуването до Айдахо е поредната публична поява на новата светска двойка през последните месеци. Двамата по-рано посетиха Япония, а впоследствие Ким Кардашиян присъства на Гран при на Монако, където подкрепи британския пилот.
Люис Хамилтън, който в миналото е имал връзки с певицата Никол Шерцингер и актрисата София Вергара, познава Ким от години.
Източник, цитиран от Us Weekly, твърди, че отношенията им са започнали като приятелство и според близките им могат да се развият в дългосрочна връзка.
„И двамата са решени да направят всичко възможно отношенията им да се развиват, независимо от разстоянието и натоварените им графици“, заявява източникът.
Според друга информация Ким Кардашиян приема връзката сериозно, а семейството ѝ одобрява Хамилтън.
„Той е спокоен човек с положителна енергия. Семейството ѝ го харесва, а Ким проявява сериозен интерес към него“, заявява източник пред People.
По думите му двамата имат повече от неангажираща връзка и се стремят да прекарват възможно най-много време заедно въпреки професионалните си ангажименти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 убаа раота
13:32 15.07.2026
2 Бети дигитална боксова круша
Коментиран от #8
13:35 15.07.2026
3 Хайл
13:41 15.07.2026
4 Както казваше една колежка на колежките
13:43 15.07.2026
5 Гост666
13:43 15.07.2026
6 НЯКОИ ХОРА
13:52 15.07.2026
7 праз голям
13:53 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДО намбър 2
13:56 15.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.