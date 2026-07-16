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Свежест в жегите: Как да избираме, съхраняваме и режем дини и пъпеши

Свежест в жегите: Как да избираме, съхраняваме и режем дини и пъпеши

16 Юли, 2026 09:40 830 4

  • диня-
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  • коктейли

Съвети как да разпознаете нитратите, как да не сгрешите на пазара, как да запазите вкуса им по-дълго и да ги превърнете в перфектните летни напитки

Свежест в жегите: Как да избираме, съхраняваме и режем дини и пъпеши - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лятото е тук - сезонът на най-обичаните освежаващи плодове. Ето професионалните съвети как да разпознаете нитратите, как да не сгрешите на пазара, как да запазите вкуса им по-дълго и да ги превърнете в перфектните летни напитки.

Как да изберем перфектния плод?

Изборът на пазара често изглежда като лотария. Можете да откриете най-сладките плодове по няколко ясни белега:

  • Жълто петно на динята: Търсете голямо, кремаво-жълто петно на кората. То показва, че плодът е узрял на слънце. Бялото или зелено петно означава, че е откъснат твърде рано.
  • Глух звук при почукване: Динята трябва да бие на кухо. Твърде звънкият звук издава зелен плод.
  • Теглото има значение: Вземете плода в ръце. И динята, и пъпешът трябва да тежат повече, отколкото изглеждат. Това е знак за много сок.
  • Ароматът на пъпеша: Добрият пъпеш ухае силно и сладко около дръжката. Липсата на мирис означава липса на вкус.
  • Текстура на кората: Пъпешът трябва да е леко мек при натиск около дъното. Мрежата по кората му трябва да е изпъкнала и релефна.

Внимание: Как да разпознаем нитратите?

Прекомерното торене с азотни торове е скрита опасност. Следете за следните белези след разрязване:

  • Жълти нишки: Наличието на дебели, твърди жълти или бели жилки в месестата част на динята е ясен сигнал за висока концентрация на нитрати. При чистите плодове нишките са тънки и бели.
  • Гладка повърхност: Истинската зряла диня има зърнеста текстура на среза. Ако повърхността е неестествено гладка, лъскава и като полирана, плодът е стимулиран химически.
  • Цвят и кора: Твърде дебелата кора и неравномерният, лилаво-тъмен оттенък на сърцевината (вместо естествено червен) също са признак за химическа обработка.
  • Проверка с вода: Потопете парче от сърцевината в чаша с чиста вода. Ако водата само леко помутнее, плодът е чист. Ако водата се оцвети в ярко розово или червено, динята съдържа химикали.

Правилно съхранение за максимална свежест

Грешките в съхранението бързо развалят вкуса и текстурата:

  • Цели плодове: Дръжте ги на стайна температура далеч от пряка слънчева светлина. Така те запазват полезните си антиоксиданти.
  • Нарязани плодове: Задължително ги съхранявайте в хладилник. Покрийте отрязаната повърхност плътно с домакинско фолио или ги нарежете на кубчета в кутия с капак.
  • Температура: Оптималната температура в хладилника за нарязан плод е под 4°C. Консумирайте ги в рамките на 3 до 5 дни.

Хигиена и техники за рязане

Безопасността на храната е най-важна през горещите месеци:

  • Измийте кората: Винаги мийте обилно динята и пъпеша с течаща вода преди рязане. Ножът лесно пренася бактерии от мръсната кора право в меката сърцевина.
  • Стабилност при рязане: Отрежете двата края на плода. Поставете го изправен върху стабилна дъска. Така намалявате риска от подхлъзване на ножа.
  • Метод „на кубчета“: Обелете кората отгоре надолу с дълъг нож. Разполовете плода, почистете семките (за пъпеша) и нарежете на хапки за лесно сервиране.
  • Метод „на лодки“: Нарежете плода на четвъртини, а след това на триъгълни резени. Това е класическият и най-бърз начин за консумация на открито.

Свежо вдъхновение: Летни коктейли

Вместо обикновено сервиране, превърнете плодовете в разхладителни напитки:

Динено мохито

  • Съставки: 150 г диня (пасирана и прецедена на сок), 50 мл бял ром, сок от половин лайм, 6-7 листенца свежа мента, газирана вода и лед.
  • Приготвяне: На дъното на чашата нежно намачкайте ментата с лайма. Добавете леда, рома и динения сок. Долейте с газирана вода и разбъркайте добре.
Свежест в жегите: Как да избираме, съхраняваме и режем дини и пъпеши
Снимкa: Shutterstock

Пъпешово фредо с просеко

  • Съставки: 200 г добре изстуден пъпеш, 100 мл просеко или пенливо вино, 1 ч.л. мед (по желание), стръкче босилек за аромат.
  • Приготвяне: Блендирайте пъпеша заедно с меда до получаване на гладко пюре. Изсипете го в голяма винена чаша с лед и допълнете с охладеното просеко. Гарнирайте с листенце босилек.
Свежест в жегите: Как да избираме, съхраняваме и режем дини и пъпеши
Снимкa: Shutterstock


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диня с мастика

    7 0 Отговор
    Ако тараторът от криви краставици е девет евро, смятайте колко ще ви одерат за коктейли с диня и пъпеш.

    Коментиран от #3

    09:46 16.07.2026

  • 2 глоги

    7 0 Отговор
    Ако водата само леко помЪтнее,а не помутнее!

    09:49 16.07.2026

  • 3 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Диня с мастика":

    Сезонът на дините, брат.

    09:51 16.07.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Мирише на зелено!

    09:53 16.07.2026