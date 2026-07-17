Бела Хадид се уедини в ранчо след ново тежко обостряне на Лаймската болест

Световноизвестният супермодел Бела Хадид прекарва летните месеци далеч от светлините на прожекторите, възстановявайки се в спокойно ранчо след поредния тежък сблъсък с Лаймската болест.
28-годишната звезда, която се бори с коварната инфекция от тийнейджърските си години, публикува емоционални кадри от болнично легло, показващи системи и медицинска апаратура. Хадид призна пред милионите си последователи, че изпитва сериозна „медицинска тревожност“ заради хроничните симптоми, които често остават невидими за външния свят.
Нейната майка, Йоланда Хадид, публично я нарече „Лаймски войн“ и изрази възхищението си от нейната смелост. Информацията, цитирана от вестник Los Angeles Times, потвърждава, че уединението сред природата и конете в ранчото е основната терапия за модела в момента.
Феновете изразиха огромната си подкрепа към Бела в социалните мрежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това не и пречи особенно
Доста ги обърна за 28годишна
Но да знае че безразборния кекс води до ниски нива на имунната система и съответно
Обостряне на всякакви хронични заболявания
13:52 17.07.2026
2 Хамид Хамид
13:53 17.07.2026