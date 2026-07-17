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Бела Хадид се уедини в ранчо след ново тежко обостряне на Лаймската болест

Бела Хадид се уедини в ранчо след ново тежко обостряне на Лаймската болест

17 Юли, 2026 13:43 616 2

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  • лаймска болест-
  • тревожност-
  • ранчо

Супермоделът сподели за засилващата се „медицинска тревожност“ и битката си с хроничното заболяване

Бела Хадид се уедини в ранчо след ново тежко обостряне на Лаймската болест - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният супермодел Бела Хадид прекарва летните месеци далеч от светлините на прожекторите, възстановявайки се в спокойно ранчо след поредния тежък сблъсък с Лаймската болест.

28-годишната звезда, която се бори с коварната инфекция от тийнейджърските си години, публикува емоционални кадри от болнично легло, показващи системи и медицинска апаратура. Хадид призна пред милионите си последователи, че изпитва сериозна „медицинска тревожност“ заради хроничните симптоми, които често остават невидими за външния свят.

Нейната майка, Йоланда Хадид, публично я нарече „Лаймски войн“ и изрази възхищението си от нейната смелост. Информацията, цитирана от вестник Los Angeles Times, потвърждава, че уединението сред природата и конете в ранчото е основната терапия за модела в момента.


Феновете изразиха огромната си подкрепа към Бела в социалните мрежи.


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  • 1 Това не и пречи особенно

    3 0 Отговор
    За интимните отношения
    Доста ги обърна за 28годишна

    Но да знае че безразборния кекс води до ниски нива на имунната система и съответно
    Обостряне на всякакви хронични заболявания

    13:52 17.07.2026

  • 2 Хамид Хамид

    6 0 Отговор
    харесва Бела Хадид

    13:53 17.07.2026