Новини
Любопитно »
95-годишният Уилям Шатнър направи рязък кариерен завой - основа хевиметъл група

95-годишният Уилям Шатнър направи рязък кариерен завой - основа хевиметъл група

17 Юли, 2026 18:01 763 8

  • уилям шатнър-
  • актьор-
  • стар трек-
  • хевиметъл-
  • група

Дебютът на групата ще бъде на 20 септември

95-годишният Уилям Шатнър направи рязък кариерен завой - основа хевиметъл група - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Уилям Шатнър смени амплоато след дългогодишна филмова и телевизионна кариера като актьор. Той ще изнесе първия концерт на новата си хевиметъл група The *uckers по време на тазгодишното издание на музикалния фестивал Riot Fest в Чикаго.

95-годишният актьор ще се появи на сцената на 20 септември в парк „Дъглас“, съобщиха организаторите.

„Реших, че сте толкова големи мои почитатели, че ще представя за първи път хевиметъл албума си на Riot Fest. Надявам се да бъдете там и се надявам и аз да бъда там“, заяви звездата от „Стар Трек“ във видео, публикувано от фестивала.

Участието ще бъде първата концертна изява на The *uckers. Допълнителни подробности за албума и останалите членове на групата не са обявени.

Организаторите представиха и хумористичен списък с изисквания, приписан на актьора. Сред тях са кораб да бъде преименуван в негова чест, за да може отново да бъде капитан, присъствие на огнегълтачи, традиционно чикагско ястие да носи името му и фестивалната му количка да бъде заменена с автомобил DeLorean.

В списъка са включени още четири фута полска наденица, чифт бели чорапи, бяло бельо и гримьорна с тематичното име „Shatner’s Shag Shack“.

Новината предизвика положителни реакции сред почитателите на фестивала в социалните мрежи.

Обявяването на концерта идва три месеца след като Уилям Шатнър публично опроверга публикации във Facebook, според които е болен от рак в напреднал стадий. Материалите съдържаха генерирани с изкуствен интелект изображения, представящи актьора в болнична обстановка.

„Нито една от тези истории не е вярна, но изглеждат достатъчно достоверни, за да бъдат споделяни от почитатели“, написа тогава той.

Звездата от "Стар Трек" призова потребителите да се доверяват единствено на информация, публикувана в официалните му профили.

Актьорът не е единствената утвърдена кино звезда, която през тази година разширява дейността си в музиката. Наскоро звукозаписната компания Decca Classics съобщи, че 88-годишният Антъни Хопкинс ще издаде през август албума „Life Is a Dream“, с който ще се представи като композитор на класическа музика.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че какво му е?

    12 1 Отговор
    На 95 години има право да прави, каквото си иска.

    18:08 17.07.2026

  • 2 ИЗГЛЕЖДА КАТО 55 Г БЪЛГАРСКИ

    12 2 Отговор
    РОБ....

    Коментиран от #4

    18:09 17.07.2026

  • 3 Време му е

    1 12 Отговор
    Принца на мрака го кани да му попее в отвъдното.

    18:09 17.07.2026

  • 4 Или по-скоро

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "ИЗГЛЕЖДА КАТО 55 Г БЪЛГАРСКИ":

    българските амортизирани 55 годишни роби изглежат като непил потен вода америкаски нищоправец.

    18:10 17.07.2026

  • 5 Ентърпрайз

    4 2 Отговор
    Участието на капитан Кърк на метъл фестивал не е изненада, но излизането на албум с класическа музика на Ханибал Лектър е доста притеснително.

    18:25 17.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    Ще му изпия млекцето.

    18:25 17.07.2026

  • 7 пери

    4 1 Отговор
    Много е готин, да е жив и здрав, и да продължава да се забавлява.

    18:50 17.07.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 2 Отговор
    Този 95-годишният е голям оптимист, щом мисли, че ще е жив дотогава...

    19:04 17.07.2026