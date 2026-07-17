95-годишният Уилям Шатнър направи рязък кариерен завой - основа хевиметъл група

Уилям Шатнър смени амплоато след дългогодишна филмова и телевизионна кариера като актьор. Той ще изнесе първия концерт на новата си хевиметъл група The *uckers по време на тазгодишното издание на музикалния фестивал Riot Fest в Чикаго.

95-годишният актьор ще се появи на сцената на 20 септември в парк „Дъглас“, съобщиха организаторите.

„Реших, че сте толкова големи мои почитатели, че ще представя за първи път хевиметъл албума си на Riot Fest. Надявам се да бъдете там и се надявам и аз да бъда там“, заяви звездата от „Стар Трек“ във видео, публикувано от фестивала.

Участието ще бъде първата концертна изява на The *uckers. Допълнителни подробности за албума и останалите членове на групата не са обявени.

Организаторите представиха и хумористичен списък с изисквания, приписан на актьора. Сред тях са кораб да бъде преименуван в негова чест, за да може отново да бъде капитан, присъствие на огнегълтачи, традиционно чикагско ястие да носи името му и фестивалната му количка да бъде заменена с автомобил DeLorean.

В списъка са включени още четири фута полска наденица, чифт бели чорапи, бяло бельо и гримьорна с тематичното име „Shatner’s Shag Shack“.

Новината предизвика положителни реакции сред почитателите на фестивала в социалните мрежи.

Обявяването на концерта идва три месеца след като Уилям Шатнър публично опроверга публикации във Facebook, според които е болен от рак в напреднал стадий. Материалите съдържаха генерирани с изкуствен интелект изображения, представящи актьора в болнична обстановка.

„Нито една от тези истории не е вярна, но изглеждат достатъчно достоверни, за да бъдат споделяни от почитатели“, написа тогава той.

Звездата от "Стар Трек" призова потребителите да се доверяват единствено на информация, публикувана в официалните му профили.

Актьорът не е единствената утвърдена кино звезда, която през тази година разширява дейността си в музиката. Наскоро звукозаписната компания Decca Classics съобщи, че 88-годишният Антъни Хопкинс ще издаде през август албума „Life Is a Dream“, с който ще се представи като композитор на класическа музика.