Второ семейство обвини доктор Атанас Цонев за загубено бебе

Семейство от Балчик сподели своята трагична история за загубено бебе преди две години, след като бременността е била проследявана от същия варненски специалист, който е замесен в наскоро разкрит подобен случай. Милен и Нина твърдят пред NOVA, че доктор Атанас Цонев е пропуснал тежки увреждания на плода по време на всички фетални морфологии, което е довело до напълно фатален изход.

Семейството решава да се довери на варненския специалист, тъй като им е направил добро първо впечатление. Бъдещите родители редовно посещават кабинета му и смятат, че бременността се развива нормално, докато не започват първите сериозни усложнения.

"Всички фетални морфологии бяха направени при него. Започнаха да излизат проблеми с развитието на бебенцето. Попитах дали трябва да потърсим второ мнение. Но докторът ни каза, че няма нужда. Отново му се доверихме. Отчитам го като наша грешка", споделя Нина.

Според потърпевшата жена първите тревожни симптоми се появяват още в 20-ата седмица. Ситуацията се влошава прогресивно до настъпването на 29-ата и 30-ата седмица, когато вече всички медицински показатели сочат сериозен проблем в развитието на детето.

"От 20-ата седмица започнаха да излизат симптомите и с времето ставаха все по-сериозни, докато не се стигна до 29-30 седмица, когато всички показатели сочеха, че има проблем. От „Майчин дом“ - Варна ни насочиха към специалисти и професори в София. Те установиха, че вече е прекалено късно", допълва почернената майка.

Столичните лекари обясняват на семейството, че състоянието на плода е несъвместимо с живота и че тежките проблеми са били видими още в първите седмици. Според техните експертни оценки бременността е трябвало да бъде прекъсната незабавно. Вместо това Милен и Нина са вярвали, че очакват здраво дете и през цялото време са подготвяли детската стая в своя дом.

От телевизия NOVA са потърсили доктор Атанас Цонев за официален коментар по случая, но до момента такъв не е предоставен. Новите разкрития идват само дни след като друга родилка от Варна загуби бебето си броени дни преди насрочено цезарово сечение при същия медицински специалист, което предизвика вълна от обществено възмущение и въпроси относно проследяването на рискови бременности.