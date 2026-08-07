Второ семейство обвини доктор Атанас Цонев за загубено бебе

Семейство от Балчик сподели своята трагична история за загубено бебе преди две години, след като бременността е била проследявана от същия варненски специалист, който е замесен в наскоро разкрит подобен случай. Милен и Нина твърдят пред NOVA, че доктор Атанас Цонев е пропуснал тежки увреждания на плода по време на всички фетални морфологии, което е довело до напълно фатален изход.
Семейството решава да се довери на варненския специалист, тъй като им е направил добро първо впечатление. Бъдещите родители редовно посещават кабинета му и смятат, че бременността се развива нормално, докато не започват първите сериозни усложнения.
"Всички фетални морфологии бяха направени при него. Започнаха да излизат проблеми с развитието на бебенцето. Попитах дали трябва да потърсим второ мнение. Но докторът ни каза, че няма нужда. Отново му се доверихме. Отчитам го като наша грешка", споделя Нина.
Според потърпевшата жена първите тревожни симптоми се появяват още в 20-ата седмица. Ситуацията се влошава прогресивно до настъпването на 29-ата и 30-ата седмица, когато вече всички медицински показатели сочат сериозен проблем в развитието на детето.
"От 20-ата седмица започнаха да излизат симптомите и с времето ставаха все по-сериозни, докато не се стигна до 29-30 седмица, когато всички показатели сочеха, че има проблем. От „Майчин дом“ - Варна ни насочиха към специалисти и професори в София. Те установиха, че вече е прекалено късно", допълва почернената майка.
Столичните лекари обясняват на семейството, че състоянието на плода е несъвместимо с живота и че тежките проблеми са били видими още в първите седмици. Според техните експертни оценки бременността е трябвало да бъде прекъсната незабавно. Вместо това Милен и Нина са вярвали, че очакват здраво дете и през цялото време са подготвяли детската стая в своя дом.
От телевизия NOVA са потърсили доктор Атанас Цонев за официален коментар по случая, но до момента такъв не е предоставен. Новите разкрития идват само дни след като друга родилка от Варна загуби бебето си броени дни преди насрочено цезарово сечение при същия медицински специалист, което предизвика вълна от обществено възмущение и въпроси относно проследяването на рискови бременности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 д-р Ставрев
10:57 07.08.2026
2 Енджинер
10:58 07.08.2026
3 Тия
11:01 07.08.2026
4 АГАТ а Кристи
Благодарение на червенокосата бивша "говорителка" по БНТ, северното ни черноморие се насища с руснаци и в крайна сметка да стане руска губерния, от където цялата държава да се превърне в Заддунайская.
Има кампания - там БЪЛГАРСКИ ДЕЦА ДА НЕ СЕ РАЖДАТ...
Коментиран от #7, #15
11:04 07.08.2026
5 Бялата мафия
Коментиран от #14
11:07 07.08.2026
6 Катърова
11:17 07.08.2026
7 не точно
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Провери си информацията. Подсказвам - не са руснаци въпреки че говорят на руски. И болшинството от тях са граждани на две държави. Подсказвам - и двете държави воюват. Но категорично не са руснаци, руснаци от няколко години активно продават имотите си в България и напускат страната.
Коментиран от #17
11:19 07.08.2026
8 30 седмици са 7 по 30
11:19 07.08.2026
9 Как така бе?
Коментиран от #12
11:19 07.08.2026
10 Васил
11:21 07.08.2026
11 варненец
11:26 07.08.2026
12 Морчето
До коментар #9 от "Как така бе?":Всъщност психоложките също се пишат в звание доктор, но освен да смучат без да прелива друго умеят ли? Аз нито съм чул, нито видял някой да се излекувал от психотелесните измишльотини, освен ако сеансите не завършват с хепи енд.
11:31 07.08.2026
13 Много кофти
11:40 07.08.2026
14 Ах ,ах
До коментар #5 от "Бялата мафия":За какъв бизнес може да става въпрос ,когато бебето е увредено от самото зачеване? Това е некомпетентност от страна на доктора ,който не е различил увреденият плод ,и не е прекъснал бремеността още в първите 1-2 месеца.
Коментиран от #20
11:44 07.08.2026
15 Всъщност
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Те се мислят за " УКРАИНЦИ ". Въпреки , че целият свят знае , че такава нация Няма .
Коментиран от #18
11:46 07.08.2026
16 белите търгаши
Коментиран от #22
11:50 07.08.2026
17 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "не точно":Червената мъгла.... добре покрива територията...
Всего харошево, товаришь из Масквы
/Не съм сигурен така ли се пише, но се разбира/.
Хубав и спокоен ден !
11:51 07.08.2026
18 Голям майтап
До коментар #15 от "Всъщност":Е хайде сега, нямало било суверенна държава Украйна, която е призната от целия свят... това руснаците сте наистина увредени, ще трябва да ви изринем от България... да си хващате партакешите и да ви няма, ей къде е русията ви.
12:06 07.08.2026
19 Троянец
До кога ще умитар деца заради Лекарската МАФИЯ?!До кога ще търпим робството на ДЕРИБЕИТЕ от Герб,ПП/ДБ,ИТН,БСП.НН-ДПС?!
ДО КОГА РАДЕВ?!
КОГА ще имаме СЪД и ПРОКУРАТУРА и виновните ще са там където трябва да бъдат?!КОГА?!
Или скачащите за банани и срещу Т.Живков-ще проклинат действията си през 1989........
Да!Има банани,но няма сигурност/финансова,криминална и човешка каквато имаше преди 1989/ До КОГА ще търпим?!
Или и Вие сте като всички преди Вас?!
12:08 07.08.2026
20 Боруна Лом
До коментар #14 от "Ах ,ах":Абе аланкоолу попрочети малко преди да се излагаш с прОсто-тията си! Бременност неможе да се прекрати преди първия и втория триместър на бременността.........Това не ти е да изскубиш лука от фитарията на село.
Коментиран от #23
12:14 07.08.2026
21 Д-р.Сапунджиев
Така е!Да влиза следващия!
12:20 07.08.2026
22 не става въпрос
До коментар #16 от "белите търгаши":за второ или трето мнение. Всеки си има теория в главата. Да е жив чичко Гугъл. И докато не се припокрият отговорите се обикаля, като на маратон. Да ви имам на глупостите. Все някой е виновен. А тези се сетили след 2 год, че може и да се обадят.
12:26 07.08.2026
23 Ах ,ах
До коментар #20 от "Боруна Лом":Чадо ахмедово ,да си чел кога може да се прекъсва бременост? И в статията е написано ,обяснено и от други доктори. А прекъкъсването на бременост се извършва най-късно в третият месец на бремеността или в 1 триместър. След това няма да намериш доктор ,който да извърши премахване.
Явно не ти е ясно и какво триместър.
13:09 07.08.2026
24 Тоя
13:27 07.08.2026
25 Роза
14:15 07.08.2026