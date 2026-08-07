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Второ семейство обвини доктор Атанас Цонев за загубено бебе

Второ семейство обвини доктор Атанас Цонев за загубено бебе

7 Август, 2026 10:56 1 899 25

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Новите разкрития идват само дни след като друга родилка от Варна загуби бебето си броени дни преди насрочено цезарово сечение при същия медицински специалист, което предизвика вълна от обществено възмущение и въпроси относно проследяването на рискови бременности

Второ семейство обвини доктор Атанас Цонев за загубено бебе - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейство от Балчик сподели своята трагична история за загубено бебе преди две години, след като бременността е била проследявана от същия варненски специалист, който е замесен в наскоро разкрит подобен случай. Милен и Нина твърдят пред NOVA, че доктор Атанас Цонев е пропуснал тежки увреждания на плода по време на всички фетални морфологии, което е довело до напълно фатален изход.

Семейството решава да се довери на варненския специалист, тъй като им е направил добро първо впечатление. Бъдещите родители редовно посещават кабинета му и смятат, че бременността се развива нормално, докато не започват първите сериозни усложнения.

"Всички фетални морфологии бяха направени при него. Започнаха да излизат проблеми с развитието на бебенцето. Попитах дали трябва да потърсим второ мнение. Но докторът ни каза, че няма нужда. Отново му се доверихме. Отчитам го като наша грешка", споделя Нина.

Според потърпевшата жена първите тревожни симптоми се появяват още в 20-ата седмица. Ситуацията се влошава прогресивно до настъпването на 29-ата и 30-ата седмица, когато вече всички медицински показатели сочат сериозен проблем в развитието на детето.

"От 20-ата седмица започнаха да излизат симптомите и с времето ставаха все по-сериозни, докато не се стигна до 29-30 седмица, когато всички показатели сочеха, че има проблем. От „Майчин дом“ - Варна ни насочиха към специалисти и професори в София. Те установиха, че вече е прекалено късно", допълва почернената майка.

Столичните лекари обясняват на семейството, че състоянието на плода е несъвместимо с живота и че тежките проблеми са били видими още в първите седмици. Според техните експертни оценки бременността е трябвало да бъде прекъсната незабавно. Вместо това Милен и Нина са вярвали, че очакват здраво дете и през цялото време са подготвяли детската стая в своя дом.

От телевизия NOVA са потърсили доктор Атанас Цонев за официален коментар по случая, но до момента такъв не е предоставен. Новите разкрития идват само дни след като друга родилка от Варна загуби бебето си броени дни преди насрочено цезарово сечение при същия медицински специалист, което предизвика вълна от обществено възмущение и въпроси относно проследяването на рискови бременности.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 д-р Ставрев

    3 0 Отговор
    Да идва при нас, в моята болница са същите професионалисти като него.

    10:57 07.08.2026

  • 2 Енджинер

    20 0 Отговор
    " Като гледам какви енджинери излизат от ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, МЕ Е СТРАХ ДА ИДА НА ДОФТОР"! - стара българска поговорка.

    10:58 07.08.2026

  • 3 Тия

    8 0 Отговор
    Морят под ред ,но жените искат там да раждат ,било модерно .На мои познати умориха детенцето родено живо и здраво

    11:01 07.08.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    10 14 Отговор
    Не разбрахте ли ???
    Благодарение на червенокосата бивша "говорителка" по БНТ, северното ни черноморие се насища с руснаци и в крайна сметка да стане руска губерния, от където цялата държава да се превърне в Заддунайская.
    Има кампания - там БЪЛГАРСКИ ДЕЦА ДА НЕ СЕ РАЖДАТ...

    Коментиран от #7, #15

    11:04 07.08.2026

  • 5 Бялата мафия

    12 1 Отговор
    Нищо лично, просто бизнес

    Коментиран от #14

    11:07 07.08.2026

  • 6 Катърова

    2 0 Отговор
    Дръж се за еднооката измършавяла лисица на Р.П. и не говори глупости. При апаратура, тръгнал накой да си рискува дохода за да може други да си измислят текстове.

    11:17 07.08.2026

  • 7 не точно

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Провери си информацията. Подсказвам - не са руснаци въпреки че говорят на руски. И болшинството от тях са граждани на две държави. Подсказвам - и двете държави воюват. Но категорично не са руснаци, руснаци от няколко години активно продават имотите си в България и напускат страната.

    Коментиран от #17

    11:19 07.08.2026

  • 8 30 седмици са 7 по 30

    2 0 Отговор
    значи 210 дена откак е забременяла и губи плода . до 2 месеца е зигота . след 3 месеца е забранен аборта . 60 дена и 90 дена . ако от инструментите и опита с които разполага доктора не е имало повод за притеснение . значи и доктора е изненадан . в софия са същите . за всички забременели е еднакво . изследване , консултации , машини . като дойде време секцио . или преждевременно раждане . но рядко и има смърт на нероденото . която има някаква причина . или болест или травма . това е . едно бебе на месец е 3000 евро .

    11:19 07.08.2026

  • 9 Как така бе?

    8 3 Отговор
    Как така бе? Как пък пане един лекар не се оказа виновен при стотиците смърътни случаи и на бебета, и на родилки, и на деца, и въобщке на хора? Как пък инто един не беше виновен? Нагли, отвартителин, чиста проба престъпници, превърнати в търговци, на които някой по погрешка дал диплома за "доктор"! Добре, хайде сега да видим Надзорния съвет на "Здравното министерство" ще разсредва ли престъпната некадърност на този Атанас Ценов, който нещо го играе "лекар"! Че какъв лекар си ти бе, нищожество некадърно? Я заминавай на пазара да продаваш картофи! Тампоне няма как да убиваш невинни българи И се майхай от болницата бе, некадърник долен, дето не биха те взели на работа и в най-добнопробната кланица!

    Коментиран от #12

    11:19 07.08.2026

  • 10 Васил

    10 2 Отговор
    Повечето са касапи в бели престилки ама за това искат заплати по 40к за да те пратят да метра под земята.

    11:21 07.08.2026

  • 11 варненец

    9 0 Отговор
    Много проблеми има около частната клиника "Майчин дом". Организацията им при спешни случаи е под всякаква критика. Докато съберат спешния екип се губи ценно време, в което животът на майката и/или детето може да бъде спасен. Видят ли, че нещата отиват на зле, по най-бързия начин транспортират майката и бебето в държавната АГ болница те да се оправят. Направи ми впечатление и това, че в тази болница правят и невъзможното за да убедят майки, които искат да родят децата си нормално, да прибягнат към секцио, за да вземат повече пари. Това обрича жените, които раждат за първи път, да родят и следващия път със секцио, което преди години се правеше само при сериозни медицински причини за нормално раждане. Всичко е пари, а най-вече здравето и животът. За препоръчване е родилките да изберат да раждат в държавната болница, в която има реанимация и дежурни екипи, а не такива на разположение.

    11:26 07.08.2026

  • 12 Морчето

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Как така бе?":

    Всъщност психоложките също се пишат в звание доктор, но освен да смучат без да прелива друго умеят ли? Аз нито съм чул, нито видял някой да се излекувал от психотелесните измишльотини, освен ако сеансите не завършват с хепи енд.

    11:31 07.08.2026

  • 13 Много кофти

    3 0 Отговор
    Божа работа. Ще го изкарат виновен доктора задето им дал надежда и не им казал в прав текст да го махат, аборт.

    11:40 07.08.2026

  • 14 Ах ,ах

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бялата мафия":

    За какъв бизнес може да става въпрос ,когато бебето е увредено от самото зачеване? Това е некомпетентност от страна на доктора ,който не е различил увреденият плод ,и не е прекъснал бремеността още в първите 1-2 месеца.

    Коментиран от #20

    11:44 07.08.2026

  • 15 Всъщност

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Те се мислят за " УКРАИНЦИ ". Въпреки , че целият свят знае , че такава нация Няма .

    Коментиран от #18

    11:46 07.08.2026

  • 16 белите търгаши

    6 2 Отговор
    Винаги се търси второ мнение, а най-добре - трето. Вече няма място за доверие!

    Коментиран от #22

    11:50 07.08.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "не точно":

    Червената мъгла.... добре покрива територията...
    Всего харошево, товаришь из Масквы
    /Не съм сигурен така ли се пише, но се разбира/.
    Хубав и спокоен ден !

    11:51 07.08.2026

  • 18 Голям майтап

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Е хайде сега, нямало било суверенна държава Украйна, която е призната от целия свят... това руснаците сте наистина увредени, ще трябва да ви изринем от България... да си хващате партакешите и да ви няма, ей къде е русията ви.

    12:06 07.08.2026

  • 19 Троянец

    3 0 Отговор
    Радев гласувахме ти доверие,което не е давано на никой до сега от 1989г-да се справиш с корупцията и Мафията.Да вкараш на топло тези,които са крали и заробили Държавата ни с неизгодни договори/ говоря не само за Боташ,"Страйкърите",F-16/ а и Лекарската Мафия,която опразва НЗОК/ която бе дадена на един доказан крадец Д-р.Меджидиев/,строителството на пътищата/в т.ч. бившия "прецедент" от Герб- Росен Плевнелиев заради който загинаха хора докато беше в ММРБ-а сега си гледа Хотела и хасиендата в Гърция/,мантинелите на Бойко и кражбата от пътища,по-които всекидневно загиват хора.Гласувахме ти доверие,което до момента неможеш да оправдаеш......
    До кога ще умитар деца заради Лекарската МАФИЯ?!До кога ще търпим робството на ДЕРИБЕИТЕ от Герб,ПП/ДБ,ИТН,БСП.НН-ДПС?!
    ДО КОГА РАДЕВ?!
    КОГА ще имаме СЪД и ПРОКУРАТУРА и виновните ще са там където трябва да бъдат?!КОГА?!
    Или скачащите за банани и срещу Т.Живков-ще проклинат действията си през 1989........
    Да!Има банани,но няма сигурност/финансова,криминална и човешка каквато имаше преди 1989/ До КОГА ще търпим?!
    Или и Вие сте като всички преди Вас?!

    12:08 07.08.2026

  • 20 Боруна Лом

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ах ,ах":

    Абе аланкоолу попрочети малко преди да се излагаш с прОсто-тията си! Бременност неможе да се прекрати преди първия и втория триместър на бременността.........Това не ти е да изскубиш лука от фитарията на село.

    Коментиран от #23

    12:14 07.08.2026

  • 21 Д-р.Сапунджиев

    3 1 Отговор
    Ха ха ха.....На "докторите" грешките са два метра под земята.....не сте ли чували този лаф.Докажете го бе!Ама не можете.И от Прокуратурата немогат.Да сте виждали осъден Лекар?!Няма и да видите.Грешките-Не говорят.Доказателства няма!Парите са взети-умрелия си умрял!А Аз строя вила на Канарите.Боли ме.....за вас!Аз парите съм си избил от следването.Даже съм на много +.......
    Така е!Да влиза следващия!

    12:20 07.08.2026

  • 22 не става въпрос

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "белите търгаши":

    за второ или трето мнение. Всеки си има теория в главата. Да е жив чичко Гугъл. И докато не се припокрият отговорите се обикаля, като на маратон. Да ви имам на глупостите. Все някой е виновен. А тези се сетили след 2 год, че може и да се обадят.

    12:26 07.08.2026

  • 23 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Боруна Лом":

    Чадо ахмедово ,да си чел кога може да се прекъсва бременост? И в статията е написано ,обяснено и от други доктори. А прекъкъсването на бременост се извършва най-късно в третият месец на бремеността или в 1 триместър. След това няма да намериш доктор ,който да извърши премахване.
    Явно не ти е ясно и какво триместър.

    13:09 07.08.2026

  • 24 Тоя

    5 0 Отговор
    Да не е с купена диплома като хирурга дето ги разкрасяваше

    13:27 07.08.2026

  • 25 Роза

    2 1 Отговор
    От цялата работа единствената полза е ,че се дава гласност на случаите и се вреди на безупречната репутация на доктора!Разбира се,че няма да го осъдят,но когато други жени прибягнат до услугите му,вече няма да бъдат толкова доверчиви!Аз си имам един принцип-когато се касае за сериозен медицински проблем,винаги търси второ и трето мнение!

    14:15 07.08.2026

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