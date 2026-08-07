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Прокуратурата: Ръководни служители на ВиК-Бургас са участвали в схема с водомери

Прокуратурата: Ръководни служители на ВиК-Бургас са участвали в схема с водомери

7 Август, 2026 11:06 1 897 16

  • служители-
  • вик-
  • бургас

По случая за срок до 48 часа са задържани трима обвиняеми, сред които двама ръководни служители на ВиК – Бургас и техническото лице

Прокуратурата: Ръководни служители на ВиК-Бургас са участвали в схема с водомери - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването срещу ВиК - Бургас разкри схема за манипулиране на водомери.

Според Окръжната прокуратура техническо лице е оказвало въздействие върху отчетността им, като е занижавало реално отчетеното потребление на вода.

По данни на обвинението средствата, получени от схемата, са били предавани на четвърти участник, който се намира извън страната.

По случая за срок до 48 часа са задържани трима обвиняеми, сред които двама ръководни служители на ВиК – Бургас и техническото лице.

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

Прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“ за трима от обвиняемите, предава БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Открийте топлата вода.Аз на Кабакум ток и вода никога не съм плащал.

    11:09 07.08.2026

  • 2 Най крадливото племе на света

    19 1 Отговор
    населява тази територия!

    Коментиран от #11

    11:12 07.08.2026

  • 3 Сумите от кражбите били ...

    17 2 Отговор
    предавани в Чужбина !
    Сещам се за "кофчежника" Таки!!!
    Разбирай в прав текст , Пеевски и Борисов!!!!

    Коментиран от #6

    11:12 07.08.2026

  • 4 студент

    18 1 Отговор
    Ще доживея ли да видя мушингер на високо ниво да влезе в затвора !!!

    Коментиран от #15

    11:17 07.08.2026

  • 5 има ли нещо в бегето

    17 0 Отговор
    което да не е схема и мушенгия?

    11:17 07.08.2026

  • 6 Сещаш се ,

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сумите от кражбите били ...":

    ама не ти е много ясно !Тези са назначени от Денков !

    Коментиран от #10

    11:18 07.08.2026

  • 7 Чума

    1 3 Отговор
    По време на Освобождението, по време на затишие, българските опълченци и украинските освободители организирали състезание кой е по голям крадец! Познайте резултата от 2 /два/ опита!?

    11:25 07.08.2026

  • 8 Парпърляк

    9 0 Отговор
    От ОПГ прокоратура заметоха следите на коя партия са се отчитали от ВИК и станаха много активни

    11:25 07.08.2026

  • 9 И в новата лудост

    9 0 Отговор
    Ами сега смяната на водомерите не е ли пак схема.... пак наши хора знаят и ще продават водомери , а Ви К ще сменя и пломбира за свят пари ... и за капак, такса водомер и какво ли още ще измислят !?

    11:28 07.08.2026

  • 10 Не е тайна че "ВИК"- та са...

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сещаш се ,":

    нищо повече от "гласоподавателни секций", на Банкера от Банкя и Феномена!
    "Назчени от Денков",... та колко време Денков е бил в Управлението
    на" ВИК" , ... от последните 20 години...???
    Не се вързва ... твоята хипотеза!
    Има една фирма ..."Водстрой" ,там е "заровено кучето"!!!

    11:31 07.08.2026

  • 11 Новичок

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Най крадливото племе на света":

    Българио, земя като една човешка длан! Къде побираш толкова крадлива сган!?.

    Коментиран от #12

    11:31 07.08.2026

  • 12 Чума

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Новичок":

    Оригинала е - Земя, като обран бостан!
    Началници крадливи, народ - , поставете правилната рима!

    11:37 07.08.2026

  • 13 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    А МИЛИАРДИТЕ....И НА БАБАТИ АЛЕНА?

    11:42 07.08.2026

  • 14 ЗА ВСИЧКИ НЕВЕРНИЦИ

    8 0 Отговор
    На РАДЕВ ще кажа... ПАРАХОДА ТРЪГНА БАВНО НО НАБЕРЕ ЛИ СКОРОСТ ПАЗЕТЕ СЕ КИТОВЕ ШИШКАВИ.

    11:43 07.08.2026

  • 15 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "студент":

    ТРЯБВА ДА СИ ДЪНКАН МАКЛАУД,НО И ТОГАВА НЕ Е СИГУРНО🤔

    11:44 07.08.2026

  • 16 Пико

    1 0 Отговор
    Нищо ново.Просто до сега управляващи и прокуратура си затваряха очите за действията ВиК дружествата в цялата страна.Как си обяснявате фирма/ВиК/да работи с 70% загуби.Това го няма никъде в световната икономика.От както Б.Б.създаде ВиК холдинга под уж за по добро управление,а всъщност за по лесно крадене при водните проекти/до тогава се договаряше с 28 области директори на ВиК дружества ,а сега само с шефа на холдинга/.Историята и практиката го е доказала че мащабните обществени услуги трябва да ги командва и отговаря за тях кмета/респективно общината/които са изборни.Останалото е крадене на държавно ниво без контрол.В момента 70% от ВиК дружествата ограбват здраво населението.Има няколко общински дружества където не е така,но са подложени на силен е рекет от държавата .

    15:14 07.08.2026

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