Прокуратурата: Ръководни служители на ВиК-Бургас са участвали в схема с водомери

Разследването срещу ВиК - Бургас разкри схема за манипулиране на водомери.
Според Окръжната прокуратура техническо лице е оказвало въздействие върху отчетността им, като е занижавало реално отчетеното потребление на вода.
По данни на обвинението средствата, получени от схемата, са били предавани на четвърти участник, който се намира извън страната.
По случая за срок до 48 часа са задържани трима обвиняеми, сред които двама ръководни служители на ВиК – Бургас и техническото лице.
Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.
Прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“ за трима от обвиняемите, предава БНТ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:09 07.08.2026
2 Най крадливото племе на света
Коментиран от #11
11:12 07.08.2026
3 Сумите от кражбите били ...
Сещам се за "кофчежника" Таки!!!
Разбирай в прав текст , Пеевски и Борисов!!!!
Коментиран от #6
11:12 07.08.2026
4 студент
Коментиран от #15
11:17 07.08.2026
5 има ли нещо в бегето
11:17 07.08.2026
6 Сещаш се ,
До коментар #3 от "Сумите от кражбите били ...":ама не ти е много ясно !Тези са назначени от Денков !
Коментиран от #10
11:18 07.08.2026
7 Чума
11:25 07.08.2026
8 Парпърляк
11:25 07.08.2026
9 И в новата лудост
11:28 07.08.2026
10 Не е тайна че "ВИК"- та са...
До коментар #6 от "Сещаш се ,":нищо повече от "гласоподавателни секций", на Банкера от Банкя и Феномена!
"Назчени от Денков",... та колко време Денков е бил в Управлението
на" ВИК" , ... от последните 20 години...???
Не се вързва ... твоята хипотеза!
Има една фирма ..."Водстрой" ,там е "заровено кучето"!!!
11:31 07.08.2026
11 Новичок
До коментар #2 от "Най крадливото племе на света":Българио, земя като една човешка длан! Къде побираш толкова крадлива сган!?.
Коментиран от #12
11:31 07.08.2026
12 Чума
До коментар #11 от "Новичок":Оригинала е - Земя, като обран бостан!
Началници крадливи, народ - , поставете правилната рима!
11:37 07.08.2026
13 Боруна Лом
11:42 07.08.2026
14 ЗА ВСИЧКИ НЕВЕРНИЦИ
11:43 07.08.2026
15 Боруна Лом
До коментар #4 от "студент":ТРЯБВА ДА СИ ДЪНКАН МАКЛАУД,НО И ТОГАВА НЕ Е СИГУРНО🤔
11:44 07.08.2026
16 Пико
15:14 07.08.2026