Коцето отпразнува грандиозно юбилея си с куп фолк звездите на морето (СНИМКИ)

Фолк любимецът Константин вдигна шумен и запомнящ се купон за своя 50-и рожден ден – точно в стила, който всички очакват от него! Празненството се вихри на специална сцена буквално на метри от морето, а атмосферата беше повече от нажежена, пише marica.bg.

Сред звездните гости блестяха имена като Галена, Софи Маринова и Илиян, които не пропуснаха да уважат юбиляра. В центъра на събитията беше и Ивка Бейбе, която щъкаше с микрофон и събираше горещи реакции директно от купона.

„Винаги съм казвала, че си една огромна душа! Бъди винаги така щур и щастлив“, разчувствано му пожела тя.

Но истински фурор направи поздравът на Илиян, който не спести нито хумор, нито емоция: „Това са просто 25 години опит… умножени по две! Добре дошъл в клуба на златните момчета!“

Наздравиците валяха една след друга, а купонът продължи до малките часове. Ако някой се е съмнявал – Коце показа, че на 50 може да си по-щур от всякога.