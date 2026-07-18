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Коцето отпразнува грандиозно юбилея си с куп фолк звездите на морето (СНИМКИ)

Коцето отпразнува грандиозно юбилея си с куп фолк звездите на морето (СНИМКИ)

18 Юли, 2026 17:39 878 5

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Сред звездните гости блестяха имена като Галена, Софи Маринова и Илиян

Коцето отпразнува грандиозно юбилея си с куп фолк звездите на морето (СНИМКИ) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолк любимецът Константин вдигна шумен и запомнящ се купон за своя 50-и рожден ден – точно в стила, който всички очакват от него! Празненството се вихри на специална сцена буквално на метри от морето, а атмосферата беше повече от нажежена, пише marica.bg.

Сред звездните гости блестяха имена като Галена, Софи Маринова и Илиян, които не пропуснаха да уважат юбиляра. В центъра на събитията беше и Ивка Бейбе, която щъкаше с микрофон и събираше горещи реакции директно от купона.

„Винаги съм казвала, че си една огромна душа! Бъди винаги така щур и щастлив“, разчувствано му пожела тя.

Но истински фурор направи поздравът на Илиян, който не спести нито хумор, нито емоция: „Това са просто 25 години опит… умножени по две! Добре дошъл в клуба на златните момчета!“

Наздравиците валяха една след друга, а купонът продължи до малките часове. Ако някой се е съмнявал – Коце показа, че на 50 може да си по-щур от всякога.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита Цветанова

    5 0 Отговор
    Коце ако ми купиш една рокля от алеса три дни плющене ще има на гръцкото море , помисли си може да ме намериш на Христо Ботев булеварда 🥳🥳🥳

    Коментиран от #4

    17:47 18.07.2026

  • 2 Бел джин

    4 1 Отговор
    Некой дали събра сутринта прахта от масите ?
    Хилядарка минимум.......!

    17:48 18.07.2026

  • 3 Бат Коце по прякор

    4 0 Отговор
    Шмъркан.

    17:53 18.07.2026

  • 4 Коце

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анита Цветанова":

    Защо ме излъга? Ходих да те търся и попаднах на едни двуметрови мъжаги в рокли.... Ох, ох.... Сега не мога да седна....

    Коментиран от #5

    17:54 18.07.2026

  • 5 Анита ескорт топмодел счетоводство

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коце":

    Прз деня съм счетоводителка вечерта компаньонка може да ме намериш на булевард Сливница , вземи си презервативи че болестите са повече от 10 🥳

    18:01 18.07.2026