Коцето отпразнува грандиозно юбилея си с куп фолк звездите на морето (СНИМКИ)

Фолк любимецът Константин вдигна шумен и запомнящ се купон за своя 50-и рожден ден – точно в стила, който всички очакват от него! Празненството се вихри на специална сцена буквално на метри от морето, а атмосферата беше повече от нажежена, пише marica.bg.
Сред звездните гости блестяха имена като Галена, Софи Маринова и Илиян, които не пропуснаха да уважат юбиляра. В центъра на събитията беше и Ивка Бейбе, която щъкаше с микрофон и събираше горещи реакции директно от купона.
„Винаги съм казвала, че си една огромна душа! Бъди винаги така щур и щастлив“, разчувствано му пожела тя.
Но истински фурор направи поздравът на Илиян, който не спести нито хумор, нито емоция: „Това са просто 25 години опит… умножени по две! Добре дошъл в клуба на златните момчета!“
Наздравиците валяха една след друга, а купонът продължи до малките часове. Ако някой се е съмнявал – Коце показа, че на 50 може да си по-щур от всякога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анита Цветанова
Коментиран от #4
17:47 18.07.2026
2 Бел джин
Хилядарка минимум.......!
17:48 18.07.2026
3 Бат Коце по прякор
17:53 18.07.2026
4 Коце
До коментар #1 от "Анита Цветанова":Защо ме излъга? Ходих да те търся и попаднах на едни двуметрови мъжаги в рокли.... Ох, ох.... Сега не мога да седна....
Коментиран от #5
17:54 18.07.2026
5 Анита ескорт топмодел счетоводство
До коментар #4 от "Коце":Прз деня съм счетоводителка вечерта компаньонка може да ме намериш на булевард Сливница , вземи си презервативи че болестите са повече от 10 🥳
18:01 18.07.2026