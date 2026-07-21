Министър Евтим Милошев поддържа здрава форма с планински преходи (СНИМКИ)

Министърът на културата Евтим Милошев демонстрира сериозна форма от скорошна разходка из Витоша - сигурен начин, по който политикът се грижи за здравето си. На прехода Милошев беше придружен от съпругата Христина, чиято форма също буди възхищение. Тя показа завидно тяло и изваяни плочки - плод от безкомпромисен режим и тренировки.



"Издръжливостта не е поза, а усилие. Важи и за сградите, и за хората", написа Евтим Милошев към снимките от планинската тренировка.

"Някога спирката "Бай Кръстьо" изглеждаше другояче. Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час. За всичко е нужна грижа - с мисъл и постоянство. Христина видимо е по-добрият пример", пише още той.

Милошев е прикачил и снимка от хронометъра си, който показва за колко време е изминал разстоянието си. За завършек министърът на културата благодари на треньора си:

"Благодаря на треньора ми Евгени Йорданов - Вуйчето, който някога ми преподаваше не само спорт, но и философия за живота", пише Милошев за спеца, работил някога за някога футболния гранд ЦСКА.