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Министър Евтим Милошев поддържа здрава форма с планински преходи (СНИМКИ)

Министър Евтим Милошев поддържа здрава форма с планински преходи (СНИМКИ)

21 Юли, 2026 12:58 608 10

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  • преход

Културният министър показа и времето, за което катери Витоша със съпругата си

Министър Евтим Милошев поддържа здрава форма с планински преходи (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на културата Евтим Милошев демонстрира сериозна форма от скорошна разходка из Витоша - сигурен начин, по който политикът се грижи за здравето си. На прехода Милошев беше придружен от съпругата Христина, чиято форма също буди възхищение. Тя показа завидно тяло и изваяни плочки - плод от безкомпромисен режим и тренировки.

"Издръжливостта не е поза, а усилие. Важи и за сградите, и за хората", написа Евтим Милошев към снимките от планинската тренировка.

"Някога спирката "Бай Кръстьо" изглеждаше другояче. Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час. За всичко е нужна грижа - с мисъл и постоянство. Христина видимо е по-добрият пример", пише още той.

Милошев е прикачил и снимка от хронометъра си, който показва за колко време е изминал разстоянието си. За завършек министърът на културата благодари на треньора си:

"Благодаря на треньора ми Евгени Йорданов - Вуйчето, който някога ми преподаваше не само спорт, но и философия за живота", пише Милошев за спеца, работил някога за някога футболния гранд ЦСКА.


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