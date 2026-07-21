Министър Евтим Милошев поддържа здрава форма с планински преходи (СНИМКИ)

Министърът на културата Евтим Милошев демонстрира сериозна форма от скорошна разходка из Витоша - сигурен начин, по който политикът се грижи за здравето си. На прехода Милошев беше придружен от съпругата Христина, чиято форма също буди възхищение. Тя показа завидно тяло и изваяни плочки - плод от безкомпромисен режим и тренировки.
"Издръжливостта не е поза, а усилие. Важи и за сградите, и за хората", написа Евтим Милошев към снимките от планинската тренировка.
"Някога спирката "Бай Кръстьо" изглеждаше другояче. Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час. За всичко е нужна грижа - с мисъл и постоянство. Христина видимо е по-добрият пример", пише още той.
Милошев е прикачил и снимка от хронометъра си, който показва за колко време е изминал разстоянието си. За завършек министърът на културата благодари на треньора си:
"Благодаря на треньора ми Евгени Йорданов - Вуйчето, който някога ми преподаваше не само спорт, но и философия за живота", пише Милошев за спеца, работил някога за някога футболния гранд ЦСКА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:00 21.07.2026
2 Механик
13:05 21.07.2026
3 Сила
Планинския вятър да развява тупето му ...?!?
13:07 21.07.2026
4 Запознат
13:09 21.07.2026
5 Зловещо
13:11 21.07.2026
6 тъп полицай
13:19 21.07.2026
7 Тоз
13:25 21.07.2026
8 Направо
13:26 21.07.2026
9 Тебе трябва ДАНС да те разследват
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Задето разпространяваш неверни слухове!
13:33 21.07.2026
10 Гунчо
13:46 21.07.2026