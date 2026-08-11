Българска формула за борба с махмурлука държи накрак "Ибиса на Балканите"

Българи намериха начин да поддръжат купона до сутринта, и то без главоболия и безпаметност. Те “захраниха” със специални коктейли и шотове против махмурлук целия фестивален град NIBIRU – новата лятна дестинация на Черноморието, наричана вече “Ибиса на Балканите”. Това е фестивален град, който се разпростира върху 1,6 милиона квадратни метра площ и ще предлага напълно нов модел за развитие на туризма, фестивалите и развлеченията на румънското крайбрежие. Купоните там стартираха на 13.07. и ще продължат целия август.

И тъй като за да си част от това фестивално градче, трябва да имаш сили до сутринта, български предприемачи зареждат с оздравяващи коктейли и шотове празнуващите. Те съдържат формулата против махмурлук BuzzOver, която крепи чрез чудодейни съставки от природата, съчетани от научен екип така, че хем да бъдат вкусни, хем ефективни - никакво главоболие и липса на спомени и намаляване на вредата от токсините. Формулата, която спокойно може да се съчетава и с алкохол, но разбира се - умерено, може да държи накрак купонджиите чак до сутринта, без да ги лишава от насладата по време на тази изключителна екосистема от ентъртейнмънт, култура, спорт, ритейл, храна и изкуство, насочена към всички поколения.

Съставките на спасяващата българска формула правят така, че подпомагат енергийния метаболизъм, подобряват кръвообращението, стабилизира клетъчните мембрани, които са уязвими при употреба на алкохол и действат като природен антиоксидант, който зарежда защитните резерви на организма, като го подготвя да се справи с токсините.

Вълшебството на формулата се дължи на съдържанието на витамин С, екстракт от бял трън, цинк, магнезий, куркума, джинджифил и много други. Наскоро формулата бе част и от Beach Please - един от най-големите музикални фестивали.