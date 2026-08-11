Българска формула за борба с махмурлука държи накрак "Ибиса на Балканите"

Българи намериха начин да поддръжат купона до сутринта, и то без главоболия и безпаметност. Те “захраниха” със специални коктейли и шотове против махмурлук целия фестивален град NIBIRU – новата лятна дестинация на Черноморието, наричана вече “Ибиса на Балканите”. Това е фестивален град, който се разпростира върху 1,6 милиона квадратни метра площ и ще предлага напълно нов модел за развитие на туризма, фестивалите и развлеченията на румънското крайбрежие. Купоните там стартираха на 13.07. и ще продължат целия август.
И тъй като за да си част от това фестивално градче, трябва да имаш сили до сутринта, български предприемачи зареждат с оздравяващи коктейли и шотове празнуващите. Те съдържат формулата против махмурлук BuzzOver, която крепи чрез чудодейни съставки от природата, съчетани от научен екип така, че хем да бъдат вкусни, хем ефективни - никакво главоболие и липса на спомени и намаляване на вредата от токсините. Формулата, която спокойно може да се съчетава и с алкохол, но разбира се - умерено, може да държи накрак купонджиите чак до сутринта, без да ги лишава от насладата по време на тази изключителна екосистема от ентъртейнмънт, култура, спорт, ритейл, храна и изкуство, насочена към всички поколения.
Съставките на спасяващата българска формула правят така, че подпомагат енергийния метаболизъм, подобряват кръвообращението, стабилизира клетъчните мембрани, които са уязвими при употреба на алкохол и действат като природен антиоксидант, който зарежда защитните резерви на организма, като го подготвя да се справи с токсините.
Вълшебството на формулата се дължи на съдържанието на витамин С, екстракт от бял трън, цинк, магнезий, куркума, джинджифил и много други. Наскоро формулата бе част и от Beach Please - един от най-големите музикални фестивали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Филмарите
Коментиран от #4, #7
14:16 11.08.2026
2 Аз съм купил Бича Кръв,
Коментиран от #15
14:22 11.08.2026
3 Не ве, не Бича Кръв а
14:25 11.08.2026
4 няма да стане
До коментар #1 от "Филмарите":толкова бързо както беше едно време когато ревахте 45 години стигат времето е наше тогава се унищожаваше и беше лесно но сега трябва да се гради от нулата а това е непосилно за сегашните и власт имащи и новите поколения лешпери лентяи и наркомани…
Коментиран от #9, #10
14:28 11.08.2026
5 Е КВО
Коментиран от #13
14:31 11.08.2026
6 Аз си бичим шкембе
14:50 11.08.2026
7 Анджо
До коментар #1 от "Филмарите":Едно време се пиеше по време на работа и мен са ме лъгали. Сега не знам как е. Тия 45 години бяха пълна загуба за България. Стига сте хвалили тези проклети за България години.
15:00 11.08.2026
8 Лост
15:06 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Млъквай, червен δ0клук!
До коментар #4 от "няма да стане":36 години само рушихте от злоба! В Ада имат специално място за комунисти като вас!
15:09 11.08.2026
11 Мюмюн
15:21 11.08.2026
12 цоло
15:37 11.08.2026
13 Формулата е:
До коментар #5 от "Е КВО":Качествено образование, най-вече хуманитарно...
16:07 11.08.2026
14 По добро
18:25 11.08.2026
15 Абе
До коментар #2 от "Аз съм купил Бича Кръв,":Нема значение грешката, ела да ти натепам една инжекция с бяла кръв, и направо ще се ококориш от енергия! После само това ще пиеш!
18:31 11.08.2026