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Българска формула за борба с махмурлука държи накрак "Ибиса на Балканите"

Българска формула за борба с махмурлука държи накрак "Ибиса на Балканите"

11 Август, 2026 14:14 1 732 15

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  • buzzover-
  • алкохол

Вълшебството на формулата се дължи на съдържанието на витамин С, екстракт от бял трън, цинк, магнезий, куркума, джинджифил и много други

Българска формула за борба с махмурлука държи накрак "Ибиса на Балканите" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българи намериха начин да поддръжат купона до сутринта, и то без главоболия и безпаметност. Те “захраниха” със специални коктейли и шотове против махмурлук целия фестивален град NIBIRU – новата лятна дестинация на Черноморието, наричана вече “Ибиса на Балканите”. Това е фестивален град, който се разпростира върху 1,6 милиона квадратни метра площ и ще предлага напълно нов модел за развитие на туризма, фестивалите и развлеченията на румънското крайбрежие. Купоните там стартираха на 13.07. и ще продължат целия август.

И тъй като за да си част от това фестивално градче, трябва да имаш сили до сутринта, български предприемачи зареждат с оздравяващи коктейли и шотове празнуващите. Те съдържат формулата против махмурлук BuzzOver, която крепи чрез чудодейни съставки от природата, съчетани от научен екип така, че хем да бъдат вкусни, хем ефективни - никакво главоболие и липса на спомени и намаляване на вредата от токсините. Формулата, която спокойно може да се съчетава и с алкохол, но разбира се - умерено, може да държи накрак купонджиите чак до сутринта, без да ги лишава от насладата по време на тази изключителна екосистема от ентъртейнмънт, култура, спорт, ритейл, храна и изкуство, насочена към всички поколения.

Съставките на спасяващата българска формула правят така, че подпомагат енергийния метаболизъм, подобряват кръвообращението, стабилизира клетъчните мембрани, които са уязвими при употреба на алкохол и действат като природен антиоксидант, който зарежда защитните резерви на организма, като го подготвя да се справи с токсините.

Българска формула за борба с махмурлука държи накрак "Ибиса на Балканите"

Вълшебството на формулата се дължи на съдържанието на витамин С, екстракт от бял трън, цинк, магнезий, куркума, джинджифил и много други. Наскоро формулата бе част и от Beach Please - един от най-големите музикални фестивали.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филмарите

    12 4 Отговор
    Ние от 36 години сме в махморлук, защото 36 години празноглавието се издигаше в култ с всички средства, "медии", форуми.... 36 години стигат, стигат - времето е наше, наше!

    Коментиран от #4, #7

    14:16 11.08.2026

  • 2 Аз съм купил Бича Кръв,

    3 4 Отговор
    🤣❤️🇧🇬, за повече Червени Кръвни тела, и за тонус, Алкохолът е от Дявола, не посягайте към Ракия и др.,🤣❤️🇧🇬

    Коментиран от #15

    14:22 11.08.2026

  • 3 Не ве, не Бича Кръв а

    2 2 Отговор
    Билкова Кръв, на Floradix.🤣❤️🇧🇬

    14:25 11.08.2026

  • 4 няма да стане

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Филмарите":

    толкова бързо както беше едно време когато ревахте 45 години стигат времето е наше тогава се унищожаваше и беше лесно но сега трябва да се гради от нулата а това е непосилно за сегашните и власт имащи и новите поколения лешпери лентяи и наркомани…

    Коментиран от #9, #10

    14:28 11.08.2026

  • 5 Е КВО

    11 2 Отговор
    ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО.КАК ПЪК НЯКОЙ НЕ ОТКРИ ФОРМУЛА ЗА БОРБА С МАСОВАТА ПРОСТОТИЯ ?

    Коментиран от #13

    14:31 11.08.2026

  • 6 Аз си бичим шкембе

    6 1 Отговор
    С бира.

    14:50 11.08.2026

  • 7 Анджо

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Филмарите":

    Едно време се пиеше по време на работа и мен са ме лъгали. Сега не знам как е. Тия 45 години бяха пълна загуба за България. Стига сте хвалили тези проклети за България години.

    15:00 11.08.2026

  • 8 Лост

    2 1 Отговор
    Че аз навремето без такива гевезелъци си пиех до сутринта,после спях 2 часа и бях кукуряк.Част от коктейлите които пиех бяха шест халби зелена бира-един голям джин,малка мента,спрайт и лимон.С джина не се изпотяваш,от ментата имаш свежест и студенина в устата.

    15:06 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Млъквай, червен δ0клук!

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "няма да стане":

    36 години само рушихте от злоба! В Ада имат специално място за комунисти като вас!

    15:09 11.08.2026

  • 11 Мюмюн

    4 0 Отговор
    шкембе-чорба ли ще изнасят?

    15:21 11.08.2026

  • 12 цоло

    3 0 Отговор
    знаем ги тия шотове,ма не са баш питиета

    15:37 11.08.2026

  • 13 Формулата е:

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е КВО":

    Качествено образование, най-вече хуманитарно...

    16:07 11.08.2026

  • 14 По добро

    2 0 Отговор
    От зелева чорба с праз лук чесън и сок от цвекло 🫜 няма

    18:25 11.08.2026

  • 15 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм купил Бича Кръв,":

    Нема значение грешката, ела да ти натепам една инжекция с бяла кръв, и направо ще се ококориш от енергия! После само това ще пиеш!

    18:31 11.08.2026