Ивайла Бакалова се раздели с бизнесмена Веселин Денков

Една от най-коментираните двoйки у нас тихомълком се е разпаднала. Бившата Мис България Ивайла Бакалова и бизнесменът Веселин Денков, по-известен като Весо Брадата, са сложили край на връзката си, научи „Уикенд” от сигурни източници. Тя не са заедно от близо два месеца, макар че не са обявили официално раздялата си.

Новината идва като изненада за мнозина, тъй като доскоро Ивайла и Веселин демонстрираха стабилни отношения и изглеждаха като щастливо семейство.

Любовта им премина през редица изпитания, а през декември 2022 г. станаха родители на малката Вяра – дете, което и двамата определят като истинско чудо.

Близки до Ивайла Бакалова издават, че през последните седмици отношенията ѝ с Весо окончателно са се разпаднали. Каква точно е причината за раздялата, засега не е известно. Не е ясно дали има намесен трети човек. По-скоро става дума за постепенно отчуждение след години напрежение и тежки житейски изпитания.

Напоследък съдбата определено не е благосклонна към Ивайла. Освен че преживява болезнена раздяла, тя премина и през сериозно изпитание, свързано със здравето ѝ.

Преди дни бившата миска разкри, че е претърпяла спешна операция заради остър апендицит. Запознати твърдят, че Весо Брадата не е бил до нея в този труден момент. Причината за спешната хоспитализация вече е известна – лекарите диагностицирали остро състояние което наложило незабавна хирургична намеса.

С Весо Брадата Ивайла Бакалова се запознава в Дубай, където прекара няколко години. Доста време двамата пазеха връзката си далеч от общественото внимание. Любовта им остана тайна, докато бизнесменът приключваше предишния си брак. Чак след това Бакалова отново се върна в България като официална половинка на Брадата.

През есента на 2020 г. двойката попада в центъра на шумен скандал. Ивайла и Веселин са арестувани на ГКПП „Калотина”. Бакалова е освободена бързо, но Денков прекарва около 9 месеца в ареста.

Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за рекет и изнудване, а по-късно и за осигуряване на средства за убийството на бизнесдамата Станка Марангозова. През април 2025 г. обвинението за участие и ръководене на организирана престъпна група е окончателно оттеглено.

Съдбата обаче поднася на Весо и Ивайла и най-големия подарък – дъщеря им Вяра. Те дълго време мечтаят за дете преди Бакалова да забременее. Точно когато започват да губят надежда, тя си прави астрологична прогноза, според която ясно се вижда, че ще станат родители на момиченце.

Пътят до Вяра никак не е лесен. Детето е заченато чрез ин витро процедура в Турция, която се оказва успешна още при първия опит. В началото лекарите установяват два ембриона, но впоследствие единият престава да се развива заради т.нар. синдром на изчезващия близнак.

Малката Вяра се ражда през декември 2022 г. Ивайла успява да крие бременността си почти до самото раждане. Детето носи първата буква от името на баща си. То е първо за Денков, но за Бакалова е втора дъщеря. Голямата ѝ наследница Рая Гайтанска е от връзката ѝ с Румен Гайтански – Вълка и в момента следва висше образование в чужбина.

След години тайна любов, шумни скандали, съдебни битки, тежки здравословни изпитания и мечтаното раждане на общото им дете, отношенията между Ивайла и Веселин са останали в миналото. Дали раздялата е окончателна или двамата ще намерят път един към друг, засега не е ясно. Самите те не коментират случващото се.