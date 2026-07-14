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Ивайла Бакалова се раздели с бизнесмена Веселин Денков

Ивайла Бакалова се раздели с бизнесмена Веселин Денков

14 Юли, 2026 11:31 1 558 11

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  • веселин денков-
  • весо брадата-
  • раздяла-
  • двойка

Двойката се е разделила тихомълком преди близо два месеца

Ивайла Бакалова се раздели с бизнесмена Веселин Денков - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-коментираните двoйки у нас тихомълком се е разпаднала. Бившата Мис България Ивайла Бакалова и бизнесменът Веселин Денков, по-известен като Весо Брадата, са сложили край на връзката си, научи „Уикенд” от сигурни източници. Тя не са заедно от близо два месеца, макар че не са обявили официално раздялата си.

Новината идва като изненада за мнозина, тъй като доскоро Ивайла и Веселин демонстрираха стабилни отношения и изглеждаха като щастливо семейство.

Любовта им премина през редица изпитания, а през декември 2022 г. станаха родители на малката Вяра – дете, което и двамата определят като истинско чудо.

Близки до Ивайла Бакалова издават, че през последните седмици отношенията ѝ с Весо окончателно са се разпаднали. Каква точно е причината за раздялата, засега не е известно. Не е ясно дали има намесен трети човек. По-скоро става дума за постепенно отчуждение след години напрежение и тежки житейски изпитания.

Напоследък съдбата определено не е благосклонна към Ивайла. Освен че преживява болезнена раздяла, тя премина и през сериозно изпитание, свързано със здравето ѝ.

Преди дни бившата миска разкри, че е претърпяла спешна операция заради остър апендицит. Запознати твърдят, че Весо Брадата не е бил до нея в този труден момент. Причината за спешната хоспитализация вече е известна – лекарите диагностицирали остро състояние което наложило незабавна хирургична намеса.

С Весо Брадата Ивайла Бакалова се запознава в Дубай, където прекара няколко години. Доста време двамата пазеха връзката си далеч от общественото внимание. Любовта им остана тайна, докато бизнесменът приключваше предишния си брак. Чак след това Бакалова отново се върна в България като официална половинка на Брадата.

През есента на 2020 г. двойката попада в центъра на шумен скандал. Ивайла и Веселин са арестувани на ГКПП „Калотина”. Бакалова е освободена бързо, но Денков прекарва около 9 месеца в ареста.

Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за рекет и изнудване, а по-късно и за осигуряване на средства за убийството на бизнесдамата Станка Марангозова. През април 2025 г. обвинението за участие и ръководене на организирана престъпна група е окончателно оттеглено.

Съдбата обаче поднася на Весо и Ивайла и най-големия подарък – дъщеря им Вяра. Те дълго време мечтаят за дете преди Бакалова да забременее. Точно когато започват да губят надежда, тя си прави астрологична прогноза, според която ясно се вижда, че ще станат родители на момиченце.

Пътят до Вяра никак не е лесен. Детето е заченато чрез ин витро процедура в Турция, която се оказва успешна още при първия опит. В началото лекарите установяват два ембриона, но впоследствие единият престава да се развива заради т.нар. синдром на изчезващия близнак.

Малката Вяра се ражда през декември 2022 г. Ивайла успява да крие бременността си почти до самото раждане. Детето носи първата буква от името на баща си. То е първо за Денков, но за Бакалова е втора дъщеря. Голямата ѝ наследница Рая Гайтанска е от връзката ѝ с Румен Гайтански – Вълка и в момента следва висше образование в чужбина.

След години тайна любов, шумни скандали, съдебни битки, тежки здравословни изпитания и мечтаното раждане на общото им дете, отношенията между Ивайла и Веселин са останали в миналото. Дали раздялата е окончателна или двамата ще намерят път един към друг, засега не е ясно. Самите те не коментират случващото се.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде бе фаттки

    15 1 Отговор
    Какво ни интересува живота на ххорвите! Заразяла го е, защото е свършил кинтите - това е толкоз просто и логично. Друг баллък обаче надали ще хване, тази небедена миска. Платена от вече не помня кой да стане такава. Леглото й има дълга история, като на кушетката на маман от лъвов мост.

    11:36 14.07.2026

  • 2 Ауууу

    10 0 Отговор
    Направо да ти се скъса сърцето. Но не всеки уолет по света е разтеглив и бездънен, като на кумчо фактически.

    11:36 14.07.2026

  • 3 Исторически парк

    13 0 Отговор
    Щото му свършиха парите

    11:37 14.07.2026

  • 4 един

    10 1 Отговор
    жалко, много ми харесваше как го защитава , докато той беше в затвора ! И апендицит не е тежък медицински проблем

    11:37 14.07.2026

  • 5 "Момата"

    12 0 Отговор
    ще търси нов чичко паричко и нови "прикачения"...

    11:38 14.07.2026

  • 6 Тя затова

    13 0 Отговор
    ли се върна към Дубай ?

    11:39 14.07.2026

  • 7 Кобра Кай 🥋

    8 0 Отговор
    След десетките си участия при наркомана Цанов фен на бдсм, и Бакалова и цанов ми станаха нетърпимо противни противни. Тоя повтаря всяка дума по два пъти два пъти.

    А тая е много веща във клюките за висок клас ескорт момичета, работещи със политици. Интересно тя какво е правила в Дубай и какво е работела преди Весо, за да си позволи пътувания/почивки...

    Коментиран от #10

    11:41 14.07.2026

  • 8 Са7аноели7а

    6 2 Отговор
    Ех, ако мъжете можеха да забременяват... Засега само тези от "елита" успяват...

    11:43 14.07.2026

  • 9 то у нас един брак е 20г . после

    0 3 Отговор
    край . много от модата и конкурсите бяха в схеми за любов още през 2012 година . сега след 14 години с какво си докарват пари . а дете расло без баща става лошо като порасне . имаше една дето мушкала баба си 27 пъти . шизофренна болест . в дубай сега пак е хубаво . в софето по трудно си хващат партньори . има много мангасарци и застарели хора . интересна тема . хората с прякори винаги са в някакви събития . 9 месеца писаха кат шизофреници някакви лоши екшъни и тежки смърти и самоубийства наркотици и нищо .

    11:43 14.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.