Ивайла Бакалова пусна плашещо ВИДЕО със системи от болницата

Носителката на титлата „Мис България 2001“ Ивайла Бакалова е постъпила по спешност в болница, показа самата тя с видео, на което е на системи в социалните мрежи.

Моделът разказа, че е получила бърза и навременна помощ от екипа на Спешното отделение на Военномедицинска академия без да уточнява за какво, като специално благодари на лекуващия лекар д-р Стефанов. По думите ѝ професионализмът и човечността на медиците са изиграли ключова роля за стабилизирането ѝ в критичен момент.

„Благодарение на вашата бърза реакция, висок професионализъм и човечност получих най-важното – още един шанс да бъда тук“, пише Ивайла Бакалова с признание.

В своята публикация тя изрази благодарност и към целия медицински екип и отправя пожелания за здраве и сили към всички, които работят в спешната помощ. Според нея тяхната работа заслужава огромно обществено уважение, тъй като те ежедневно се борят за човешки животи.

Към публикацията са добавени и различни снимки и видеа, включително кадри от болничната среда, както и лични моменти от възстановяването ѝ. На част от тях Ивайла Бакалова е на болнично легло и на системи, но въпреки това изглежда в стабилно състояние и дори се усмихва.

Хубавицата подчертава, че преживяването е било силно емоционално и е преобърнало гледната ѝ точка за крехкостта на човешкия живот.

"След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява.", написа тя.