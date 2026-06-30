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Ивайла Бакалова пусна плашещо ВИДЕО със системи от болницата

Ивайла Бакалова пусна плашещо ВИДЕО със системи от болницата

30 Юни, 2026 12:31 867 9

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  • системи

Бившата Мис България сподели, че е влязла в болница по спешност

Ивайла Бакалова пусна плашещо ВИДЕО със системи от болницата - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата „Мис България 2001“ Ивайла Бакалова е постъпила по спешност в болница, показа самата тя с видео, на което е на системи в социалните мрежи.

Моделът разказа, че е получила бърза и навременна помощ от екипа на Спешното отделение на Военномедицинска академия без да уточнява за какво, като специално благодари на лекуващия лекар д-р Стефанов. По думите ѝ професионализмът и човечността на медиците са изиграли ключова роля за стабилизирането ѝ в критичен момент.

„Благодарение на вашата бърза реакция, висок професионализъм и човечност получих най-важното – още един шанс да бъда тук“, пише Ивайла Бакалова с признание.

В своята публикация тя изрази благодарност и към целия медицински екип и отправя пожелания за здраве и сили към всички, които работят в спешната помощ. Според нея тяхната работа заслужава огромно обществено уважение, тъй като те ежедневно се борят за човешки животи.

Към публикацията са добавени и различни снимки и видеа, включително кадри от болничната среда, както и лични моменти от възстановяването ѝ. На част от тях Ивайла Бакалова е на болнично легло и на системи, но въпреки това изглежда в стабилно състояние и дори се усмихва.

Хубавицата подчертава, че преживяването е било силно емоционално и е преобърнало гледната ѝ точка за крехкостта на човешкия живот.

"След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява.", написа тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без увъртания

    12 1 Отговор
    Като мъж ще кажа, че лично на мен, това лице винаги ми е изглеждало плашещо! И още по без увъртания - грозновата!

    12:35 30.06.2026

  • 2 Без име

    10 0 Отговор
    Намери начин да напомни за себе си.

    12:37 30.06.2026

  • 3 Сталин

    10 1 Отговор
    Инцидент с вибратора????

    12:37 30.06.2026

  • 4 ивайла мирчева

    11 0 Отговор
    и аз съм на системи

    12:37 30.06.2026

  • 5 Баровец

    11 0 Отговор
    Всички кифли ходят е точно на този плаж, за да се снимат точно така! А на Малдивите ли, на Сейшелите ли беше, има една палма, която наричаме палмата на кифлите! На опашка се редят да се изтягат на нея, защото е полегнала!

    12:39 30.06.2026

  • 6 Кое е

    7 1 Отговор
    плашещо ? Че е отишла да ѝ вкарат витамини ?!

    12:41 30.06.2026

  • 7 Коста

    6 2 Отговор
    Преди няколко дни пуснах не толкова плашещо видео в 🐹 аз и една украинка без гащи се мъчи да го изяде цел.

    Коментиран от #9

    12:43 30.06.2026

  • 8 бушприт

    3 0 Отговор
    Ивайла Бакалова е постъпила по спешност в болница,и е на системи.Видеото не е на системи,а Ивайла.

    12:52 30.06.2026

  • 9 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Що ми джавкате минуси се? Завиждате а? Завиждайте!!! :)

    12:52 30.06.2026