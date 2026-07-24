Дъщерята на Том Круз се готви за актьорския си дебют в Шекспировия "Сън в лятна нощ"

Сури Круз, дъщерята на холивудските актьори Том Круз и Кейти Холмс, се насочва към професионална сценична кариера. 20-годишната студентка ще участва в „Midsummer!“, съвременна адаптация на комедията „Сън в лятна нощ“ от Уилям Шекспир, съобщава Page Six.

Постановката е подготвена от студенти от Училището по драматични изкуства към университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг, където Сури Круз изучава музикален театър. Официалната страница на спектакъла все още не посочва отделните роли и не публикува пълен актьорски състав.

„Midsummer!“ е 90-минутна модерна интерпретация на една от най-популярните пиеси на Уилям Шекспир. Предварителните представления ще се състоят на 31 юли и 1 август в студиото „Пиърс“ към Trust Arts Education Center в Питсбърг. След това продукцията ще бъде представена на фестивала Edinburgh Festival Fringe в Шотландия.

Suri Cruise to star in iconic Shakespeare play as college major is revealed https://t.co/IvSg3K461C pic.twitter.com/1HG6zNbz3v — New York Post (@nypost) July 23, 2026

Адаптацията е дело на носителя на награда „Тони“ Джеф Уити, известен с работата си по мюзикъла „Avenue Q“, а режисьор е Ким Уайлд. Спектакълът обединява 19 студенти от „Карнеги Мелън“ и е част от отбелязването на 125-годишнината на университета.

По-рано се предполагаше, че Сури Круз може да изучава мода, но последните ѝ сценични участия показват ясен интерес към актьорството и музикалния театър.

През март 2026 г. тя изигра персонажа Ейнджъл в сценично четене на пиесата „Cosmic Microwave Background“ в театъра New Hazlett в Питсбърг. Сури Круз участва и в университетската разработка на мюзикъла „Atlantic“, където в официалната програма е представена под името Сури Ноел.

Преди да постъпи в „Карнеги Мелън“, Сури учи в нюйоркската гимназия за музикални и сценични изкуства „Фиорело Ла Гуардия“. В последните си години там тя играе Филоклея в мюзикъла „Head Over Heels“ и Мортиша Адамс в „The Addams Family: A New Musical“.

По време на дипломирането си през 2024 г. младата актриса е записана като Сури Ноел, а не Сури Круз. Ноел е второто име на майка ѝ Кейти Холмс. Не е потвърдено дали промяната е направена по законов ред, или става дума единствено за сценично име.

Американската актриса и режисьор Кейти Холмс публично е подкрепяла творческите занимания на дъщеря си. Сури Круз изпълни песента върху началните надписи на филма „Alone Together“ от 2022 г. и участва с вокали и в продукцията „Rare Objects“ от 2023 г., режисирана от Кейти Холмс.

Кейти Холмс по-рано заяви, че харесва възможността да работи с дъщеря си в безопасна и творческа среда. Актрисата, позната от сериала „Кръгът на Доусън“, отглежда Сури основно в Ню Йорк след развода си с филмовата звезда Том Круз през 2012 г.

Медийни публикации от години твърдят, че отношенията между Том Круз и дъщеря му са дистанцирани. Нито актьорът от поредиците „Мисията невъзможна“ и „Топ Гън“, нито Сури Круз са коментирали подробно публично настоящите си отношения.