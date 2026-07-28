Поли Генова си наду устните с хиалурон (ВИДЕО)

Поп звездата Поли Генова реши да се подложи на значителна промяна във външния си вид, въпреки че досега разчиташе на естествения си чар и красота. Изпълнителката, която през годините винаги е демонстрирала естествена визия и е избягвала драстичните разкрасителни процедури, все пак е последвала една от най-популярните естетични тенденции.

На последните ѝ кадри в социалните мрежи устните ѝ изглеждат значително по-обемни от обичайното, което породи коментари, че най-вероятно е прибегнала до инжекциите с хиалуронова киселина. Феновете ѝ веднага забелязаха промяната и колко неестествено стои тя на свежото лице на Поли.

Новата визия идва само няколко месеца след като една от най-успешните ни представителки на Евровизия направи едно от най-искрените си признания. Певицата разказа, че след раждането на второто си дете е изпаднала в тежка депресия ​- период, който определя като един от най-трудните в живота си. За щастие, с помощта на психолог и продължителна терапия е успяла да се пребори със състоянието и сега се завръща ударно към музиката.

Поли Генова споделя, че вече се чувства добре и отново се радва на семейството си и на работата си. Може би промяната във външния ѝ вид е свързана с новия етап в живота или просто е временен експеримент.