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Поли Генова си наду устните с хиалурон (ВИДЕО)

Поли Генова си наду устните с хиалурон (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 16:31 1 363 15

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  • хиалурон-
  • устни-
  • уголемяване на устните

Певицата се завърна към правенето на музика, а с това яхна и вълната на суетата

Поли Генова си наду устните с хиалурон (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Поли Генова реши да се подложи на значителна промяна във външния си вид, въпреки че досега разчиташе на естествения си чар и красота. Изпълнителката, която през годините винаги е демонстрирала естествена визия и е избягвала драстичните разкрасителни процедури, все пак е последвала една от най-популярните естетични тенденции.

На последните ѝ кадри в социалните мрежи устните ѝ изглеждат значително по-обемни от обичайното, което породи коментари, че най-вероятно е прибегнала до инжекциите с хиалуронова киселина. Феновете ѝ веднага забелязаха промяната и колко неестествено стои тя на свежото лице на Поли.

Новата визия идва само няколко месеца след като една от най-успешните ни представителки на Евровизия направи едно от най-искрените си признания. Певицата разказа, че след раждането на второто си дете е изпаднала в тежка депресия ​- период, който определя като един от най-трудните в живота си. За щастие, с помощта на психолог и продължителна терапия е успяла да се пребори със състоянието и сега се завръща ударно към музиката.

Поли Генова споделя, че вече се чувства добре и отново се радва на семейството си и на работата си. Може би промяната във външния ѝ вид е свързана с новия етап в живота или просто е временен експеримент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    19 0 Отговор
    Все пак девойката трябва да има някакъв доход

    16:34 28.07.2026

  • 2 Конспиратор

    5 16 Отговор
    Що пък да не ги надува, да не би да ви е искала заем или разрешение за това.

    16:34 28.07.2026

  • 3 а и ти миче да внимаваш

    8 1 Отговор
    да не си надуеш устните с хиалурон
    че кой ще ни готви пълнежите

    16:35 28.07.2026

  • 4 любопитко

    15 1 Отговор
    Кои устни по точно?

    16:38 28.07.2026

  • 5 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    21 0 Отговор
    Това момиче Беше красиво ....

    16:39 28.07.2026

  • 6 Ханс Дитрих

    13 2 Отговор
    Така по хубаво уплатнява свирката. Чудесно ! Честито на печелившите!

    Коментиран от #11

    16:45 28.07.2026

  • 7 И Поли Генова

    17 0 Отговор
    изпростя като колежките си

    16:47 28.07.2026

  • 8 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор
    Бонбон 😁😁😁

    Коментиран от #15

    16:51 28.07.2026

  • 9 БАДЖО

    5 1 Отговор
    А НА МЕН Г€Н€РАЛ Д€$И МИ ГО НА ДУУУ С У$Т НИ! :))
    ПИТАМ Я :
    -ЗАЩО НЕ СИ СЛОЖИШ СИЛИКОН, ДА УГОЛ€МИШ "БАЛКОН"?
    -НЕ МИ ДАВА КАР МА ЗЪ ГАЛ ФОН...!

    16:54 28.07.2026

  • 10 МП4

    1 2 Отговор
    Много комплексирана жена , не е до устните ,просто е злобна и комплексирана : )

    17:02 28.07.2026

  • 11 НЕГРАМОТНО ПОКОЛЕНИЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ханс Дитрих":

    Пише се уплЪтнява - идва от плЪтен. Ама кой да учи.

    17:03 28.07.2026

  • 12 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Следва песента : "Я надуй дядо кавала"

    17:03 28.07.2026

  • 13 Хмм

    1 1 Отговор
    навремето в Бон-бон имаше момиче Деница, което пееше по-хубаво от нея

    17:33 28.07.2026

  • 14 Здрасти

    3 0 Отговор
    И то за свирки си мисли. Инструмент в мъжки ръце са тея убустници. Определено за да си сложиш нещо подобно трябва да си повреден нещо в главата. И не е нужно да си психолог за да го знаеш това.

    17:53 28.07.2026

  • 15 ГРЕСИРАН КРАВАРНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гресирана ватенка":

    ПО ТОЧНО НЕ ВАТЕНКА . ( аМЕРИКАНСКА МЕЧТА ) СВРЪХ ПЕЧАТ НА ДОЛАРИ

    18:12 28.07.2026