Поли Генова си наду устните с хиалурон (ВИДЕО)

Поп звездата Поли Генова реши да се подложи на значителна промяна във външния си вид, въпреки че досега разчиташе на естествения си чар и красота. Изпълнителката, която през годините винаги е демонстрирала естествена визия и е избягвала драстичните разкрасителни процедури, все пак е последвала една от най-популярните естетични тенденции.
На последните ѝ кадри в социалните мрежи устните ѝ изглеждат значително по-обемни от обичайното, което породи коментари, че най-вероятно е прибегнала до инжекциите с хиалуронова киселина. Феновете ѝ веднага забелязаха промяната и колко неестествено стои тя на свежото лице на Поли.
Новата визия идва само няколко месеца след като една от най-успешните ни представителки на Евровизия направи едно от най-искрените си признания. Певицата разказа, че след раждането на второто си дете е изпаднала в тежка депресия - период, който определя като един от най-трудните в живота си. За щастие, с помощта на психолог и продължителна терапия е успяла да се пребори със състоянието и сега се завръща ударно към музиката.
Поли Генова споделя, че вече се чувства добре и отново се радва на семейството си и на работата си. Може би промяната във външния ѝ вид е свързана с новия етап в живота или просто е временен експеримент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
16:34 28.07.2026
2 Конспиратор
16:34 28.07.2026
3 а и ти миче да внимаваш
че кой ще ни готви пълнежите
16:35 28.07.2026
4 любопитко
16:38 28.07.2026
5 ЙЕЛОУ ТАКСИ
16:39 28.07.2026
6 Ханс Дитрих
Коментиран от #11
16:45 28.07.2026
7 И Поли Генова
16:47 28.07.2026
8 Гресирана ватенка
Коментиран от #15
16:51 28.07.2026
9 БАДЖО
ПИТАМ Я :
-ЗАЩО НЕ СИ СЛОЖИШ СИЛИКОН, ДА УГОЛ€МИШ "БАЛКОН"?
-НЕ МИ ДАВА КАР МА ЗЪ ГАЛ ФОН...!
16:54 28.07.2026
10 МП4
17:02 28.07.2026
11 НЕГРАМОТНО ПОКОЛЕНИЕ
До коментар #6 от "Ханс Дитрих":Пише се уплЪтнява - идва от плЪтен. Ама кой да учи.
17:03 28.07.2026
12 Сатана Z
17:03 28.07.2026
13 Хмм
17:33 28.07.2026
14 Здрасти
17:53 28.07.2026
15 ГРЕСИРАН КРАВАРНИК
До коментар #8 от "Гресирана ватенка":ПО ТОЧНО НЕ ВАТЕНКА . ( аМЕРИКАНСКА МЕЧТА ) СВРЪХ ПЕЧАТ НА ДОЛАРИ
18:12 28.07.2026