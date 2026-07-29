Личните данни на десетки холивудски звезди изтекоха от база на фестивала „Трибека“

Лична информация и кореспонденция, свързана с Анджелина Джоли, Дженифър Лорънс, Робърт де Ниро и други известни представители на киноиндустрията, е била открита в публично достъпни онлайн бази данни, асоциирани с филмовия фестивал „Трибека“.

Проблемът е установен от изследователя по киберсигурност Джеремая Фаулър, който съобщава, че няколко необезопасени бази са съдържали общо 666 369 записа от периода 2019–2026 г. Те не са били защитени с парола или криптиране и са можели да бъдат достигнати през интернет без специален достъп.

Сред файловете преобладавали маркетингови материали, изображения, прессъобщения, вътрешни документи и съдържание, използвано при организацията на фестивала. В отделна папка с над 13 500 контактни записа обаче присъствали имена, телефонни номера, имейл адреси и служебни координати, свързани с актьори, режисьори, продуценти и техни представители.

Освен американската актриса Анджелина Джоли сред споменатите имена са режисьорите Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола и Джордж Лукас, както и актьорите Дженифър Лорънс, Морган Фрийман, Рами Малек, Шарън Стоун и Майкъл Дъглас. Наличието на име в базата обаче не означава непременно, че са били разкрити личният телефон или домашният адрес на съответната знаменитост.

От „Трибека“ посочват, че повечето записи съдържали публични или служебни контакти на PR агенти, мениджъри, асистенти и други професионални представители. Организацията отрича твърденията, че домашни адреси и лични телефони на всички изброени звезди са били директно разкрити.

Джеремая Фаулър обаче отбелязва, че част от имейлите били регистрирани в общодостъпни услуги като Gmail, Yahoo и Hotmail, което допуска възможността сред тях да е имало и непублични адреси. В някои файлове се съдържала и техническа информация за използвани устройства, браузъри и софтуерни версии.

Според експерта подобни данни могат да бъдат използвани за целеви фишинг атаки, представяне от името на доверени лица и изпращане на заразени сценарии, договори или други файлове. Фаулър не е открил доказателства, че информацията действително е била изтеглена или използвана от киберпрестъпници, поради което случаят по-точно се определя като излагане на данни, а не като доказана хакерска атака.

Изследователят уведомил организаторите малко преди началото на фестивала през юни. Базите били премахнати от публичен достъп, а от компанията Tribeca Enterprises заявили, че разследват случая.

Фестивалът „Трибека“ е основан през 2002 г. от актьора Робърт де Ниро, продуцентката Джейн Розентал и Крейг Хаткоф като част от усилията за икономическо и културно възстановяване на Долен Манхатън след атентатите от 11 септември 2001 г. С времето форумът се разширява отвъд киното и включва телевизионни продукции, музика, игри и интерактивни формати.