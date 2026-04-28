Въпреки бойкотите над 1000 знаменитости подкрепиха участието на Израел в Евровизия 2026

Въпреки бойкотите над 1000 знаменитости подкрепиха участието на Израел в Евровизия 2026

28 Април, 2026 15:28 520 18

Няколко страни вече отказаха да участват в конкурса тази година заради участието на Израел

Въпреки бойкотите над 1000 знаменитости подкрепиха участието на Израел в Евровизия 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Над 1000 представители на развлекателна индустрия от цял свят застанаха зад отворено писмо в подкрепа на участието на Израел в Евровизия 2026, на фона на засилващи се призиви за бойкот и изключване на страната от надпреварата.

Инициативата, координирана от Creative Community for Peace, обединява актьори, музиканти и продуценти, които изразяват позиция срещу използването на културни събития като инструмент за политически натиск. Сред подписалите се открояват имена като Хелън Мирън, Мила Кунис, Ейми Шумър, Бой Джордж и Джийн Симънс.

В текста на писмото се подчертава, че конкурсът по своята същност е създаден като платформа за културен обмен и взаимно разбирателство чрез музика. Авторите предупреждават, че опитите за изолиране на участници на базата на национална принадлежност противоречат на основните принципи на събитието и рискуват да го превърнат в поле на политическо противопоставяне.

„Музиката има силата да обединява хората отвъд граници и конфликти. Артистите не трябва да бъдат наказвани заради произхода си“, се посочва в позицията, като се изразява и загриженост относно нарастващи тенденции към културна изолация.

Напрежението около тазгодишното юбилейно издание на Евровизия, което ще се проведе във Виена, остава да витае. През последните месеци редица артисти и обществени фигури призоваха за бойкот на конкурса или за ограничаване на участието на определени държави, което доведе до активни дебати в европейските медии и музикалната индустрия.

Според наблюдатели подобни инициативи от страна на водещи фигури в индустрията имат за цел да защитят автономията на културните платформи и да ограничат политизирането им. Организаторите на писмото подчертават, че събития като Евровизия следва да останат пространства за творчество, диалог и споделени ценности, а не средство за изключване.

Позицията изпраща ясен сигнал от значителна част от международната артистична общност, че културата трябва да функционира като мост между обществата, дори в условия на засилени геополитически напрежения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Израел печели, втора Бангарангата.

    15:29 28.04.2026

  • 2 Защо

    10 0 Отговор
    Разни говеда от зад океана, мучат за европейски конкурс?

    15:31 28.04.2026

  • 3 Лост

    10 0 Отговор
    А дайте и знаменитостите които не подкрепят Израел,че тук не видях много знаменитости.

    15:31 28.04.2026

  • 4 Бангата

    4 1 Отговор
    Снощи я рангах

    Коментиран от #8

    15:32 28.04.2026

  • 5 Австрийски акварелист

    6 1 Отговор
    Газ, газ, газ

    15:33 28.04.2026

  • 6 колориметър

    2 0 Отговор
    За знаменити тости не знам,ама тази хубавелка с дългата коса и бялото рокле ще я покрия с целувки!

    Коментиран от #9

    15:36 28.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Е какво - евреи се подписали да участват евреите! Трябва да се бойкотират и тия "звезди"
    Изключително нагла папаплач. Още повече изброените дето се "открояват" не са дори европейци
    Бойкот, докато не бъдат финансово унищожени

    15:39 28.04.2026

  • 8 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бангата":

    Ranga banga е циганска песен на пущунски език. Препратката с българското bangaranga.

    15:40 28.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "колориметър":

    Ти пък... малко хигиена имай!

    15:41 28.04.2026

  • 10 Володимир Зеленски, бивш президент

    4 0 Отговор
    "които изразяват позиция срещу използването на културни събития като инструмент за политически натиск."

    Значи, ако нещо е насочено срещу Русия, това е допустимо, но ако е насочено срещу Израел, така не може.

    15:41 28.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Странна работа, същите тези протестъри стояха мирно и тихо след изключването на Русия от конкурса...
    Просто факт, нищо лично.
    Фекалии.

    15:42 28.04.2026

  • 13 муцунка

    0 0 Отговор
    Командиранга

    15:44 28.04.2026

  • 14 нпо агент

    5 2 Отговор
    Така..стана интересно..а къде бяхте преди 4 години когато Русия била изключена не само от различни културни мероприятия но и от спорта..Против съм такава практика да се прилага, но малко не ли двулично цялата тази история..Израел трябва да учавства в конкурса..а другите държави..Иран, Русия..или са трета котегория..Очаквам същите знаменитости да се произнесат и за др. потърпевши от нацистка европа..на урсули..

    15:44 28.04.2026

  • 15 батвесо

    4 0 Отговор
    Да оставим настрана поразиите, които правят евреите в целия регион и десетките хиляди техни жертви, просто географски погледнато Израел е далеч от Европа и не виждам основание да участва в европейски конкурс.

    15:47 28.04.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    3 0 Отговор
    Тези 1000 бо.к.лука които са подкрепили ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ са подкрепили масовите убийства на деца бебета жени мъже момичета момчета ученици журналисти още десетки и стотици хиляди избити палестинци ливанци и от скоро 170 момиченца ученички в Иран заедно с тяхните учители ..
    ТЕЗИ 1000 БО.К.ЛУКА КОИТО СА ПОДКРЕПИЛИ ИЗРАЕЛ РЪЦЕТЕ СА ИМ НАПОЕНИ С КРЪВТА НА ДЕЦАТА И БЕБЕТАТА КОИТО БЯХА УБИТИ ОТ ИЗРАЕЛ

    15:55 28.04.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вече се знае и победителят. Можем да си спестим гледането.

    15:58 28.04.2026

  • 18 Първо, Израел НЕ Е в ЕВропа

    1 0 Отговор
    Защо Израел участва на европейски спортни състезания и
    културни мероприятия?

    15:59 28.04.2026