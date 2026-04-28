Въпреки бойкотите над 1000 знаменитости подкрепиха участието на Израел в Евровизия 2026

Над 1000 представители на развлекателна индустрия от цял свят застанаха зад отворено писмо в подкрепа на участието на Израел в Евровизия 2026, на фона на засилващи се призиви за бойкот и изключване на страната от надпреварата.

Инициативата, координирана от Creative Community for Peace, обединява актьори, музиканти и продуценти, които изразяват позиция срещу използването на културни събития като инструмент за политически натиск. Сред подписалите се открояват имена като Хелън Мирън, Мила Кунис, Ейми Шумър, Бой Джордж и Джийн Симънс.

В текста на писмото се подчертава, че конкурсът по своята същност е създаден като платформа за културен обмен и взаимно разбирателство чрез музика. Авторите предупреждават, че опитите за изолиране на участници на базата на национална принадлежност противоречат на основните принципи на събитието и рискуват да го превърнат в поле на политическо противопоставяне.

„Музиката има силата да обединява хората отвъд граници и конфликти. Артистите не трябва да бъдат наказвани заради произхода си“, се посочва в позицията, като се изразява и загриженост относно нарастващи тенденции към културна изолация.

Напрежението около тазгодишното юбилейно издание на Евровизия, което ще се проведе във Виена, остава да витае. През последните месеци редица артисти и обществени фигури призоваха за бойкот на конкурса или за ограничаване на участието на определени държави, което доведе до активни дебати в европейските медии и музикалната индустрия.

Според наблюдатели подобни инициативи от страна на водещи фигури в индустрията имат за цел да защитят автономията на културните платформи и да ограничат политизирането им. Организаторите на писмото подчертават, че събития като Евровизия следва да останат пространства за творчество, диалог и споделени ценности, а не средство за изключване.

Позицията изпраща ясен сигнал от значителна част от международната артистична общност, че културата трябва да функционира като мост между обществата, дори в условия на засилени геополитически напрежения.