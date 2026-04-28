Въпреки бойкотите над 1000 знаменитости подкрепиха участието на Израел в Евровизия 2026

Над 1000 представители на развлекателна индустрия от цял свят застанаха зад отворено писмо в подкрепа на участието на Израел в Евровизия 2026, на фона на засилващи се призиви за бойкот и изключване на страната от надпреварата.
Инициативата, координирана от Creative Community for Peace, обединява актьори, музиканти и продуценти, които изразяват позиция срещу използването на културни събития като инструмент за политически натиск. Сред подписалите се открояват имена като Хелън Мирън, Мила Кунис, Ейми Шумър, Бой Джордж и Джийн Симънс.
В текста на писмото се подчертава, че конкурсът по своята същност е създаден като платформа за културен обмен и взаимно разбирателство чрез музика. Авторите предупреждават, че опитите за изолиране на участници на базата на национална принадлежност противоречат на основните принципи на събитието и рискуват да го превърнат в поле на политическо противопоставяне.
„Музиката има силата да обединява хората отвъд граници и конфликти. Артистите не трябва да бъдат наказвани заради произхода си“, се посочва в позицията, като се изразява и загриженост относно нарастващи тенденции към културна изолация.
Напрежението около тазгодишното юбилейно издание на Евровизия, което ще се проведе във Виена, остава да витае. През последните месеци редица артисти и обществени фигури призоваха за бойкот на конкурса или за ограничаване на участието на определени държави, което доведе до активни дебати в европейските медии и музикалната индустрия.
Според наблюдатели подобни инициативи от страна на водещи фигури в индустрията имат за цел да защитят автономията на културните платформи и да ограничат политизирането им. Организаторите на писмото подчертават, че събития като Евровизия следва да останат пространства за творчество, диалог и споделени ценности, а не средство за изключване.
Позицията изпраща ясен сигнал от значителна част от международната артистична общност, че културата трябва да функционира като мост между обществата, дори в условия на засилени геополитически напрежения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 ДрайвингПлежър
Изключително нагла папаплач. Още повече изброените дето се "открояват" не са дори европейци
Бойкот, докато не бъдат финансово унищожени
15:39 28.04.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "Бангата":Ranga banga е циганска песен на пущунски език. Препратката с българското bangaranga.
9 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "колориметър":Ти пък... малко хигиена имай!
10 Володимир Зеленски, бивш президент
Значи, ако нещо е насочено срещу Русия, това е допустимо, но ако е насочено срещу Израел, така не може.
12 Тити на Кака
Просто факт, нищо лично.
Фекалии.
16 Истинско обещание 🇮🇷
ТЕЗИ 1000 БО.К.ЛУКА КОИТО СА ПОДКРЕПИЛИ ИЗРАЕЛ РЪЦЕТЕ СА ИМ НАПОЕНИ С КРЪВТА НА ДЕЦАТА И БЕБЕТАТА КОИТО БЯХА УБИТИ ОТ ИЗРАЕЛ
18 Първо, Израел НЕ Е в ЕВропа
културни мероприятия?
