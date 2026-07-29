40-годишната Ирина Шейк си хвана младо гадже баскетболна звезда (СНИМКИ)

Ирина Шейк и баскетболната звезда Девин Букър се оказаха в центъра на нова светска история, след като бяха забелязани заедно в Хамптънс. 40-годишният руски супермодел и 29-годишният гард на „Финикс Сънс“ са били засечени в ресторант и по-късно на парти, което породи предположения за романтична връзка.

Devin Booker and Irina Shayk were spotted together again in The Hamptons on Sunday 😶👀



(Via, @deuxmoiworld) pic.twitter.com/WpgxPxibTl — CantGuardBook (@CGBBURNER) July 28, 2026

Първите кадри бяха разпространени от клюкарския профил DeuxMoi. На тях се вижда мъж, разпознат като Букър, да напуска заведение в Ийст Хамптън. Според очевидци по-рано същия ден той е бил в компанията на Шейк. Ден по-късно двамата отново са били забелязани в едно и също нощно заведение.

Към момента нито моделът, нито баскетболистът са коментирали публично отношенията си. Поради това информацията остава в сферата на светските слухове, макар че някои американски издания твърдят, че двамата са се запознали чрез общи приятели преди няколко месеца.

Devin Booker was seen at Delilah’s Chase party alongside Irina Shayk.



The source claims Irina was frequently seen with Booker throughout the night and appeared to be “all over him.” However, the eyewitness also alleges that Booker was seen being affectionate with two other… pic.twitter.com/RtLirMtEMR — CantGuardBook (@CGBBURNER) July 27, 2026

Любопитство предизвиква и 11-годишната разлика във възрастта им, както и фактът, че и двамата имат връзки с едни от най-популярните имена в шоубизнеса и спорта.

Ирина Шейк е сред най-разпознаваемите модели в света. Родена е през 1986 г. в Русия, а международният ѝ пробив идва с появата на корицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue през 2011 г. През годините тя работи с водещи модни къщи като Versace, Givenchy, Burberry и Armani.

Личният ѝ живот също често попада в медийното внимание. Между 2010 и 2015 г. Шейк имаше връзка с Кристиано Роналдо. По-късно беше с актьора Брадли Купър, от когото има дъщеря Леа, родена през 2017 г. Двамата се разделиха през 2019 г., но продължават да споделят родителските грижи. През 2023 г. моделът беше свързвана и с бившата звезда от НФЛ Том Брейди.

Ако отношенията с Букър бъдат потвърдени, той ще бъде третият елитен спортист, с когото Шейк е свързвана публично след Роналдо и Брейди.

Девин Букър е сред водещите играчи на „Финикс Сънс“. Той е избран в драфта на НБА през 2015 г., а през 2021 г. достига до финалите на лигата със своя отбор. С националния тим на САЩ печели и олимпийско злато.

Най-известната му връзка досега беше с модела Кендъл Дженър. Двамата бяха заедно близо три години, с кратки прекъсвания, преди да се разделят окончателно през 2022 г.