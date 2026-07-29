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40-годишната Ирина Шейк си хвана младо гадже баскетболна звезда (СНИМКИ)

40-годишната Ирина Шейк си хвана младо гадже баскетболна звезда (СНИМКИ)

29 Юли, 2026 13:58 1 843 14

  • ирина шейк-
  • супермодел-
  • модел-
  • баскетболист-
  • двойка-
  • връзка

Новата звездна двойка е била засечена няколко пъти заедно

40-годишната Ирина Шейк си хвана младо гадже баскетболна звезда (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ирина Шейк и баскетболната звезда Девин Букър се оказаха в центъра на нова светска история, след като бяха забелязани заедно в Хамптънс. 40-годишният руски супермодел и 29-годишният гард на „Финикс Сънс“ са били засечени в ресторант и по-късно на парти, което породи предположения за романтична връзка.

Първите кадри бяха разпространени от клюкарския профил DeuxMoi. На тях се вижда мъж, разпознат като Букър, да напуска заведение в Ийст Хамптън. Според очевидци по-рано същия ден той е бил в компанията на Шейк. Ден по-късно двамата отново са били забелязани в едно и също нощно заведение.

Към момента нито моделът, нито баскетболистът са коментирали публично отношенията си. Поради това информацията остава в сферата на светските слухове, макар че някои американски издания твърдят, че двамата са се запознали чрез общи приятели преди няколко месеца.

Любопитство предизвиква и 11-годишната разлика във възрастта им, както и фактът, че и двамата имат връзки с едни от най-популярните имена в шоубизнеса и спорта.

Ирина Шейк е сред най-разпознаваемите модели в света. Родена е през 1986 г. в Русия, а международният ѝ пробив идва с появата на корицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue през 2011 г. През годините тя работи с водещи модни къщи като Versace, Givenchy, Burberry и Armani.

Личният ѝ живот също често попада в медийното внимание. Между 2010 и 2015 г. Шейк имаше връзка с Кристиано Роналдо. По-късно беше с актьора Брадли Купър, от когото има дъщеря Леа, родена през 2017 г. Двамата се разделиха през 2019 г., но продължават да споделят родителските грижи. През 2023 г. моделът беше свързвана и с бившата звезда от НФЛ Том Брейди.

Ако отношенията с Букър бъдат потвърдени, той ще бъде третият елитен спортист, с когото Шейк е свързвана публично след Роналдо и Брейди.

Девин Букър е сред водещите играчи на „Финикс Сънс“. Той е избран в драфта на НБА през 2015 г., а през 2021 г. достига до финалите на лигата със своя отбор. С националния тим на САЩ печели и олимпийско злато.

Най-известната му връзка досега беше с модела Кендъл Дженър. Двамата бяха заедно близо три години, с кратки прекъсвания, преди да се разделят окончателно през 2022 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не завиждай елке а сподели как си

    10 1 Отговор
    си хвана и ти младо гадже

    14:04 29.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Младежът е слушал дядо си:
    "Хвани си кака,
    да те отрака!"
    А тази е доста ....тракана❗

    14:06 29.07.2026

  • 3 Или

    10 1 Отговор
    Ирина Шейклисламова .

    14:10 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Янко

    9 0 Отговор
    Всички наши кифли да се учат от Ирина как с п.....си стана мултимилионер

    14:12 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 епидемиолог

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    Ходи си намери "жена" на остров Пукет.
    Там хубаво ще си омешате микробиома.😄😄😄

    14:44 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 глоги

    0 0 Отговор
    моделКАТА беше свързвана и с бившата звезда от НФЛ-Том Брейди.

    15:17 29.07.2026

  • 13 ......па

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    То по-важно е дали виетнамките ще предпочетат теб пред американец или западноевропеец а не твоите ,,мечти,,

    15:29 29.07.2026

  • 14 въпросче

    0 0 Отговор
    Кака Ирина Швейк нали не си пада по жени? Както се е произнесла Ан Хатауей.

    15:42 29.07.2026