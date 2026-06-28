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Съпругата на Джордж Клуни с голяма жертва след брака

Съпругата на Джордж Клуни с голяма жертва след брака

28 Юни, 2026 13:47 684 3

  • джордж клуни-
  • амал клуни-
  • личен живот

В началото ѝ е било трудно да свикне с начина, по който обществото започнало да я възприема

Съпругата на Джордж Клуни с голяма жертва след брака - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Амал Клуни разкри за голямата жертва, която е била принудена да направи, когато се омъжила за съпруга си Джордж Клуни преди 11 години. Адвокатката говори по време на събитието на Cartier Women’s Initiative за това как животът ѝ се е променил драстично след срещата ѝ със звездата през 2013 г., когато е трябвало да се сблъска с факта, че личният ѝ живот ще бъде изписван на първите страници на медиите.

"Преди имах професионален живот и личен живот и те можеха да изглеждат доста различни един от друг, а аз можех да не ги смесвам", започна тя по време на речта си на събитието. "А след това се омъжих и това промени доста неща", пише actualno.com.

Между личния живот и професията

Амал обясни, че в началото ѝ е било трудно да свикне с начина, по който обществото започнало да я възприема. Тя се притеснявала, че личният ѝ образ може да повлияе на професионалната ѝ репутация като адвокат и че трябва постоянно да внимава как изглежда и какво прави, особено преди важни съдебни ангажименти.

Амал сподели, че е трябвало да приеме, че част от личното ѝ пространство ще бъде изгубено след брака ѝ с Джордж, но за нея това е било малка цена за възможността да изживява свободно любовта си към съпруга си и децата си. Тя избрала да не позволява на публичното внимание да ограничава важните за нея моменти със семейството ѝ.

"Но това просто не е толкова важно, колкото да живееш живота си, а в крайна сметка, ако си добър в това, което правиш, това ще си проличи или няма", обясни тя. "Затова не бих позволила този фактор да ме спре да правя неща, които са важни за семейството ми или за връзката ми.", цитират я от "Hello!".

Амал и Джордж имат осемгодишни близнаци — Александър и Ела — и прекарват голяма част от времето си в имението си във Франция, в Бриньол. Двамата заедно са работили усилено, за да държат децата си далеч от светлината на прожекторите и от папараците.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Охххх

    2 3 Отговор
    Жива да не бях

    Коментиран от #2

    13:54 28.06.2026

  • 2 Нали?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Охххх":

    Бива бива кифла, но чак толкова...

    14:01 28.06.2026

  • 3 Цецка космонавтката

    0 1 Отговор
    Сирийците имат много сладко мляко

    14:02 28.06.2026