Амал Клуни се появи с винтидж велурена рокля в жегите (СНИМКА)

Сезонът на тежките велурени тъкани дойде неочаквано рано за стилната Амал Клуни. 48-годишната световноизвестна адвокатка по правата на човека прекара слънчевия вторник на романтичния италиански остров Капри, демонстрирайки забележителна визия. Тя се появи облечена в уникален винтидж комплект от две части на легендарната модна къща Thierry Mugler, включващ топ с атрактивни кръстосани връзки и изцяло отворен гръб, съчетан с пола до коляното, богато украсена с ефирни ресни, пише vesti.bg.

Amal Clooney braves the heat in summer suede https://t.co/dyaWJqJsDb pic.twitter.com/XAHuIs41p9 — New York Post (@nypost) July 17, 2026

Изборът на ретро тоалет от велур се оказа доста изненадващо решение за дестинация като Капри, където температурите през тази седмица скочиха до сериозните 27 градуса по Целзий. Цветовата палитра на дрехата е вдъхновена изцяло от естетиката на 70-те години, съчетавайки синьо-зелени нюанси, мока и оранжево. Експертите обаче отбелязват, че изборът на по-плътна материя е бил доста практичен, тъй като двойката е пътувала с моторна лодка, а силното морско ветровито време изисква по-солидно облекло от традиционния лек лен.

Майката на 2 деца завърши своята безупречна ежедневна визия с внимателно подбрани и скъпи аксесоари. Амал съчета велурения комплект с атрактивни металически сандали на удобна танкетка от бранда Rixo, които вече са напълно разпродадени по магазините. Тя носеше още големи маркови слънчеви очила и стилна платнена чанта с кожени елементи на Aquazzura, чиято пазарна стойност възлиза на внушителните 1885 долара.

Звездното семейство направи няколко емблематични спирки по време на престоя си на острова. Те посетиха ексклузивния плажен клуб Il Riccio, където световният моден гигант Dior е разположил своя популярен временен изскачащ магазин Dioriviera. Малко по-късно през деня папараците заснеха известната двойка да спира с лодката си и пред друг емблематичен плажен клуб на противоположната страна на острова, носещ името Fontelina.

Най-голям интерес сред местните жители обаче предизвика частната обиколка на семейство Клуни във Вила Брагалия. Прекрасното и уединено имение е построено през 40-те години на миналия век по поръчка на известния филмов режисьор Карло Лудовико Брагалия и в миналото е било любимо скривалище на италианската комедийна легенда Тото. Историческият имот, разположен на живописен хълм, е обявен официално на пазара за продажба от 2021 г. Посещението на двойката веднага подхрани сериозни слухове, че те активно търсят да закупят 2-и втори дом в Италия.

Джордж и Амал Клуни от дълги години са редовни и постоянни гости на италианското крайбрежие. Те прекарват голяма част от летните си месеци в своята разкошна лична вила от 18-и век, разположена на брега на живописното езеро Комо. Местните жители в онзи район отдавна са свикнали да виждат холивудския актьор и съпругата му да пристигат на официални вечери в крайбрежните ресторанти, придвижвайки се бързо с частна лодка по водата.

Всяка лятна поява на Амал Клуни в Италия се превръща в истинско събитие за модните критици и възможност за нея да направи силно изявление. През годините тя е очаровала публиката с бляскави рокли със сребърни пайети, дръзки мини облекла с пера, а на филмовия фестивал във Венеция обра овациите с минирокля в цвят фуксия от 90-те години на Жан-Луи Шерер. Велурът за плажен ден на Капри е просто най-новата и вълнуваща глава от нейния моден дневник за сезона.