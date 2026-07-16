След "Одисея" Мат Деймън се зарече никога повече да не се подлага на подобна трансформация

Мат Деймън се е подложил на драстична промяна - теглото му е паднало от около 91 на 76 килограма, за да се подготви за ролята на митичния цар на Итака Одисей в екранизацията на „Одисея“ на Кристофър Нолан.

55-годишният актьор и носител на „Оскар“ разказа пред списание People, че трансформацията е изисквала цялостна промяна на начина му на живот, включително строг хранителен режим и интензивни тренировки.

„Основната цел беше да вляза в много добра физическа форма, а това означава промяна на храненето и на целия начин на живот. Трябва да бъдеш изключително внимателен към всичко, което приемаш“, заяви Мат Деймън.

За подготовката си холивудската звезда е работила с дългогодишния фитнес треньор Джейсън Уолш. Деймън се е отказал от глутена и от други храни, но подчерта, че отслабването е било проведено по безопасен начин.

„Не направих промяната нездравословно. Мисля, че ако трябваше да качвам килограми, това щеше да бъде по-опасно и вече не бих го направил. По-рано в кариерата си бях готов на подобни неща“, каза актьорът.

В началото на кариерата си Мат Деймън предприема и трансформация в обратната посока. За драмата „Кураж под огъня“ от 1996 г. той отслабва до около 63 килограма, за да изиграе зависимия от наркотици военнослужещ Андрю Иларио.

Носителят на две награди „Златен глобус“ определи „Одисея“ като най-трудния проект, в който е участвал досега. Това е третият му филм под режисурата на Кристофър Нолан след „Интерстелар“ от 2014 г. и „Опенхаймер“.

Бюджетът на продукцията е около 250 млн. долара. В актьорския състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Зендая, Чарлийз Терон, Джон Бернтал, Джон Легуизамо, Миа Гот, Елиът Пейдж, Саманта Мортън, Джеймс Ремар и Травис Скот.

Филмът се радва на висок рейтинг от предпремиерите като достигна до 98% рейтинг в платформата Rotten Tomatoes, но търпи и тежки критики за ролите на чернокожите и цветнокожи актьори в адаптацията на гръцкия епос.