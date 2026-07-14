Том Круз не прилича на себе си в ролята на стар ексцентричен милиардер (ВИДЕО)

Том Круз се появява с напълно променена външност в първите кадри от предстоящия филм „Digger“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту.

Трейлърът на сатиричната черна комедия беше публикуван в понеделник и представя 64-годишния актьор в ролята на ексцентричния милиардер Дигър Рокуел. За образа Круз е с посивяла коса и специален грим с протези, които го правят да изглежда по-възрастен и по-едър - нищо общо с познатата му физика на екшън звезда.

На официалния плакат на филма актьорът е облечен в костюм и носи каубойска шапка. Той държи лопата и е изобразен стъпил върху земното кълбо.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/lZLrdVpLQr

Том Круз публикува плаката и в социалните мрежи с посланието: „Копай или умри. DIGGER. Само в кината от 2 октомври.“

Промяната във външността му предизвика множество реакции сред потребителите, част от които заявиха, че трудно разпознават актьора в новия му образ.

„Digger“ е първият филм на Круз извън поредиците „Мисията невъзможна“ и „Топ Гън“ след „Бари Сийл: Наркотрафикантът“ от 2017 г. В него той изигра пилота на гражданската авиация Бари Сийл, който по-късно се включва в международен канал за трафик на наркотици.

В новата продукция Круз влиза в образа на петролен магнат от южните части на САЩ, който се опитва да предотврати мащабна глобална екологична катастрофа, предизвикана от собствените му действия.

В актьорския състав участват още Сандра Хюлер, Джеси Племънс, Джон Гудман, Риз Ахмед, Майкъл Стулбарг, Ема Д’Арси и Робърт Джон Бърк.

По време на среща с публиката в Лос Анджелис Том Круз определи „Digger“ като един от най-необичайните проекти в кариерата си.

„Никога досега не съм работил по нещо, което да ме поставя пред подобно предизвикателство. Същото важи и за Алехандро. Когато видите филма, ще разберете, че той е напълно оригинален“, заяви актьорът, цитиран от The Hollywood Reporter.

Иняриту, който е носител на четири награди „Оскар“, посочи, че именно звездата от "Топ Гън" е бил първият му избор за главната роля.

„Този филм се нуждаеше от Том. Искахме да работим заедно още от началото на века. От години го уважавам като актьор и това не беше изненада за мен“, каза режисьорът. По думите му по-неочаквано е било да открие, че личността зад публичния образ на Круз е също толкова впечатляваща, колкото и изпълненията му на екрана.

На CinemaCon през април Том Круз заяви, че са му били необходими близо 40 години професионален опит, за да изгради различните пластове на героя си в „Digger“. „Филмът е необичаен и забавен. Очаквам с интерес публиката да го види“, каза той.

Премиерата на „Digger“ в киносалоните е насрочена за 2 октомври.