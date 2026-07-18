Норт Уест шокира с визия: Феновете не я разпознаха (СНИМКА)

Норт Уест, най-голямата дъщеря на риалити звездата Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, остави обществеността и онлайн пространството в пълно недоумение с последната си публична поява. По време на семейна разходка в Лос Анджелис в компанията на баща си и мащехата си Бианка Ченсори, 13-годишната тийнейджърка демонстрира толкова радикална алтернативна промяна, че папараци и минувачи първоначално изобщо не успяха да я разпознаят.
Според ексклузивни кадри, споделени от светското издание TMZ, младата музикална изпълнителка е заменила досегашния си стил с шокиращ пънк-готик аутфит, включващ ярко електриковосиня коса, масивни черни слънчеви очила и множество пиърсинги по лицето и устните, наподобяващи визии на Лейди Гага. Дръзката промяна на Норт Уест бързо се превърна в най-обсъжданата тема в Холивуд.
Както отбелязва модното списание HOLA!, тийнейджърката умишлено изгражда своя собствена провокативна идентичност, която силно я разграничава от класическия блясък на майка ѝ Ким Кардашиян. Трансформацията на Норт, която съвпада с подготовката за първото ѝ самостоятелно турне, предизвика вълна от полярни коментари. Платформата The Source допълва, че феновете са разделени – мнозина я намират за напълно неузнаваема, докато други критикуват родителите ѝ, че позволяват толкова зряло излъчване на крехката 13-годишна възраст.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦁ЩЩД🦁
18:01 18.07.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #7
18:05 18.07.2026
3 Бивша ...
18:07 18.07.2026
4 Брях!!!
Коментиран от #5
18:17 18.07.2026
5 🦁ЩЩД🦁
До коментар #4 от "Брях!!!":А,не си прав.Таквоз чудо на либерализма в Каспичан или в Петрич няма да видиш.Не искам да обиждам нашите момичета от София,че и аз съм от там, ама евентуално ,да,може да се види на жълтите павета и във Филибето,пак евентуално.А,и в детската психиатрия.
18:22 18.07.2026
6 Дзак
18:28 18.07.2026
7 така е
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Децата са отражение на родителското възпитание.
19:34 18.07.2026