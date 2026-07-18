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Норт Уест шокира с визия: Феновете не я разпознаха (СНИМКА)

Норт Уест шокира с визия: Феновете не я разпознаха (СНИМКА)

18 Юли, 2026 17:56 755 7

  • норт уест-
  • кание уест-
  • ким кардашиян-
  • визия-
  • бианка ченсори

13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест провокира с тотална трансформация

Норт Уест шокира с визия: Феновете не я разпознаха (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Норт Уест, най-голямата дъщеря на риалити звездата Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, остави обществеността и онлайн пространството в пълно недоумение с последната си публична поява. По време на семейна разходка в Лос Анджелис в компанията на баща си и мащехата си Бианка Ченсори, 13-годишната тийнейджърка демонстрира толкова радикална алтернативна промяна, че папараци и минувачи първоначално изобщо не успяха да я разпознаят.

Според ексклузивни кадри, споделени от светското издание TMZ, младата музикална изпълнителка е заменила досегашния си стил с шокиращ пънк-готик аутфит, включващ ярко електриковосиня коса, масивни черни слънчеви очила и множество пиърсинги по лицето и устните, наподобяващи визии на Лейди Гага. Дръзката промяна на Норт Уест бързо се превърна в най-обсъжданата тема в Холивуд.


Както отбелязва модното списание HOLA!, тийнейджърката умишлено изгражда своя собствена провокативна идентичност, която силно я разграничава от класическия блясък на майка ѝ Ким Кардашиян. Трансформацията на Норт, която съвпада с подготовката за първото ѝ самостоятелно турне, предизвика вълна от полярни коментари. Платформата The Source допълва, че феновете са разделени – мнозина я намират за напълно неузнаваема, докато други критикуват родителите ѝ, че позволяват толкова зряло излъчване на крехката 13-годишна възраст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦁ЩЩД🦁

    4 0 Отговор
    Ааа,аз я разпознах веднага Норд Уест ( на български" врачанката").Ами че аз с нея лягам,с нея ставам.Само дето не знаех ,че е на 13 години.На снимката изглежда по-дърта ,примерно на 53.

    18:01 18.07.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Откачено като откачените си родители...

    Коментиран от #7

    18:05 18.07.2026

  • 3 Бивша ...

    8 0 Отговор
    Сатанисти, сър!

    18:07 18.07.2026

  • 4 Брях!!!

    1 0 Отговор
    Прувинциълистити винъги съ мудйерни!

    Коментиран от #5

    18:17 18.07.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Брях!!!":

    А,не си прав.Таквоз чудо на либерализма в Каспичан или в Петрич няма да видиш.Не искам да обиждам нашите момичета от София,че и аз съм от там, ама евентуално ,да,може да се види на жълтите павета и във Филибето,пак евентуално.А,и в детската психиатрия.

    18:22 18.07.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    Ами Хеви Метъл, Принца на Мрака и т.н.

    18:28 18.07.2026

  • 7 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Децата са отражение на родителското възпитание.

    19:34 18.07.2026