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Меган Фокс се върна към "Тялото на Дженифър" в готическа черна дантела (СНИМКИ+ВИДЕО)

Меган Фокс се върна към "Тялото на Дженифър" в готическа черна дантела (СНИМКИ+ВИДЕО)

17 Юли, 2026 14:31 1 183 2

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Актрисата публикува нова порция горещи кадри в профила си в Инстаграм

Меган Фокс се върна към "Тялото на Дженифър" в готическа черна дантела (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Меган Фокс публикува в Instagram страстни кадри от нова фотосесия, чиято стилистика напомня за ролята ѝ в култовия хорър филм „Тялото на Дженифър“.

Актрисата позира с черен комплект бельо, включващ прозрачно мрежесто горнище без презрамки и дантелено долнище. Визията е допълнена от черен мрежест шал, а върху част от снимките е добавен графичен ореол. Автор на кадрите е фотографката Амбър Асали.

„Мъжете биха искали да ги убедят, че непокорството е било порокът на Ева, когато всъщност е било най-голямата ѝ добродетел“, написа изкусителната актриса към публикацията, която вече има над 2 милиона харесвания.

Новата фотосесия е част от поредица по-провокативни публикации, които 40-годишната актриса споделя след завръщането си в Instagram през март. Преди това тя беше изтрила съдържанието от профила си през декември 2024 г.

В първите си нови снимки Меган Фокс позира с черен корсет с къси ръкави, съчетан с бельо, високи чорапи и сандали на платформа с мотиви на листа от канабис. Визията беше допълнена от черна яка със сребристи шипове.

В друга фотосесия актрисата носеше черен латексов сутиен, пола, високи ботуши и слънчеви очила без рамки на André Montana. Тя добави масивно сребристо колие и дълъг маникюр в светлосин нюанс.

Публикация, споделена от Megan Fox (@meganfox)

Публикациите бяха придружени от кратки послания за обречеността и разрушителната страна на любовта. Част от американските медии ги свързаха с края на отношенията ѝ с музиканта Machine Gun Kelly.

Меган Фокс прекрати връзката си с MGK през 2024 г., докато беше бременна с общото им дете, дъщеря на име Сага Блейд.


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