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VENCI VENC’ се завръща към музиката със „SKANDAL“ (ВИДЕО)

VENCI VENC’ се завръща към музиката със „SKANDAL“ (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 15:58 536 4

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Рапърът сложи край на творческата си пауза

VENCI VENC’ се завръща към музиката със „SKANDAL“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След близо година творческа пауза рапърът Venci Venc’ се завръща с новия си сингъл „SKANDAL“. Песента е смела комбинация между drum&bass и поп звучене, а музикалният продуцент е Денис Попстоев. Многобройните колаборации в рамките на Sofia Songwriting Camp поставят началото на творческия тандем, резултат от който е първият им общ проект „SKANDAL“.

„Искахме да избягаме от вълната на тъжните песни. Вярвам, че хората имат нужда от повече енергия, настроение и музика, която да ги кара да се усмихват и да се движат. „SKANDAL“ е точно такава песен.“, споделя Venci Venc’.

Зад лекотата на „SKANDAL“ стои идеята, че противоположностите се привличат и различията между хората създават най-силните връзки. Тази концепция присъства както в текста, така и във видеоклипа.

Премиерата на „Скандал“ е днес, 20 юли, в YouTube канала на Venci Venc’, във всички дигитални музикални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.


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