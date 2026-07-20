VENCI VENC’ се завръща към музиката със „SKANDAL“ (ВИДЕО)

Овен

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Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Състрадателната Ви природа ще помогне да внесете спокойствие в напрегната ситуация. В началото на деня не поемайте върху себе си всички чужди отговорности. По-късно ще намерите правилните думи, за да постигнете разбирателство. Вечерта ще Ви донесе повече хармония, ако оставите важните решения за след като емоциите утихнат.

Водолей (21.01 - 19.02) Оригиналният Ви подход ще привлече вниманието на хора, които могат да бъдат полезни за бъдещите Ви идеи. Сутринта избягвайте излишното противопоставяне на авторитетни личности. Следобедът ще бъде подходящ за смели решения и продуктивни разговори. Привечер проявявайте повече търпение в общуването с близките.

Козирог (23.12 - 20.01) Последователните действия ще Ви помогнат да запазите стабилност дори при по-натоварена програма. Възможно е сутринта да се наложи да промените част от плановете си. След това ще откриете по-добър начин да организирате времето и задачите си. Вечерните часове са подходящи за спокойствие и внимателно общуване.

Стрелец (23.11 - 22.12) Оптимизмът Ви ще бъде най-добрият Ви съюзник през този ден. В началото може да почувствате, че някой поставя прекалено много условия, но това няма да продължи дълго. Следобедът е благоприятен за нови инициативи и активни действия. Вечерта е добре да не прибързвате със заключенията.

Скорпион (24.10 - 22.11) Вътрешната Ви устойчивост ще Ви помогне да преминете спокойно през всяко предизвикателство. Не се притеснявайте, ако някои планове се развиват по-бавно от очакваното. Постепенно ще получите възможност да действате по-решително и уверено. Привечер бъдете внимателни при разговори, свързани с лични или финансови въпроси.

Везни (24.09 - 23.10) Дипломатичността Ви ще бъде особено ценна при уреждането на важни отношения. Възможно е още сутринта да почувствате необходимост да поставите ясни граници. Следобедът ще Ви помогне да възстановите баланса и да постигнете повече чрез сътрудничество. Вечерта ще бъде по-спокойна, ако не настоявате всяка дума да бъде последната.

Дева (24.08 - 23.09) Подреденото мислене ще Ви помогне да намерите решение на въпрос, който напоследък Ви е затруднявал. Сутринта не позволявайте на временни ограничения да намалят увереността Ви. Постепенно ще почувствате, че усилията Ви започват да дават резултат. Вечерта избягвайте прибързаните изводи и проверявайте внимателно информацията.

Лъв (24.07 - 23.08) Естественият Ви авторитет ще Ви помогне да спечелите подкрепата на околните. В началото на деня може да се наложи да проявите повече търпение към по-бавния ход на събитията. Следобедът ще Ви даде възможност да покажете своите способности в най-добра светлина. Привечер бъдете внимателни при обсъждането на чувствителни теми.

Рак (22.06 - 23.07) Близките отношения ще изискват повече внимание и разбиране. Ще успеете да преодолеете малки препятствия, ако запазите спокойствие и не настоявате всичко да се случва веднага. Втората половина на деня ще бъде по-благоприятна за лични инициативи. Вечерта е добре да избягвате разговори, водени под влияние на силни емоции.

Близнаци (22.05 - 21.06) Общуването ще бъде ключът към успешното развитие на Вашите идеи. Не се обезкуражавайте, ако сутринта срещнете известно колебание или забавяне. Следобедът ще Ви даде възможност да покажете инициативност и добра организация. Вечерните часове изискват повече внимание към думите и обещанията.

Телец (21.04 - 21.05) Практичният Ви подход ще бъде най-сигурният ориентир във всяка ситуация. Възможно е в началото на деня да се наложи да проявите повече търпение към чужди изисквания. По-късно ще намерите удачен начин да подредите задачите си и да действате уверено. Вечерта е подходяща за спокойни разговори и избягване на ненужни спорове.