Дъщерята на Инна Симеонова, емблематична водеща от БНТ, се сгоди за жена

30 Ноември, 2025 07:43 1 646 29

Красина не е потвърдила или опровергала подобна информация

Кадър: БНТ
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В света на българските знаменитости се заговори оживено за едно от най-разпознаваемите лица от миналото — известната тв говорителка и актриса Инна Симеонова, която бе една от емблемите на изяществото и перфектната дикция на БНТ по времето на соца.

Жената, която още от 80-те години пленяваше зрителите в "Седем дни за вас“, Едно от пет“, "Мелодия на годината“, днес отново е под светлините на прожекторите – този път заради по-малката си дъщеря Красина.

Тя за разлика от майка си не избира телевизионния екран, нито актьорската професия. Пътят ѝ я отвежда към една по-рядко срещана, но възхитителна страст - конния спорт. Като дете тя тренира художествена гимнастика, но усеща, че това не е нейният спорт. Един ден, разхождайки се в Борисовата градина, вижда конната база и решава да опита урок по езда. Днес Красина има над 15 години опит в ездата и над 10 години като професионален състезател. Завършила е висше образование като треньор по конен спорт. Вече притежава няколко коня, всеки от които участва в различни дисциплини. Един от конете ѝ служи за тренировки на самата Инна Симеонова, която не крие мечтата си да язди "до най-дълбоки старини, като английската кралица“.

Красина е носител на редица отличия и купи, включително държавна титла, и е сред най-разпознаваемите лица в българската дресура. Но не само спортните успехи привличат вниманието към нея. В социалните мрежи има нейни снимки, на които позира в прегръдките на млада красавица. Като коментари към фотографиите двете си разменят сърца и обяснения в любов, а под една от снимките се появява и емотикон на годежен пръстен - нещо, което веднага отприщи куп въпроси сред последователите ѝ, пише hotarena.net.

Коментарите под снимките не закъсняха-приятели и познати оставят сърчица, насърчителни реплики и закачливи предположения. Така в публичното пространство започна да се говори, че Красина може би е във връзка и дори сгодена, но тя не е потвърдила или опровергала подобна информация. Това още повече подхранва догадките.

Въпреки спекулациите тонът в социалните мрежи остава доброжелателен и позитивен, фоновете на Красина и конния спорт я подкрепят безусловно и се радват както на медалите ѝ, така и на щастието, което излъчва на снимките си. А дали наистина е "сгодена за жена“, както вече шушукат по форумите - това само времето ще покаже.

Телевизионната кариера на Инна Симеонова започна в началото на 80-те, а първите ѝ изяви са в рубриката "Седем дни за вас“, наследила легендарния "Телевизионен обектив“ на Бригита Чолакова. След това е водеща на "Едно от пет“ и "Мелодия на годината“. След 1989 г. се изявява на телевизионния екран само за кратко, тъй като е смятана за номенклатурен кадър - Симеонова е снаха на Гриша Филипов, член на Политбюро на ЦК на БКП. В края на 1990-те създава свое собствено предаване за жените - "2 по 2 и 200“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    10 6 Отговор
    Ами , по стъпките на мама ! За мама съм чувал , че някога е овършала де що има партийни велможи и фактори в телевизията , за да е на екран !

    07:50 30.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор
    Извратени близачки...

    07:52 30.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВИС

    10 2 Отговор
    На коня У Я е по голям

    Коментиран от #5

    07:53 30.11.2025

  • 5 Ти па

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "ВИС":

    Да видиш на магарицата путицата коликава е? Малюууу!

    07:59 30.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    5 3 Отговор
    педерастИДВАОТпедерастия, което в гърция значило чиста педофилия

    педалЕпедофил

    08:07 30.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Асеновград

    6 1 Отговор
    Ужас.

    08:08 30.11.2025

  • 15 1488

    6 0 Отговор
    "дали наистина е "сгодена за жена“, както вече шушукат по форумите - това само времето ще покаже"

    демек изльгахте и ме трихтеИблокирахте са кеф ?

    08:09 30.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    5 1 Отговор
    "Симеонова е снаха на Гриша Филипов, член на Политбюро на ЦК на БКП" - е, те това е то на тая отровена територия - от едни 80-ина години насам...

    08:20 30.11.2025

  • 20 Питащ

    4 0 Отговор
    Това кого интересува???

    08:20 30.11.2025

  • 21 Сандо

    4 1 Отговор
    Какъв дълъг рекламен материал за една извратена жена.А може би е за да се превърнат перверзиите в нова нормалност?

    08:24 30.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой

    2 0 Отговор
    Те в разни среди са повече сбъркани.
    Каквато и пропаганда да измислят, никога няма да стане нормално. Какво е нормално не се определя от политици и лобита, а от природата. Нямат деца и не предават гени и изчезват. Ако преди 150 години всички бяха обратни, в момента да няма човечество, обратни, закони, държави, ЕС, медии, НПО-та. Те всичките съществуват защото нормалното е мъж да бъде с жена. Да благодарят на нормалните, че съществуват.
    И да се забрани прокламирането на чужди училища в България и за работа. Да не се отглеждат в онази среда обратни. Да се забрани прокламирането на психически и болестни състояния.

    08:30 30.11.2025

  • 24 Стас

    0 0 Отговор
    Е,и какво да направя? И аз съм се сгодил със жена.

    08:30 30.11.2025

  • 25 Хаха

    2 0 Отговор
    ФАКТИ КОЙ ВИ ПЛАЩА.
    АНГЛИЙСКОТО ПОСОЛСТО
    КОЛКО СТРУВА ДУШАТА НА ЕДИН ДРАСЧАЧ ВЪВ ПАРЦАЛА ВИ

    08:31 30.11.2025

  • 26 Ще повърна.

    1 0 Отговор
    Тези, които тиражират такава воня, трябва да ги изпратят в мъжки затвори, че да усетят що е това уважение!

    08:32 30.11.2025

  • 27 Мда

    1 0 Отговор
    Както казаха тази новина не интересува никого, освен този дтаскач от ФАКТИ който е взел едни пари, за да прави пропаганда

    08:32 30.11.2025

  • 28 Светец

    0 0 Отговор
    И аз се сгодиха за жена, после даже се ожених и вече 25 години тая жена ме мачка, но новина за мен няма?

    08:36 30.11.2025

  • 29 Зрител

    0 0 Отговор
    При комунизма и в началото на демокрацията по телевизиите говореха и журналисти , и говорители . Сега останаха само говорители , които рецитират опорки на щатско-турската власт . И канят за гисти само "правилните" евроатлантици .

    08:37 30.11.2025