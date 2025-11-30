Дъщерята на Инна Симеонова, емблематична водеща от БНТ, се сгоди за жена

В света на българските знаменитости се заговори оживено за едно от най-разпознаваемите лица от миналото — известната тв говорителка и актриса Инна Симеонова, която бе една от емблемите на изяществото и перфектната дикция на БНТ по времето на соца.
Жената, която още от 80-те години пленяваше зрителите в "Седем дни за вас“, Едно от пет“, "Мелодия на годината“, днес отново е под светлините на прожекторите – този път заради по-малката си дъщеря Красина.
Тя за разлика от майка си не избира телевизионния екран, нито актьорската професия. Пътят ѝ я отвежда към една по-рядко срещана, но възхитителна страст - конния спорт. Като дете тя тренира художествена гимнастика, но усеща, че това не е нейният спорт. Един ден, разхождайки се в Борисовата градина, вижда конната база и решава да опита урок по езда. Днес Красина има над 15 години опит в ездата и над 10 години като професионален състезател. Завършила е висше образование като треньор по конен спорт. Вече притежава няколко коня, всеки от които участва в различни дисциплини. Един от конете ѝ служи за тренировки на самата Инна Симеонова, която не крие мечтата си да язди "до най-дълбоки старини, като английската кралица“.
Красина е носител на редица отличия и купи, включително държавна титла, и е сред най-разпознаваемите лица в българската дресура. Но не само спортните успехи привличат вниманието към нея. В социалните мрежи има нейни снимки, на които позира в прегръдките на млада красавица. Като коментари към фотографиите двете си разменят сърца и обяснения в любов, а под една от снимките се появява и емотикон на годежен пръстен - нещо, което веднага отприщи куп въпроси сред последователите ѝ, пише hotarena.net.
Коментарите под снимките не закъсняха-приятели и познати оставят сърчица, насърчителни реплики и закачливи предположения. Така в публичното пространство започна да се говори, че Красина може би е във връзка и дори сгодена, но тя не е потвърдила или опровергала подобна информация. Това още повече подхранва догадките.
Въпреки спекулациите тонът в социалните мрежи остава доброжелателен и позитивен, фоновете на Красина и конния спорт я подкрепят безусловно и се радват както на медалите ѝ, така и на щастието, което излъчва на снимките си. А дали наистина е "сгодена за жена“, както вече шушукат по форумите - това само времето ще покаже.
Телевизионната кариера на Инна Симеонова започна в началото на 80-те, а първите ѝ изяви са в рубриката "Седем дни за вас“, наследила легендарния "Телевизионен обектив“ на Бригита Чолакова. След това е водеща на "Едно от пет“ и "Мелодия на годината“. След 1989 г. се изявява на телевизионния екран само за кратко, тъй като е смятана за номенклатурен кадър - Симеонова е снаха на Гриша Филипов, член на Политбюро на ЦК на БКП. В края на 1990-те създава свое собствено предаване за жените - "2 по 2 и 200“.
