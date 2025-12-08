Култова участничка от "Ергенът" се сгоди (СНИМКИ)

Една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът" – Валерия Дакова показва новия мъж в живота си и обяви, че вече е сгодена жена. Или поне почти, както самата тя отбелязва.
Красавицата публикува фотото в Инстаграм с игрив и многозначителен текст: "Днес с Ивайло се сгодихме! …почти."
Думата "почти", разбира се, разпали веднага въображението на последователите ѝ, които веднага започнаха да гадаят – истински годеж ли е това, или просто закачливо намигване към нова любовна глава в живота ѝ.
На снимките Валерия сияе, демонстрирайки не пръстен, а татуировки. Загадъчният Ивайло – мъжът, който очевидно е успял да спечели сърцето ѝ след бурните риалити емоции, е изписал на ръката си: "В този живот", а на нейната ръка стои надписа: "И в следващия".
Дали това е началото на сериозна стъпка към олтара или просто романтична провокация – времето ще покаже.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Груди стругара
18:08 08.12.2025
3 предаване
18:13 08.12.2025
4 Вах
18:14 08.12.2025
5 Хм Хм
18:17 08.12.2025
6 АМАН
18:18 08.12.2025
7 Нещо като умствено недоразвити
18:20 08.12.2025
8 СМЕХОРИИ
18:28 08.12.2025
9 Култова участничка от "Ергенът"
18:30 08.12.2025
10 Веднага да и се даде
18:31 08.12.2025
11 Тази е
18:33 08.12.2025
12 Гълъб
18:39 08.12.2025