Култова участничка от "Ергенът" се сгоди (СНИМКИ)

Една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът" – Валерия Дакова показва новия мъж в живота си и обяви, че вече е сгодена жена. Или поне почти, както самата тя отбелязва.

Красавицата публикува фотото в Инстаграм с игрив и многозначителен текст: "Днес с Ивайло се сгодихме! …почти."

Думата "почти", разбира се, разпали веднага въображението на последователите ѝ, които веднага започнаха да гадаят – истински годеж ли е това, или просто закачливо намигване към нова любовна глава в живота ѝ.

На снимките Валерия сияе, демонстрирайки не пръстен, а татуировки. Загадъчният Ивайло – мъжът, който очевидно е успял да спечели сърцето ѝ след бурните риалити емоции, е изписал на ръката си: "В този живот", а на нейната ръка стои надписа: "И в следващия".

Дали това е началото на сериозна стъпка към олтара или просто романтична провокация – времето ще покаже.