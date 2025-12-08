Новини
Любопитно »
Култова участничка от "Ергенът" се сгоди (СНИМКИ)

8 Декември, 2025 17:59 1 188 12

  • ергенът-
  • валерия дакова-
  • участничка-
  • годеж-
  • сгоди

Валерия показа татуировките, които са си направили с новия мъж в живота ѝ

Култова участничка от "Ергенът" се сгоди (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът" – Валерия Дакова показва новия мъж в живота си и обяви, че вече е сгодена жена. Или поне почти, както самата тя отбелязва.

Красавицата публикува фотото в Инстаграм с игрив и многозначителен текст: "Днес с Ивайло се сгодихме! …почти."

Думата "почти", разбира се, разпали веднага въображението на последователите ѝ, които веднага започнаха да гадаят – истински годеж ли е това, или просто закачливо намигване към нова любовна глава в живота ѝ.

На снимките Валерия сияе, демонстрирайки не пръстен, а татуировки. Загадъчният Ивайло – мъжът, който очевидно е успял да спечели сърцето ѝ след бурните риалити емоции, е изписал на ръката си: "В този живот", а на нейната ръка стои надписа: "И в следващия".

Дали това е началото на сериозна стъпка към олтара или просто романтична провокация – времето ще покаже.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Груди стругара

    7 0 Отговор
    Коя е Валерия?

    18:08 08.12.2025

  • 3 предаване

    5 1 Отговор
    котето дали е татуирано? че не казаха в предаването

    18:13 08.12.2025

  • 4 Вах

    3 0 Отговор
    тия иРъпшъни.

    18:14 08.12.2025

  • 5 Хм Хм

    5 0 Отговор
    А стинки има ли талибанът?

    18:17 08.12.2025

  • 6 АМАН

    10 0 Отговор
    От ТАЯ МАНГАЛЩИНА.

    18:18 08.12.2025

  • 7 Нещо като умствено недоразвити

    9 0 Отговор
    ...мязат

    18:20 08.12.2025

  • 8 СМЕХОРИИ

    6 0 Отговор
    И колко е култова....като фъфлиш и се смееш безпричинно, значи ли че сикултова

    18:28 08.12.2025

  • 9 Култова участничка от "Ергенът"

    4 0 Отговор
    Няма ли да протестира нейнуту мами рошаво

    18:30 08.12.2025

  • 10 Веднага да и се даде

    3 0 Отговор
    държавна субсидия и на ергена също

    18:31 08.12.2025

  • 11 Тази е

    4 0 Отговор
    Дара от Али Експрес

    18:33 08.12.2025

  • 12 Гълъб

    4 0 Отговор
    Красиво момиче, което се е угрозило с тези татуси, като обществена т.....

    18:39 08.12.2025