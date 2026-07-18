The Rolling Stones оглавиха британските класации

Британската рок група The Rolling Stones отново доказа статута си на абсолютна музикална легенда. Техният най-нов, 25-и студиен албум, озаглавен „Foreign Tongues“, официално оглави британската класация за албуми. Престижното постижение бе потвърдено в официалния доклад на Official Charts Company – организацията, която съставя и публикува официалните музикални класации в Обединеното кралство.

С този триумф Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд постигат своя 15-и номер 1 албум във Великобритания. По този начин те официално изравниха историческия рекорд на The Beatles по брой лидерски позиции на Острова сред групите. Пред тях в общата класация остава единствено поп звездата Роби Уилямс, който държи рекорда с 16 солови албума на върха.

Музикалният проект „Foreign Tongues“ беше издаден на 10 юли 2026 г. чрез Polydor Records и бързо събра безапелационно признание от критиката и феновете. Изключителният успех на албума се дължи и на впечатляващите колаборации в него. В записите участват Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, както и барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит. Емоционален акцент в проекта са и архивните ударни секции на покойния барабанист на групата Чарли Уотс, записани малко преди неговата кончина през 2021 г.

„Foreign Tongues“ идва по-малко от три години след предишния им глобален хит „Hackney Diamonds“, който също окупира първото място веднага след премиерата си и донесе на бандата награда „Грами“. С новото постижение The Rolling Stones разшириха своя исторически диапазон от номер 1 албуми на изумителните 62 години – първият им и едноименен албум оглавява британската класация далечната през 1964 г.