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The Rolling Stones оглавиха британските класации

The Rolling Stones оглавиха британските класации

18 Юли, 2026 12:56 728 9

  • ролинг стоунс-
  • the rolling stones-
  • нов албум-
  • класации-
  • foreign tongues

Новият албум на легендарната рок група „Foreign Tongues“ постигна исторически успех, изравнявайки рекорда на The Beatles

The Rolling Stones оглавиха британските класации - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската рок група The Rolling Stones отново доказа статута си на абсолютна музикална легенда. Техният най-нов, 25-и студиен албум, озаглавен „Foreign Tongues“, официално оглави британската класация за албуми. Престижното постижение бе потвърдено в официалния доклад на Official Charts Company – организацията, която съставя и публикува официалните музикални класации в Обединеното кралство.

С този триумф Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд постигат своя 15-и номер 1 албум във Великобритания. По този начин те официално изравниха историческия рекорд на The Beatles по брой лидерски позиции на Острова сред групите. Пред тях в общата класация остава единствено поп звездата Роби Уилямс, който държи рекорда с 16 солови албума на върха.

Музикалният проект „Foreign Tongues“ беше издаден на 10 юли 2026 г. чрез Polydor Records и бързо събра безапелационно признание от критиката и феновете. Изключителният успех на албума се дължи и на впечатляващите колаборации в него. В записите участват Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, както и барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит. Емоционален акцент в проекта са и архивните ударни секции на покойния барабанист на групата Чарли Уотс, записани малко преди неговата кончина през 2021 г.

„Foreign Tongues“ идва по-малко от три години след предишния им глобален хит „Hackney Diamonds“, който също окупира първото място веднага след премиерата си и донесе на бандата награда „Грами“. С новото постижение The Rolling Stones разшириха своя исторически диапазон от номер 1 албуми на изумителните 62 години – първият им и едноименен албум оглавява британската класация далечната през 1964 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епа що?

    4 0 Отговор
    Нема кой вече!!! У ПедоБритания от камилари рок група не става!

    12:58 18.07.2026

  • 2 Фикус

    0 0 Отговор
    Foreign Tongues-Чужди езици.

    12:59 18.07.2026

  • 3 в кратце

    3 2 Отговор
    Много са дърти вече тия дядки. Каквото беше-беше на Търкалящите се камъни.

    13:00 18.07.2026

  • 4 Наркоманите с пари

    3 2 Отговор
    винаги на били номер 1..!

    13:01 18.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наблюдател

    3 0 Отговор
    За почти 70 години имат две хубави песни. Ама пък хората ги харесват, може аз да не разбирам.

    Коментиран от #7

    13:45 18.07.2026

  • 7 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Една ...!!!
    Сигурно и аз не разбирам ....а сигурно е поза или съботно - неделен "бунт" на юпита и скучаещи домакини !!!

    13:49 18.07.2026

  • 8 Гориил

    1 0 Отговор
    Това е странно и необяснимо положение на британския музикален пазар в спад, където всеки втори ученик или студент не може да обясни какво е джаз.

    13:53 18.07.2026

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРЕКРАСНИ, НЕОСТАРЯВАЩИ .👏👏👏

    14:52 18.07.2026